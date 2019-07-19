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Россия сыграет против Бельгии в Питере

вчера, 20:01
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия16.11.2019 в 20:00 Не начался

Сборная России проведет отборочный матч Чемпионата Европы-2020 против сборной Бельгии 16 ноября в 20.00.

Матч пройдет на «Газпром-Арене».

Недавно стало известно, где национальная команда сыграет с Шотландией

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Все комментарии
Doping87
Doping87 ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   228 / 796
вчера в 23:28
Мне интересно, ты хоть сам понимаешь что пишешь?
max74
max74 ответил Питер Ман
вчера в 21:05
Это хорошо, будет полный активный стадион а не полупустая открывашка или ростов арена с ботами
62о бакланье с сидений поубирали или как всегда зрителям пакеты подстилать под задницу ?
CSKA2012
CSKA2012
   199 / 796
вчера в 20:57
Топовый соперник против натур продукты черчесова ...когда же его снимут он же бестолковый как Бышовец в конце карьеры
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   231 / 796
вчера в 20:54
Ясно.
ДАША Д
ДАША Д
   182 / 796
вчера в 20:44
Выбор вряд ли был большой.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил FROLL 001
   52 / 796
вчера в 20:39
В Питере будет достойная поддержка.
    FROLL 001
    FROLL 001
       16 / 796
    вчера в 20:36
    В Питере будет достойная поддержка.
    mihaluch
    mihaluch
       111 / 796
    вчера в 20:28
    А где ещё зимой играть? Москва отпадает сразу,там вэто время и -20 может быть.
    parallels
    parallels
       4 / 796
    вчера в 20:27
    счастливый стадион для бельгийцев, зря.
    Faustello
    Faustello ответил Морозовский
       10 / 796
    вчера в 20:25
    Ошиблись с ареной - надо в Екатеринбурге играть было.
    Колобкову так удобнее смотреть ))
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 796
    вчера в 20:18
    Ошиблись с ареной - надо в Екатеринбурге играть было.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       5 / 796
    вчера в 20:16
    Сходить, что ли?)
    Питер Ман
    Питер Ман
       26 / 796
    вчера в 20:05
    Это хорошо, будет полный активный стадион а не полупустая открывашка или ростов арена с ботами
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       52 / 796
    вчера в 20:04
    На болоте?
    стыдно
    Дьяков снова решил все как нужно!!
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