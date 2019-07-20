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Лотито: «Раньше клубы приходили и крали наших игроков»

сегодня, 11:35

Президент «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал возможную продажу лидера команды Сергея Милинковича-Савича

Раньше клубы приходили и крали наших игроков, мы были завоеванной страной, но сейчас уже не так. Игроки уходят, только если это выгодно для «Лацио», и мы устанавливаем правила. Сейчас мы находимся в сильной позиции и завоевали авторитет на международной арене.

Если кто-то хочет уйти, мы посмотрим, возможно ли это. Мы понимаем, что некоторые игроки могут захотеть развивать личные амбиции, и у клуба будет меньше оружия в арсенале, чтобы удерживать таких игроков, как Милинкович-Савич, по сравнению с прошлым годом, но это не значит, что он уходит.

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1 ответил BIANCONERI27
   121 / 789
сегодня в 13:33
Правильно, если Бенфика продаеь какого-то фелиша за 120 почему бы и итальянским клубам не продавать за такие деньги?
Пиарить не умеют,да и пиарят не то что надо,лучше бы Андерсона что ушел в Вест Хэм раскрутили ,а не дрова типа Савича.
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 789
сегодня в 13:26
Пришли, зубы посмотрели и в мешок?))
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 13:03
Правильно, если Бенфика продаеь какого-то фелиша за 120 почему бы и итальянским клубам не продавать за такие деньги?
mihaluch
mihaluch
   109 / 789
сегодня в 12:12
За хорошие деньги и Милинковича продадут и Савича продадут.
dimagas1
dimagas1
   121 / 789
сегодня в 11:50
Как девок в древности)))
ДСА
ДСА
   151 / 789
сегодня в 11:50
Как продавали раньше, так и сейчас продают.
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