ГлавнаяНовости

Спрос на матчи Евро-2020 в Петербурге в 4 раза превышает предложение

вчера, 17:09

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что число заявок, поданных на матчи турнира в Санкт-Петербурге, в четыре раза превосходит вместимость местного стадиона.

Спрос превышает предложение больше, чем в четыре раза. В продаже будет меньше 244 тыс. билетов.

Мы прогнозировали высокий интерес на волне чемпионата мира - у нас сильны воспоминания от прошлого лета. Не сомневались в футбольной природе Санкт-Петербурга, города, любящего футбол и свой клуб. Мы не рассчитывали на дефицит интереса, такие впечатляющие цифры приятны - и количество заявок в Санкт-Петербурге, и общее число заявок. 19 млн заявок - яркая, рекордная цифра, почти в два раза превышающая спрос на прошлом чемпионате Европы.

Больше всего заявок, конечно же, было подано на финал, который пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» - почти 2 млн. 540 тыс. заявок оставлено на матч открытия в Риме. Видно, что интерес к турниру огромный. Мы не сравнивали, кого мы превосходим по числу заявок - это было бы некорректно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Болельщики «Ростова» обратились к РПЛ
Вчера, 16:55 Комментарии54
На матче «Зенит» - «Тамбов» ожидается 45 тыс. зрителей
14 июля Комментарии29
На матче «Крылья Советов» – ЦСКА ожидается около 30 тыс. зрителей
14 июля Комментарии31
РФС на следующей неделе примет решение по задержанию фанатов «Локо»
11 июля Комментарии11
Внедрение Fan ID в РПЛ отложено до 2020 года
10 июля Комментарии6
ОфициальноЦСКА встретится с болельщиками 7 июля. В программе будет гриль-зона
04 июля Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
DEIVID
DEIVID
   92 / 802
вчера в 18:52
Бл..., значит всё будет решать лотерея. Я на все 4 матча в Питере подал заявку, но чувствую ни одного билетика не получу.
Дровосеки
Дровосеки
   276 / 802
вчера в 18:06
Надеюсь все европейские дровосеки приедут в радужную столицу России.
Omaxa
Omaxa
   224 / 802
вчера в 17:50
В Питере всё самое лучшее, потому и спрос всегда большой.
Питер Ман
Питер Ман
   18 / 802
вчера в 17:48
Ещё бы, Питер - футбольная столица России.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100