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Ловчев: «За золото в этом чемпионате „Спартак“ точно бороться не будет»

сегодня, 18:07

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне в РПЛ.

«Спартак» отвратительно играет, команда очень плохо укомплектована. Когда вижу в полузащите Александра Ломовицкого, Александра Ташаева или Наиля Умярова, меня трясти начинает. Я же помню классных спартаковских хавбеков — тех же Фёдора Черенкова с Юрием Гавриловым. За золото в этом чемпионате «Спартак» точно бороться не будет.

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Все комментарии
kastites
kastites
   124 / 788
сегодня в 22:17
Верно говорит
sadafa
sadafa ответил jilbar
   681 / 788
сегодня в 21:08
За место в пердиве он бороться будет с ростовом и рубином.
если смотреть игру Рубина с Локо то и Локо можно туда приплюсовать
sadafa
sadafa ответил Байкал-38
   681 / 788
сегодня в 21:06
Ловчев очередной клоун! Он бы ещё сравнил Бескова с Кононовым, смешно. Нынешний Федун проект ничего общего с тем Спартаком не имеет, даже ромбик в аренду берёт! Цирк да и только!!! Спартак умер когда ещё Романцев облапошил Николая Старастина и присвоил право на бренд, а потом пропил его Червю. Показательный момент на похороны Николая Старостина команда даже не посчитала нужным прийти!!! Скажите вру? Спросите у сына Старостина, он об этом подробно рассказал!!!
Сейчас сравнивать так нельзя -сейчас тренер незнает даже какого ему игрока купили - полнейщий дурдом - раньше тренер создавал команду а сейчас мененджеры которые думают о своём кармане -сейчас не соревнование а скорее шоу и чем дальше всё глубже в болото -об болельщиках забыли - судьи в открытую творят что задумали и это объясняють ошибкой
allemz
allemz
   83 / 788
сегодня в 20:59
За чемпионство будут бороться Локомотив и Краснодар.
Gessenschaft
Gessenschaft
   351 / 788
сегодня в 20:03
да ну...

судя по матчу с Сочи, будет!

играть свинорылые так и не научились, а вот заряжать судей не разучились!

а поскольку правды в судейской коллегии РПЛ никогда не добьешься, но свиноуродам можно все!
Leningrad 84
Leningrad 84
   75 / 788
сегодня в 19:41
С Евгением Серафимовичем не поспоришь!
Atist
Atist ответил Спартач-болельщик
   356 / 788
сегодня в 19:38
...а ты симпатяга ! .....
Не без этого.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   48 / 788
сегодня в 19:33
Период в 16 лет не закончился и юбилея симоняна нет.
Bладимиp
Bладимиp
   60 / 788
сегодня в 19:25
Это и без Ловчева все знают.
ДАША Д
ДАША Д
   139 / 788
сегодня в 19:01
Гореинспектор ошибается.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Atist
   231 / 788
сегодня в 18:56
Спартак отвратительно играл и играет всегда.
...а ты симпатяга ! .....
cska plus
cska plus
   11 / 788
сегодня в 18:56
Интересно дедушка рейнгольд будет парировать жеке.
cska plus
cska plus
   11 / 788
сегодня в 18:55
    Верещагин
    Верещагин
       66 / 788
    сегодня в 18:46
    Значит кабинетный титул разыграют в кабинетах Зина и Клячи.
    Colonist
    Colonist
       519 / 788
    сегодня в 18:43
    И я помню Черенкова, Гаврилова, Родионова, Романцева, Ловчева, Дасаева... а потом - Титова, Тихонова, Карпина... ! Сейчас таких футболистов нет даже в Проекте!
    Константин Белых
    Константин Белых
       169 / 788
    сегодня в 18:41
    Ладно Женя не стоит раньше времени моросить. Команда счас по кирпичику строится и сейчас по крайней мере фундамент(защита) в порядке. Нужен еще острый нап(на подходе из Марселя) . Фернандо в нищий Дженоа тоже не пойдет так что посмотрим. А то уже неделю все эксперты верещат о феерической победе Валеры над Спартаком. Дайте парням хоть на поле выйти-пасту на вентилятор разбросать всегда успеете.. Удачи братья!!
    Байкал-38
    Байкал-38
       29 / 788
    сегодня в 18:40
    Ловчев очередной клоун! Он бы ещё сравнил Бескова с Кононовым, смешно. Нынешний Федун проект ничего общего с тем Спартаком не имеет, даже ромбик в аренду берёт! Цирк да и только!!!
    Спартак умер когда ещё Романцев облапошил Николая Старастина и присвоил право на бренд, а потом пропил его Червю. Показательный момент на похороны Николая Старостина команда даже не посчитала нужным прийти!!!
    Скажите вру? Спросите у сына Старостина, он об этом подробно рассказал!!!
    МКС
    МКС
       102 / 788
    сегодня в 18:37
    Женьке пора перестать бухать

    И иногда интересоваться новостями

    Федун в этом сезоне о золоте и не заикался
    Footbolista
    Footbolista
       3 / 788
    сегодня в 18:31
    Еще один ловкий пророк)...
    морозз
    морозз
       21 / 788
    сегодня в 18:25
    Иногда хочется этих старпёров оракулов послать в пятую точку, могикане блин!
    LOpp
    LOpp
       4 / 788
    сегодня в 18:24
    Ловчев ты же сам двумя руками был за назначение Кононова. Теперь то что заднюю включил?
    Лакшери
    Лакшери
       308 / 788
    сегодня в 18:20
    Стыдно за спартак
    African spartak
    African spartak
       53 / 788
    сегодня в 18:19
      БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
      БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
         155 / 788
      сегодня в 18:18
      Спартак позорно играет.
      Atist
      Atist
         356 / 788
      сегодня в 18:15
      Спартак отвратительно играл и играет всегда.
      FROLL 001
      FROLL 001
         7 / 788
      сегодня в 18:14
      Спартак в этом сезоне будет бороться в стыковых матчах Пердива. Гыгыгы
      jilbar
      jilbar
         49 / 788
      сегодня в 18:12
      За место в пердиве он бороться будет с ростовом и рубином.
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