Де Йонг: «Месси — лучший футболист в мире»

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о своих новых партнёрах по команде.
Для меня Месси — лучший футболист в мире. Я смотрел за его игрой с самого детства. Дембеле? Я уже успел с ним пообщаться и считаю, что он отличный футболист. Он обладает великолепными игровыми качествами и способностями стать одним из лучших в мире.
Возвращение Неймара? Не я принимаю решение, но если говорить о его игровых качествах, то мне всегда нравилось наблюдать за его действиями на поле. Он один из лучших игроков мира, и, конечно, я был бы счастлив, если бы он перешёл в «Барселону».
Ранее де Йонг рассказал о своём отношении к сравнениям с легендарным футболистом Йоханом Кройфом.
эпоха Месси и Роналду входит в стадию заката,два выдающихся футболиста,каждый по своему. Сегодня это уже не футболисты,а Титаны или Иконы. Вместо прекрасных игр,они выдают эпизоды и с этим надо смириться и это признать. Если их убрать,то таких ярких игроков наверное уже и нет,остальные более приземлённые. Но всё лучшее осталось позади.
эпоха Месси и Роналду входит в стадию заката,два выдающихся футболиста,каждый по своему. Сегодня это уже не футболисты,а Титаны или Иконы. Вместо прекрасных игр,они выдают эпизоды и с этим надо смириться и это признать. Если их убрать,то таких ярких игроков наверное уже и нет,остальные более приземлённые. Но всё лучшее осталось позади.
На ветке орудуют каталонские дизлайщики под никами Sasha и GreeM!
Любой кто осмелиться сказать что-то плохое, про короля Никарагуа и Осасун, тут же получит ДИЗЛАЙК.
Ребята опасные😂
На ветке орудуют каталонские дизлайщики под никами Sasha и GreeM!
Любой кто осмелиться сказать что-то плохое, про короля Никарагуа и Осасун, тут же получит ДИЗЛАЙК.
Ребята опасные😂
просто признайся что у тебя и всех кто тебе лайкает от гнома жутко подгарает другие причины гнилые выдумки вас тут небольшая секта на форуме как про гнома что напишут вы как свора собак гавкаете
просто признайся что у тебя и всех кто тебе лайкает от гнома жутко подгарает другие причины гнилые выдумки вас тут небольшая секта на форуме как про гнома что напишут вы как свора собак гавкаете
Камнепад на тебя...!
Камнепад на тебя...!
«Подписывая контракт с ФК Барселона вы обязаны облизать,вылизать 5- ую точку аргентинцу»
«Подписывая контракт с ФК Барселона вы обязаны облизать,вылизать 5- ую точку аргентинцу»
Кермет прокоментировал то фото:
"Тотти и его новая фаворитка")))
Адрес посмотри в моём удалённом комментарии.
Кермет прокоментировал то фото:
"Тотти и его новая фаворитка")))
Адрес посмотри в моём удалённом комментарии.