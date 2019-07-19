Олич: «Субашич не знал, что Смолов будет исполнять „паненку“»

Тренер сборной Хорватии вспомнил серию пенальти в матче против команды России на ЧМ -18.

Субашич готовился с тренером вратарем и аналитиком, у которого были данные: кто пробил последние пять раз вправо, кто – влево. Но после серии пенальти с Данией Субашич мне сказал, что следил за положением корпуса и стопы бьющего. Он неслучайно отбил так много пенальти. Субашич умеет читать футболистов.

Понимал ли он, что Смолов исполнит «паненку»? Ха-ха, думаю, не знал. Мне понятен ход мыслей Смолова. Ему просто не повезло – мяч пошел чуть в сторону, и у Субашича хватило времени на то, чтобы отразить мяч. Если бы мяч был послан посередине, как и исполняется обычно «паненка», то Субашичу было бы тяжелее.

Я никогда не исполнял «паненку». Но если бы бил, послал бы по центру. У меня к «паненке» отношение такое: забиваешь – отлично, нет – тебя убивают. Поэтому лучше так не бить.