Россия сыграет против Бельгии в Питере

Сборная России проведет отборочный матч Чемпионата Европы-2020 против сборной Бельгии 16 ноября в 20.00.
Матч пройдет на «Газпром-Арене».
Недавно стало известно, где национальная команда сыграет с Шотландией.
Сборная России проведет отборочный матч Чемпионата Европы-2020 против сборной Бельгии 16 ноября в 20.00.
Матч пройдет на «Газпром-Арене».
Недавно стало известно, где национальная команда сыграет с Шотландией.
стыдно
Дьяков снова решил все как нужно!!
стыдно
Дьяков снова решил все как нужно!!