«Динамо» заключило с Каборе контракт на два сезона

сегодня, 16:14

«Динамо» объявило о заключении двухлетнего контракта с экс-полузащитником «Краснодара» . Сегодня 31-летний футболист провел первую тренировку.

Каборе будет выступать в московском клубе под номером «77».

Отметим, что хавбек перешел в ряды «Динамо» на правах свободного агента.