Каранка сравнил Азара и Роналду

Бывший игрок «Реала» Аитор Каранка сравнил новичка «сливочных» с .

Азар умеет делать результат. Следует быть осторожными, сравнивая его с Роналду. Криштиану такой один, нет смысла оказывать давление на Азара.

Я думаю, что он способен делать результат и он доказал это в «Челси». В Испании он наверняка будет давать результат, но он не похож на Криштиану.