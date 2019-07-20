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Де Йонг: «Месси — лучший футболист в мире»

сегодня, 10:49

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о своих новых партнёрах по команде.

Для меня Месси — лучший футболист в мире. Я смотрел за его игрой с самого детства. Дембеле? Я уже успел с ним пообщаться и считаю, что он отличный футболист. Он обладает великолепными игровыми качествами и способностями стать одним из лучших в мире. 

Возвращение Неймара? Не я принимаю решение, но если говорить о его игровых качествах, то мне всегда нравилось наблюдать за его действиями на поле. Он один из лучших игроков мира, и, конечно, я был бы счастлив, если бы он перешёл в «Барселону».

Ранее де Йонг рассказал о своём отношении к сравнениям с легендарным футболистом Йоханом Кройфом

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Все комментарии
борька
борька
   104 / 789
сегодня в 13:45
По зарплате
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   19 / 789
сегодня в 13:41
Мне, честно, новость по-барабану эта, всем понятно, что восхваление лидеров команды входит в негласные обязательства любого нового игрока, зашёл исключительно комменты почитать. Как ни странно, бомбит-то у фанатов инопланетянина. Впрочем, а чего тут странного, «король осасун» этим летом по полной облажался и никаких поступков для гордости не предоставляет. Крепитесь, фаны инопланетного, дальше будет ещё тяжелее :)
Мaкc
Мaкc ответил NGYRZ
сегодня в 13:33
ВНИМАНИЕ: На ветке орудуют каталонские дизлайщики под никами Sasha и GreeM! Любой кто осмелиться сказать что-то плохое, про короля Никарагуа и Осасун, тут же получит ДИЗЛАЙК. Ребята опасные😂
сколько тебе лет?
dzvinka
dzvinka
   107 / 789
сегодня в 13:28
Гризман, не спи, тут вот паренек в мега пролиз ударился... а ща ведь еще детей наплодить может и поназывать их лионельками... Гризман, перехвачивай инициативу быстрей!!)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   526 / 789
сегодня в 13:21
а как же Гризманн? неужто он хуже Дембеле?
эпоха Месси и Роналду входит в стадию заката,два выдающихся футболиста,каждый по своему. Сегодня это уже не футболисты,а Титаны или Иконы. Вместо прекрасных игр,они выдают эпизоды и с этим надо смириться и это признать. Если их убрать,то таких ярких игроков наверное уже и нет,остальные более приземлённые. Но всё лучшее осталось позади.
Эллочка
Эллочка ответил Так Себе Аналитик
   44 / 789
сегодня в 13:20
Насколько же вы все зашаблонены, что надо кем-то восторгаться. Вчера как раз де Лигт не стал хвалить Роналду, а какой-нибудь Апсни наверняка до сих пор в шоке)) По факту Месси сдулся давно, а Рону 35 - ни один из них уже не осилит "космического инопланетянина"))
от делигта барсуки сами отказались потому что он вел себя как путана кто больше заплатит ты не читал об этом нашли тоже мне гордость
kolpankolpan
kolpankolpan ответил NGYRZ
сегодня в 13:17
ВНИМАНИЕ: На ветке орудуют каталонские дизлайщики под никами Sasha и GreeM! Любой кто осмелиться сказать что-то плохое, про короля Никарагуа и Осасун, тут же получит ДИЗЛАЙК. Ребята опасные😂
    NGYRZ
    NGYRZ
       35 / 789
    сегодня в 13:09
    ВНИМАНИЕ:

    На ветке орудуют каталонские дизлайщики под никами Sasha и GreeM!

    Любой кто осмелиться сказать что-то плохое, про короля Никарагуа и Осасун, тут же получит ДИЗЛАЙК.

    Ребята опасные😂
    Эллочка
    Эллочка ответил Так Себе Аналитик
       44 / 789
    сегодня в 13:08
    Насколько же вы все зашаблонены, что надо кем-то восторгаться. Вчера как раз де Лигт не стал хвалить Роналду, а какой-нибудь Апсни наверняка до сих пор в шоке)) По факту Месси сдулся давно, а Рону 35 - ни один из них уже не осилит "космического инопланетянина"))
      BIANCONERI27
      BIANCONERI27
      сегодня в 13:05
      Де лихт:Роналду-лучший игрок мира))
      Ministri Krasnodar
      Ministri Krasnodar
         237 / 789
      сегодня в 13:02
      Это в контракте прописывается ? Там у каждого в комнате вместо Иисуса Христа икона Месси ?
      NGYRZ
      NGYRZ ответил FROLL 001
         35 / 789
      сегодня в 13:02
      Покажите мне лучше! Кто найдёт, пусть первым бросит в меня камень. Гыгыгы
      Роналду, Ван Дейк, Алиссон, Тер Штеген, Мбаппе, Азар, Неймар...

      Камнепад на тебя...!
      Borzoy555
      Borzoy555
         407 / 789
      сегодня в 13:00
      УАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА...... Опять вылизывание 5-ой точки гному. Я же говорил у них у всех в контракте написано это отдельным пунктом.
      «Подписывая контракт с ФК Барселона вы обязаны облизать,вылизать 5- ую точку аргентинцу»
      Naimi Nabi
      Naimi Nabi
      сегодня в 13:00
      весь состав перечислил что они лучше в мире а они ели ели дойдут да четверт финал ЛЧ не знаю что дальше писать
      NEADEKVAT
      NEADEKVAT ответил eleven LC
         564 / 789
      сегодня в 12:34
      Лубой футболист играя в Барселоне обязан это сказать,так что ничего особенного,а то что Месси действительно один из лучших в мире это знают все но что бы лучший прямо сейчас это врядли,это подтверждается одним его голом с пенальти в шести матчах Кубка Америки!
      Мы не знаем обстановку в сб Аргентины, по любому там свои Мудко
      Шуnя771
      Шуnя771
         16 / 789
      сегодня в 12:34
      Месси.... Это кто?)
      John_Wick
      John_Wick
         373 / 789
      сегодня в 12:29
      Охренеть,у них реально там пункт,вылизывать гному даже если он полностью обо76ся в этом сезоне))))))))))))))
      eleven LC
      eleven LC
         354 / 789
      сегодня в 12:28
      Лубой футболист играя в Барселоне обязан это сказать,так что ничего особенного,а то что Месси действительно один из лучших в мире это знают все но что бы лучший прямо сейчас это врядли,это подтверждается одним его голом с пенальти в шести матчах Кубка Америки!
      Novograd
      Novograd
         602 / 789
      сегодня в 12:26
      Да ну 3 гнать такую херню кють
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина ответил Nazi
         173 / 789
      сегодня в 12:23
      Эти долбанные футболисты будто роботы запрограмированные.. Запрограмированные лизать.. Такое впечатление, что в футболе осталась одна тема, лейси и его "величие". Больше тем нет. Тем боле на пустом месте. Аж читать тошно..
      почитай про де Лигхта - настоящий пацан,без соплей и лизаний. Его кумиры Неста и Мальдини,хотя мог сказать Недвед и Роналду,даже Зидан.
      KaiserRM
      KaiserRM
         296 / 789
      сегодня в 12:19
      Шлифанул называется)
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
         173 / 789
      сегодня в 12:18
      а чего это про Бармалея ничего не сказал и Вальверде? Большая не доработка,как говориться сказал А,говори и Б.
      Виталик ManUtd Rus
      Виталик ManUtd Rus
         142 / 789
      сегодня в 12:09
      Классика )))
      Тага Дага
      Тага Дага
         234 / 789
      сегодня в 12:04
      Всё правильно говорит. ....уже в течении 12 лет,есть он и остальные, наслаждайтесь его игрой,такого ещё не будет, только с этим не согласны петухообразные...
      d_fincher
      d_fincher
         61 / 789
      сегодня в 11:53
      Пожалуй лучшего момента, чем полный провал Месси в ЛЧ и на кубке Америки для этих слов не найти.
      FROLL 001
      FROLL 001
         15 / 789
      сегодня в 11:50
      Покажите мне лучше! Кто найдёт, пусть первым бросит в меня камень. Гыгыгы
      juvenale
      juvenale
         99 / 789
      сегодня в 11:38
      хахах контракт отрабатывает
      serset
      serset
         516 / 789
      сегодня в 11:33
      Каждый считает своим долгом подлизать то одному, то другому..
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         29 / 789
      сегодня в 11:31
      Где то в Марокко негодует Пеналду...
      Верещагин
      Верещагин ответил RamonCSKA
         87 / 789
      сегодня в 11:30
      я люблю восторгаться игрой Роналду, при этом мне без разницы гей или не гей, главное какой футбол он показывает, точно это все равно не узнаешь как по мне на гея Месси больше похож особенно в молодости с женской причёской
      А его фотка в лифчике с Тотти просто огонь.
      Кермет прокоментировал то фото:
      "Тотти и его новая фаворитка")))

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