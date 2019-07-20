Махмудов рассказал, почему у Эмери не получилось в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Эмин Махмудов поделился воспоминаниями о работе под руководством Унаи Эмери.
Думаю, у Эмери не получилось, потому что это тренер европейского формата. Во-первых, он хотел поставить суператакующий футбол, который РПЛ не подходит. У нас почти все играют глубоко в обороне, на контратаках. Во-вторых, собирался перестраивать команду, и в какой-то момент ему нужно было быть жестче.
Я поиграл в Португалии, здесь в «Нефтчи» работаю с итальянским тренером. Все европейцы в первую очередь полагаются на профессионализм игрока. А у нас на постсоветском пространстве такое не прокатит — нужно постоянно следить, не давать расслабляться. Эмери прощал почти все штрафы — за опоздания, за лишний вес. А удары по карману для футболиста, как правило, самые запоминающиеся.
Может просто Эмери в Спартак попал, попади в другой клуб может и добился бы чего.
Эмери прощал почти всё, а сейчас просто тряпка тренер или опять не формат?
Может просто Эмери в Спартак попал, попади в другой клуб может и добился бы чего.
Эмери прощал почти всё, а сейчас просто тряпка тренер или опять не формат?
У нас тренер должен быть и тренер и нянька и наставник и собеседник и кнут и пряник и жилетка.....))
И пусть они там хоть трижды успешные....Капеллы,Манчини,Эмери,Грасии и Биличи - тут им не здесь...))
Одно слово - "тренеришки"......
У нас тренер должен быть и тренер и нянька и наставник и собеседник и кнут и пряник и жилетка.....))
И пусть они там хоть трижды успешные....Капеллы,Манчини,Эмери,Грасии и Биличи - тут им не здесь...))
Одно слово - "тренеришки"......
Спартак показал Севилье, кто они без Эмери)...
Спартак показал Севилье, кто они без Эмери)...