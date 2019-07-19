Капитан «Нефтчи»: «Можем пройти „Арсенал“»

Капитан «Нефтчи» Эмин Махмудов рассуждает о предстоящем матче против тульского «Арсенала» в Лиге Европы.
С «Арсеналом» будет гораздо сложнее. Это уже другой уровень. Представитель чемпионата России физически более сильная команда. В матчах с ними будет требоваться больше силовой игры. Надо сыграть агрессивнее. Надо быть уверенными в своих силах. У нас есть шанс, какая бы ни была разница между двумя национальными чемпионатами.
Только Тула .
Только победа .
Только Тула .
Только победа .
Удачи всем нашим в Европе!!!
Удачи всем нашим в Европе!!!