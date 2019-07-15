Спрос на матчи Евро-2020 в Петербурге в 4 раза превышает предложение

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что число заявок, поданных на матчи турнира в Санкт-Петербурге, в четыре раза превосходит вместимость местного стадиона.

Спрос превышает предложение больше, чем в четыре раза. В продаже будет меньше 244 тыс. билетов.

Мы прогнозировали высокий интерес на волне чемпионата мира - у нас сильны воспоминания от прошлого лета. Не сомневались в футбольной природе Санкт-Петербурга, города, любящего футбол и свой клуб. Мы не рассчитывали на дефицит интереса, такие впечатляющие цифры приятны - и количество заявок в Санкт-Петербурге, и общее число заявок. 19 млн заявок - яркая, рекордная цифра, почти в два раза превышающая спрос на прошлом чемпионате Европы.

Больше всего заявок, конечно же, было подано на финал, который пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» - почти 2 млн. 540 тыс. заявок оставлено на матч открытия в Риме. Видно, что интерес к турниру огромный. Мы не сравнивали, кого мы превосходим по числу заявок - это было бы некорректно.