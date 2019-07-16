ГлавнаяНовости

Дюков заявил, что начало матчей является зоной ответственности РПЛ

вчера, 13:44

Президент РФС Александр Дюков считает, что РПЛ должна найти решение относительно позднего времени проведения матчей турнира.

Это зона ответственности лиги, если мы за нее будем принимать решения, то зачем она нужна. Безусловно, этот вопрос требует анализа - с одной стороны понятно, чем вызвано решение о времени начала матча, жаркая погода, и, в общем то, если мы посмотрим на европейские страны, во многих странах игры начинаются поздно - в Италии, в Испании, как правило это 9-10 часов [вечера]. С другой стороны нужно учесть интересы зрителей, среди них есть и маленькие болельщики. Понятно, что лига должна найти решение, которое устроило бы всех, мы пока за этой ситуацией наблюдаем и надеемся, что лига примет правильное решение, если это не произойдет, постараемся их подправить.

Недавно болельщики «Ростова» обратились к руководству Российской Премьер-Лиги и лично к главе организации Сергею Прядкину из-за позднего начала матчей дончан.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
На матче «Алании» присутствовало 15 тысяч зрителей
Сегодня, 00:44 ФотоКомментарии4
Спрос на матчи Евро-2020 в Петербурге в 4 раза превышает предложение
15 июля Комментарии4
Болельщики «Ростова» обратились к РПЛ
15 июля Комментарии55
На матче «Зенит» - «Тамбов» ожидается 45 тыс. зрителей
14 июля Комментарии29
На матче «Крылья Советов» – ЦСКА ожидается около 30 тыс. зрителей
14 июля Комментарии31
РФС на следующей неделе примет решение по задержанию фанатов «Локо»
11 июля Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   38 / 794
вчера в 19:39
Дюков:" Я не я корова не моя"
MIvan
MIvan ответил mihaluch
вчера в 18:05
Дюков заявил, что начало матчей является зоной ответственности РПЛ
Doping87
Doping87
   235 / 794
вчера в 14:39
То холодно, то жарко, то темно, то матч премьер не устраивает, то юбилей Симоняна... Хватит под всех стелится, важно только мнение болельщиков и всё.
mihaluch
mihaluch
   117 / 794
вчера в 14:38
"Беда коль пироги начнёт печи сапожник." Не состоявшийся судостроитель руководит футболом, вот нате будьте, получите. А спрашивать надо с тех кто этого Дюкова выбирал.
Kuvan
Kuvan
   99 / 794
вчера в 14:24
Чиновников дофига, а народ мучается.
Faustello
Faustello
   14 / 794
вчера в 14:22
Саша Дюков, не парься всё хорошо, Колобкову всё нравится!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   147 / 794
вчера в 14:20
Ну и "профессионал" руководит РФС, то есть нашим футболом. Сравнил Россию со странами, в которых матчи из-за жары начинаются в указанное г-ном Дюковым время. Если у нас и бывает жарко, то от силы месяц, а то и того меньше, поэтому начинать матчи летом можно и в 20 часов. Учитывая при этом, что солнце в указанное время скрывается за трибунами и даже в 30-ти градусную жару играть приемлемо. Весьма странно, если не сказать больше, что глава РФС перекладывает ответственность по этому вопросу на РПЛ, оказываясь при этом как бы ни при чем. Недостойное поведение высшего футбольного чиновника.
BZ2315
BZ2315
   115 / 794
вчера в 13:46
прядкина в отставку, он не футболист.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100