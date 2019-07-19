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Каранка сравнил Азара и Роналду

вчера, 20:29

Бывший игрок «Реала» Аитор Каранка сравнил новичка «сливочных» Эдена Азара с Криштиану Роналду.

Азар умеет делать результат. Следует быть осторожными, сравнивая его с Роналду. Криштиану такой один, нет смысла оказывать давление на Азара.

Я думаю, что он способен делать результат и он доказал это в «Челси». В Испании он наверняка будет давать результат, но он не похож на Криштиану.

Эден Азар перешел в «Реал Мадрид» из «Челси» за 100 млн евро. Ранее сообщалось, что бельгиец может взять себе 7-й номер, принадлежавший Криштиану.

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Все комментарии
3ton
3ton
   511 / 796
вчера в 21:24
Азар лучше португальца
Он не будет выпрашивать пенальти и нырять ради их
EAGinLE
EAGinLE
   35 / 796
вчера в 21:21
Всяко бывает .
Шишанутый
Шишанутый
   80 / 796
вчера в 20:47
Такого как Роналду больше нет и не будет. Это величайшей игрок истории футбола!
RamonCSKA
RamonCSKA
   53 / 796
вчера в 20:40
до Роналду всем остальным очень далеко, врядли азар сможет делать 50 голов за сезон
allemz
allemz
   84 / 796
вчера в 20:34
Правильно, Азар не похож на Рона. Он лучше португальца.
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