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Олич: «Субашич не знал, что Смолов будет исполнять „паненку“»

сегодня, 09:30
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 2Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился после серии пенальти

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич вспомнил серию пенальти в матче против команды России на ЧМ-18.

Субашич готовился с тренером вратарем и аналитиком, у которого были данные: кто пробил последние пять раз вправо, кто – влево. Но после серии пенальти с Данией Субашич мне сказал, что следил за положением корпуса и стопы бьющего. Он неслучайно отбил так много пенальти. Субашич умеет читать футболистов.

Понимал ли он, что Смолов исполнит «паненку»? Ха-ха, думаю, не знал. Мне понятен ход мыслей Смолова. Ему просто не повезло – мяч пошел чуть в сторону, и у Субашича хватило времени на то, чтобы отразить мяч. Если бы мяч был послан посередине, как и исполняется обычно «паненка», то Субашичу было бы тяжелее.

Я никогда не исполнял «паненку». Но если бы бил, послал бы по центру. У меня к «паненке» отношение такое: забиваешь – отлично, нет – тебя убивают. Поэтому лучше так не бить.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
   225 / 803
сегодня в 14:51
Смолов хорошо только морковку трёт в рот Бузовой )))
Footbolista
Footbolista
   1 / 803
сегодня в 11:03
Смолов понторез дешевый...
112910415
112910415
   44 / 803
сегодня в 09:46
Субашич не знал ... но пижона почуял !
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   124 / 803
сегодня в 09:36
Посмотри что он с Бузовой исполняет :)
Denkuz
Denkuz
   302 / 803
сегодня в 09:33
На понтах он бил, на дешевых.
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