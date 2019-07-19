Каранка сравнил Азара и Роналду

Бывший игрок «Реала» Аитор Каранка сравнил новичка «сливочных» Эдена Азара с Криштиану Роналду.
Азар умеет делать результат. Следует быть осторожными, сравнивая его с Роналду. Криштиану такой один, нет смысла оказывать давление на Азара.
Я думаю, что он способен делать результат и он доказал это в «Челси». В Испании он наверняка будет давать результат, но он не похож на Криштиану.
Эден Азар перешел в «Реал Мадрид» из «Челси» за 100 млн евро. Ранее сообщалось, что бельгиец может взять себе 7-й номер, принадлежавший Криштиану.
Он не будет выпрашивать пенальти и нырять ради их
Он не будет выпрашивать пенальти и нырять ради их