Де Йонг: «Месси — лучший футболист в мире»

Новичок «Барселоны» поделился мнением о своих новых партнёрах по команде.

Для меня Месси — лучший футболист в мире. Я смотрел за его игрой с самого детства. Дембеле? Я уже успел с ним пообщаться и считаю, что он отличный футболист. Он обладает великолепными игровыми качествами и способностями стать одним из лучших в мире.

Возвращение Неймара? Не я принимаю решение, но если говорить о его игровых качествах, то мне всегда нравилось наблюдать за его действиями на поле. Он один из лучших игроков мира, и, конечно, я был бы счастлив, если бы он перешёл в «Барселону».