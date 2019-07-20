ГлавнаяНовости

Махмудов рассказал, почему у Эмери не получилось в «Спартаке»

сегодня, 12:12

Бывший игрок «Спартака» Эмин Махмудов поделился воспоминаниями о работе под руководством Унаи Эмери.

Думаю, у Эмери не получилось, потому что это тренер европейского формата. Во-первых, он хотел поставить суператакующий футбол, который РПЛ не подходит. У нас почти все играют глубоко в обороне, на контратаках. Во-вторых, собирался перестраивать команду, и в какой-то момент ему нужно было быть жестче.

Я поиграл в Португалии, здесь в «Нефтчи» работаю с итальянским тренером. Все европейцы в первую очередь полагаются на профессионализм игрока. А у нас на постсоветском пространстве такое не прокатит — нужно постоянно следить, не давать расслабляться. Эмери прощал почти все штрафы — за опоздания, за лишний вес. А удары по карману для футболиста, как правило, самые запоминающиеся.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зидан: «Погба? У нас есть план с клубом»
Сегодня, 13:46 Комментарии0
Родри признался, что волновался перед встречей с Гвардиолой
Сегодня, 12:07 Комментарии5
Симеоне: «Я очень люблю Гризманна, у меня прекрасные отношения с ним»
Сегодня, 11:50 Комментарии13
Лотито: «Раньше клубы приходили и крали наших игроков»
Сегодня, 11:35 Комментарии6
Лотито: «Мы сформировали конкурентоспособную команду на следующий год»
Сегодня, 11:31 Комментарии5
Де Йонг: «Месси — лучший футболист в мире»
Сегодня, 10:49 Комментарии51
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bullкин
Bullкин
   414 / 789
сегодня в 13:29
    VIPded
    VIPded
       43 / 789
    сегодня в 13:25
    Эмери просто под юбилей не попал.)))
    Bastardo
    Bastardo ответил mihaluch
       409 / 789
    сегодня в 13:18
    После Романцева "Спартак" не смог тренировать не один тренер.
    Да тот же Федотов хорошо тренировал, 1-4 в Питере чего стоят. Просто держаться долгое время и выигрывать чемпионство после Романцева никому не удалось
    mihaluch
    mihaluch
       109 / 789
    сегодня в 13:14
    После Романцева "Спартак" не смог тренировать не один тренер.
    Байкал-38
    Байкал-38
       39 / 789
    сегодня в 13:09
    Дик Адвокат наверное под стол со смеху от таких слов упал!
    Может просто Эмери в Спартак попал, попади в другой клуб может и добился бы чего.
    Эмери прощал почти всё, а сейчас просто тряпка тренер или опять не формат?
    foxcon
    foxcon
       446 / 789
    сегодня в 13:08
    Нашим футболёрам вообще денег платить не надо.покушать дали и всё харе на этом,а если хочешь бабла заработать старайся играй и езжай в Европу.
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
       203 / 789
    сегодня в 13:08
    А у кого получалось в Спартака за 20 лет? Чемпионство было с душком на юбилей Симоняна.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       14 / 789
    сегодня в 13:06
    У них тренер - это просто тренер....профессия есть такая....

    У нас тренер должен быть и тренер и нянька и наставник и собеседник и кнут и пряник и жилетка.....))

    И пусть они там хоть трижды успешные....Капеллы,Манчини,Эмери,Грасии и Биличи - тут им не здесь...))

    Одно слово - "тренеришки"......
    itujan
    itujan
       782 / 789
    сегодня в 12:57
    Просто Эмери футбольный тренер.
    Footbolista
    Footbolista
       1 / 789
    сегодня в 12:52
    Бывший тренер Спартака трижды выиграл ЛЕ...кони и бомжи, а что выиграли ваши бывшие тренеры?))...
    Спартак показал Севилье, кто они без Эмери)...
    ДСА
    ДСА
       151 / 789
    сегодня в 12:51
    Наши игроки его не понимали.
    Faustello
    Faustello ответил Leha-ha50
       10 / 789
    сегодня в 12:50
    Да, ему в первую очередь!!!
    Этот тренеришка подло поступил с Зюбой выиграв ЕК )))
    Denkuz
    Denkuz
       221 / 789
    сегодня в 12:48
    Просто со свиньями у топ-тренеров никогда не получается.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил ziborock
       12 / 789
    сегодня в 12:43
    Уйдя из Спартакаа Эмери доказал Дзюбе кто есть кто!)))
    Да, ему в первую очередь!!!
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       34 / 789
    сегодня в 12:41
    Да ка же мне стыдно опять за зенит
    Faustello
    Faustello ответил Шуnя771
       10 / 789
    сегодня в 12:39
    Короче - баня сожрала Эмери!)
    Я бы выразился так - обмылила, впитала и смыла )))
    drug01
    drug01
       134 / 789
    сегодня в 12:33
    Тренер очень добрый и мягкий...
    ABir
    ABir
       92 / 789
    сегодня в 12:33
    Эмери нужно было дать время на перестройку и поддержку руководства клуба. А Спартаку нужен был результат сразу, плюс козни внутри структуры
    Шуnя771
    Шуnя771
       16 / 789
    сегодня в 12:33
    Короче - баня сожрала Эмери!)
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       34 / 789
    сегодня в 12:28
    Барон манчини тоже скоро расскажут,что заработали и убежали
    FROLL 001
    FROLL 001
       15 / 789
    сегодня в 12:26
    Потому что в у свиней каждый пришедший становится физруком. Пиджак вообще заведёт их в Пердив. Гыгыгы
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       170 / 789
    сегодня в 12:24
    А что ,у Кононова должно получится ? )))))))))) По сравнению с Эмери ,Кононов - просто СЕЛО непроходимое !!!! Господи , в каком же мы ...овне варимся ?!!!!!
    Живанильда
    Живанильда
       298 / 789
    сегодня в 12:22
    Через полгода Мирзаев расскажет почему у Кононова не получилось в Спартаке.
    ziborock
    ziborock ответил Leha-ha50
       18 / 789
    сегодня в 12:20
    Уйдя из Спартака , Эмери доказал Федуну кто есть кто!!!
    Уйдя из Спартакаа Эмери доказал Дзюбе кто есть кто!)))
    beefs
    beefs
       102 / 789
    сегодня в 12:19
    Не в струю попал...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 789
    сегодня в 12:16
    Уйдя из Спартака , Эмери доказал Федуну кто есть кто!!!
    Footbolista
    Footbolista
       1 / 789
    сегодня в 12:15
    Эмери оказался неформат...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100