Симеоне: «Я очень люблю Гризманна, у меня прекрасные отношения с ним»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал переход нападающего в «Барселону».

Я ценю то, что сделал Гризманн за пять лет в нашей команде. Переход в «Барселону» — важный момент его карьеры. Я много с ним общался и благодарен людям, которые были с нами.

Когда он пришел к нам, то играл вингера, но я сказал ему, что он должен выступать в центре. Гризманн понял меня и сделал все как надо. Это делает меня счастливым. Я очень люблю Антуана, у меня прекрасные отношения с ним и его семьей. Он переходит в отличную команду, где может провести великолепный сезон, если продолжит в том же духе.