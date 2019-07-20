Лотито: «Мы сформировали конкурентоспособную команду на следующий год»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал о ближайших планах римского клуба.

Я думаю, что клуб приложил реальные усилия, чтобы сформировать конкурентоспособную команду на следующий год. Это будет важный сезон, и я надеюсь, что игроки осознают свои силы как на национальной, так и на международной арене.

Тот факт, что мы уступаем только «Ювентусу» в Италии по количеству трофеев, завоеванных в последние годы, показывает, что мы создали ощущение стабильности. Разница сейчас в том, что фанаты «Лацио» чувствуют себя уверенно в будущем, и наш рост неизбежно будет стремительным.