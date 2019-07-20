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Лотито: «Мы сформировали конкурентоспособную команду на следующий год»

сегодня, 11:31

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал о ближайших планах римского клуба.

Я думаю, что клуб приложил реальные усилия, чтобы сформировать конкурентоспособную команду на следующий год. Это будет важный сезон, и я надеюсь,  что игроки осознают свои силы как на национальной, так и на международной арене.

Тот факт, что мы уступаем только «Ювентусу» в Италии по количеству трофеев, завоеванных в последние годы, показывает, что мы создали ощущение стабильности. Разница сейчас в том, что фанаты «Лацио» чувствуют себя уверенно в будущем, и наш рост неизбежно будет стремительным.

Напомним, что недавно «Лацио» приобрел защитника из Кипра.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 789
сегодня в 13:27
Орлы одним словом.
Bastardo
Bastardo ответил Klaksvikar Itrottarselag
   409 / 789
сегодня в 13:21
Каро, Лаццари и Адеканье наведут ужасу на всю Серию А.
Спойлер: не наведут
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   96 / 789
сегодня в 12:20
Каро, Лаццари и Адеканье наведут ужасу на всю Серию А.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   173 / 789
сегодня в 12:16
Юве после 5 тура уже чемпион,в то время как лациали борятся за выживание и только к концу сезона занимают место в первой десятки. Вы бы для приличия нам минимально проиграли.
ДАША Д
ДАША Д
   163 / 789
сегодня в 11:48
Чемпионами все равно не станут.
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