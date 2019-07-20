Лотито: «Раньше клубы приходили и крали наших игроков»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал возможную продажу лидера команды .

Раньше клубы приходили и крали наших игроков, мы были завоеванной страной, но сейчас уже не так. Игроки уходят, только если это выгодно для «Лацио», и мы устанавливаем правила. Сейчас мы находимся в сильной позиции и завоевали авторитет на международной арене.

Если кто-то хочет уйти, мы посмотрим, возможно ли это. Мы понимаем, что некоторые игроки могут захотеть развивать личные амбиции, и у клуба будет меньше оружия в арсенале, чтобы удерживать таких игроков, как Милинкович-Савич, по сравнению с прошлым годом, но это не значит, что он уходит.