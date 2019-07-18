Ерохин продлил контракт с «Зенитом»

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что полузащитник Александр Ерохин продлил контракт с клубом.
Новое соглашение с футболистом подписано по схеме «3+1».
Напомним, что недавно «Зенит» подписал полузащитника Алексея Сутормина.
Пресс-служба «Зенита» сообщает, что полузащитник Александр Ерохин продлил контракт с клубом.
Новое соглашение с футболистом подписано по схеме «3+1».
Напомним, что недавно «Зенит» подписал полузащитника Алексея Сутормина.
видать личку 3-4 ляма насыпали.
видать личку 3-4 ляма насыпали.
Но понятно на самом деле, что деревянная лимита еще долго будет в цене, просто некем их заменить, спасибо Прядкину.
Но понятно на самом деле, что деревянная лимита еще долго будет в цене, просто некем их заменить, спасибо Прядкину.