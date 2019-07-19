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Капитан «Нефтчи»: «Можем пройти „Арсенал“»

сегодня, 11:05
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)-:-Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи25.07.2019 в 19:30 Не начался

Капитан «Нефтчи» Эмин Махмудов рассуждает о предстоящем матче против тульского «Арсенала» в Лиге Европы.

С «Арсеналом» будет гораздо сложнее. Это уже другой уровень. Представитель чемпионата России физически более сильная команда. В матчах с ними будет требоваться больше силовой игры. Надо сыграть агрессивнее. Надо быть уверенными в своих силах. У нас есть шанс, какая бы ни была разница между двумя национальными чемпионатами.

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Все комментарии
амурец
амурец
   74 / 803
сегодня в 12:23
а можете и не пройти, в любом случае Арсеналу удачи
Zenit_84
Zenit_84
   114 / 803
сегодня в 12:00
Удачи Арсенал в противостоянии с Нефтчи!!!
EAGinLE
EAGinLE
   32 / 803
сегодня в 11:51
Удачи Арсеналу .
Только Тула .
Только победа .
ДАША Д
ДАША Д
   200 / 803
сегодня в 11:45
После этих слов Арсенал должен разозлиться и порвать Нефтчи.
STVA 1
STVA 1
   99 / 803
сегодня в 11:27
Удачи Арсеналу и всем нашим клубам .
sir_Alex
sir_Alex
   20 / 803
сегодня в 11:16
Команды одного уровня, всё может случиться.
VIPded
VIPded
   47 / 803
сегодня в 11:07
Но-но-но!!! Не надо вам проходить Арсенал!!! )))
Удачи всем нашим в Европе!!!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   285 / 803
сегодня в 11:06
А что там от того Арсенала осталось ?
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