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«Динамо» заключило с Каборе контракт на два сезона

сегодня, 16:14

«Динамо» объявило о заключении двухлетнего контракта с экс-полузащитником «Краснодара» Шарлем Каборе. Сегодня 31-летний футболист провел первую тренировку.

Каборе будет выступать в московском клубе под номером «77».

Отметим, что хавбек перешел в ряды «Динамо» на правах свободного агента. 

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mihey1971
mihey1971
сегодня в 22:33
Только динамо только победа
Polilux
Polilux
   650 / 809
сегодня в 20:56
Добро пожаловать в наш дружный коллектив !!!
Mangur
Mangur
   589 / 809
сегодня в 19:38
Удачи.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   66 / 809
сегодня в 16:29
Удачи!!!
Павел Амурский
Павел Амурский
   41 / 809
сегодня в 16:28
Явно усилит Динамо!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   50 / 809
сегодня в 16:15
Удачи Каборе в Динамо!
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