Дюков заявил, что начало матчей является зоной ответственности РПЛ

Президент РФС Александр Дюков считает, что РПЛ должна найти решение относительно позднего времени проведения матчей турнира.

Это зона ответственности лиги, если мы за нее будем принимать решения, то зачем она нужна. Безусловно, этот вопрос требует анализа - с одной стороны понятно, чем вызвано решение о времени начала матча, жаркая погода, и, в общем то, если мы посмотрим на европейские страны, во многих странах игры начинаются поздно - в Италии, в Испании, как правило это 9-10 часов [вечера]. С другой стороны нужно учесть интересы зрителей, среди них есть и маленькие болельщики. Понятно, что лига должна найти решение, которое устроило бы всех, мы пока за этой ситуацией наблюдаем и надеемся, что лига примет правильное решение, если это не произойдет, постараемся их подправить.