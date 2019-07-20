Махмудов рассказал, почему у Эмери не получилось в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» поделился воспоминаниями о работе под руководством .

Думаю, у Эмери не получилось, потому что это тренер европейского формата. Во-первых, он хотел поставить суператакующий футбол, который РПЛ не подходит. У нас почти все играют глубоко в обороне, на контратаках. Во-вторых, собирался перестраивать команду, и в какой-то момент ему нужно было быть жестче.

Я поиграл в Португалии, здесь в «Нефтчи» работаю с итальянским тренером. Все европейцы в первую очередь полагаются на профессионализм игрока. А у нас на постсоветском пространстве такое не прокатит — нужно постоянно следить, не давать расслабляться. Эмери прощал почти все штрафы — за опоздания, за лишний вес. А удары по карману для футболиста, как правило, самые запоминающиеся.