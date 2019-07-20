Ловчев: «За золото в этом чемпионате „Спартак“ точно бороться не будет»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне в РПЛ.
«Спартак» отвратительно играет, команда очень плохо укомплектована. Когда вижу в полузащите Александра Ломовицкого, Александра Ташаева или Наиля Умярова, меня трясти начинает. Я же помню классных спартаковских хавбеков — тех же Фёдора Черенкова с Юрием Гавриловым. За золото в этом чемпионате «Спартак» точно бороться не будет.
судя по матчу с Сочи, будет!
играть свинорылые так и не научились, а вот заряжать судей не разучились!
а поскольку правды в судейской коллегии РПЛ никогда не добьешься, но свиноуродам можно все!
судя по матчу с Сочи, будет!
играть свинорылые так и не научились, а вот заряжать судей не разучились!
а поскольку правды в судейской коллегии РПЛ никогда не добьешься, но свиноуродам можно все!
Спартак умер когда ещё Романцев облапошил Николая Старастина и присвоил право на бренд, а потом пропил его Червю. Показательный момент на похороны Николая Старостина команда даже не посчитала нужным прийти!!!
Скажите вру? Спросите у сына Старостина, он об этом подробно рассказал!!!
Спартак умер когда ещё Романцев облапошил Николая Старастина и присвоил право на бренд, а потом пропил его Червю. Показательный момент на похороны Николая Старостина команда даже не посчитала нужным прийти!!!
Скажите вру? Спросите у сына Старостина, он об этом подробно рассказал!!!
И иногда интересоваться новостями
Федун в этом сезоне о золоте и не заикался
И иногда интересоваться новостями
Федун в этом сезоне о золоте и не заикался