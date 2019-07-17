«Динамо» заключило с Каборе контракт на два сезона

«Динамо» объявило о заключении двухлетнего контракта с экс-полузащитником «Краснодара» Шарлем Каборе. Сегодня 31-летний футболист провел первую тренировку.
Каборе будет выступать в московском клубе под номером «77».
⚪🔵🔁 Полузащитник сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе присоединился к #Динамо и уже провел первую тренировку.— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 17 июля 2019 г.
Контракт с Каборе заключен сроком на 2⃣ года. Выступать за «Динамо» футболист будет под номером 7️⃣7️⃣#fcdm #ДинамоМосква #твоякоманДа #ТрансферыДинамо #Каборе pic.twitter.com/uaAZ6rRglp
Отметим, что хавбек перешел в ряды «Динамо» на правах свободного агента.