ГлавнаяНовости

Ерохин продлил контракт с «Зенитом»

вчера, 16:10

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что полузащитник Александр Ерохин продлил контракт с клубом.

Новое соглашение с футболистом подписано по схеме «3+1».

Напомним, что недавно «Зенит» подписал полузащитника Алексея Сутормина

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноГацкан уходит из «Ростова»
17 июля Комментарии28
Фернандеш: «Я сейчас не в Москве»
17 июля Комментарии5
Стало известно, сколько будет получать Малиновский в «Аталанте»
17 июля Комментарии8
Официально«Динамо» заключило с Каборе контракт на два сезона
17 июля ФотоКомментарии6
ОфициальноМоунт продлил контракт с «Челси» до 2024 года
15 июля ФотоКомментарии7
ОфициальноГризманн подписал с «Барселоной» контракт до 2024 года
14 июля ФотоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU ответил tuman960
   229 / 811
вчера в 23:00
очень неодназначное продление !!!!!Ничем мне не запомнился!!!!!!
Как это ничем! А как же его отбитые подкаты? После встречи с Ерохиным у соперников ещё минимум неделю ноги болят.
RMUKMU
RMUKMU
   229 / 811
вчера в 22:57
Ерохин неплохо в атаку подключается, но очень уж он деревянный. Зенит мог и получше найти.
tuman960
tuman960
   250 / 811
вчера в 19:46
очень неодназначное продление !!!!!Ничем мне не запомнился!!!!!!
112910415
112910415
   43 / 811
вчера в 19:45
обычный, средний, буратиновый
Лакшери
Лакшери
   139 / 811
вчера в 18:12
Хорошая новость , полезный игрок .
Glodor
Glodor
   60 / 811
вчера в 17:32
Слабоват для Зенита, много тупит, сказывается, что он из ростова прибыл.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   181 / 811
вчера в 17:27
ни кто от кормушки не хочет отрываться!!! даже легенда забалотный получает в проекте 5 млн евро
Ты где эти цифры взял?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил FROLL 001
   8 / 811
вчера в 16:47
Удачи Александру. Есть ещё куда расти.
Лол да ему куда угодно можно расти, его и в Академию можно запустить, ска, двухметровая шпала, которая головой играть не умеет, завершать не умеет, деревянная как топор и т.п.)) И выглядит на поле нелепо, как Питер Крауч, но Крауч при всей нескладности в штрафной был королем))
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   224 / 811
вчера в 16:37
ни кто от кормушки не хочет отрываться!!! даже легенда забалотный получает в проекте 5 млн евро
Gunslinger
Gunslinger
   184 / 811
вчера в 16:29
Если будет регулярно забивать, как с "Тамбовом", то в добрый путь! :)
FROLL 001
FROLL 001 ответил Так Себе Аналитик
   19 / 811
вчера в 16:24
Не понимаю, нафиг этот волейболист нужен клубу)). Я буду рад, когда всякие поленья типа Ерохина и Смольникова уже свалят в "Спартак") Но понятно на самом деле, что деревянная лимита еще долго будет в цене, просто некем их заменить, спасибо Прядкину.
Его величество лимит не даёт собрать топовую команду. Гыгыгы
FROLL 001
FROLL 001
   19 / 811
вчера в 16:23
Удачи Александру. Есть ещё куда расти.
LOpp
LOpp
   6 / 811
вчера в 16:19
как радуется прям.
видать личку 3-4 ляма насыпали.
Питер Ман
Питер Ман
   20 / 811
вчера в 16:17
Единственный приличный игрок из ростова, за счет высокого роста пойдет, чтобы давить рпл-овские автобусы, ну а в лч другие играть будут
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 811
вчера в 16:16
Не понимаю, нафиг этот волейболист нужен клубу)). Я буду рад, когда всякие поленья типа Ерохина и Смольникова уже свалят в "Спартак")

Но понятно на самом деле, что деревянная лимита еще долго будет в цене, просто некем их заменить, спасибо Прядкину.
ДАША Д
ДАША Д
   187 / 811
вчера в 16:12
Сытая жизнь на 3 года обеспечена.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100