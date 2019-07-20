Ловчев: «За золото в этом чемпионате „Спартак“ точно бороться не будет»

Футбольный эксперт оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне в РПЛ .

«Спартак» отвратительно играет, команда очень плохо укомплектована. Когда вижу в полузащите Александра Ломовицкого, Александра Ташаева или Наиля Умярова, меня трясти начинает. Я же помню классных спартаковских хавбеков — тех же Фёдора Черенкова с Юрием Гавриловым. За золото в этом чемпионате «Спартак» точно бороться не будет.