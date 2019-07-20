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Симеоне: «Я очень люблю Гризманна, у меня прекрасные отношения с ним»

сегодня, 11:50

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал переход нападающего Антуана Гризманна в «Барселону»

Я ценю то, что сделал Гризманн за пять лет в нашей команде. Переход в «Барселону» — важный момент его карьеры. Я много с ним общался и благодарен людям, которые были с нами.

Когда он пришел к нам, то играл вингера, но я сказал ему, что он должен выступать в центре. Гризманн понял меня и сделал все как надо. Это делает меня счастливым. Я очень люблю Антуана, у меня прекрасные отношения с ним и его семьей. Он переходит в отличную команду, где может провести великолепный сезон, если продолжит в том же духе.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   63 / 789
сегодня в 13:40
А чего обижаться? Он верой и правдой отслужил матрасам 5 лет. Да и Симеоне человек адекватный, в отличие от руководства полосатых...
Павел Амурский
Павел Амурский
   59 / 789
сегодня в 13:03
С любимыми не расставайтесь..
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил КЭТиК
   173 / 789
сегодня в 12:58
Игроку надо расти дальше.
да у игрока уже скоро закат,никуда он расти не будет,ну разве что деградировать. В Барсе кто из игроков за последнее время развился,после ухода Радиоллы?
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 789
сегодня в 12:50
О чём речь?)
КЭТиК
КЭТиК
   194 / 789
сегодня в 12:50
Игроку надо расти дальше.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Incredulous
   173 / 789
сегодня в 12:48
Сначала гному лизнул, теперь этому представителю нетрадиционной ориентации, чтобы он за него словечко гному замолвил. Вообще, ни разу не палевно напрашивается в Барсу. И этот тренер еще пытался яйца показывать в матче с Юве... Да откуда им быть-то, этим яйцам...
то видать пристёгивающаяся мошонка.
Incredulous
Incredulous
   101 / 789
сегодня в 12:44
Сначала гному лизнул, теперь этому представителю нетрадиционной ориентации, чтобы он за него словечко гному замолвил. Вообще, ни разу не палевно напрашивается в Барсу. И этот тренер еще пытался яйца показывать в матче с Юве... Да откуда им быть-то, этим яйцам...
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   173 / 789
сегодня в 12:40
Гризман был вингером,а после того,как у Симеоне стали хорошие отношения с семьёй,стал свингером. йоперный матрас.
VIPded
VIPded
   43 / 789
сегодня в 12:23
Но бабки с Барсы стянуть надо...))) Удачи Атлетико!!!
Zenit_84
Zenit_84
   112 / 789
сегодня в 12:05
Удачи Гризману
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   22 / 789
сегодня в 12:01
как у зенитовского молло с отцом?))))
Colchoneros
Colchoneros
   128 / 789
сегодня в 11:53
Пора бы уже забыть о нём!
Верещагин
Верещагин
   87 / 789
сегодня в 11:51
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