Капитан «Нефтчи»: «Можем пройти „Арсенал“»

Капитан «Нефтчи» рассуждает о предстоящем матче против тульского «Арсенала» в Лиге Европы.

С «Арсеналом» будет гораздо сложнее. Это уже другой уровень. Представитель чемпионата России физически более сильная команда. В матчах с ними будет требоваться больше силовой игры. Надо сыграть агрессивнее. Надо быть уверенными в своих силах. У нас есть шанс, какая бы ни была разница между двумя национальными чемпионатами.