Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение своей команды во втором туре РПЛ от «Краснодара» (2:3).

Вышли на второй тайм с мыслями, что есть хороший запас по голам, но очень быстро его не оказалось. Будем разбираться. Было видно, что команда горела желанием выиграть, но пока рано… Очень обидно комментировать такую игру, когда ведешь 2:0, и так проигрываешь. Но за это болельщики и любят футбол.

Стоило ли засчитывать первый гол «Краснодара»? Не хочу комментировать судейство. Специалисты пускай лучше расскажут. Ведь дело же не в этом мяче. Где-то не повезло нам. Последний гол — вообще рикошет.

Чернов ошибся при втором мяче? Гол получился хорошим, наш вратарь просто не ожидал, что игрок соперника будет бить оттуда. Чернов молодец, он хорошо провел две игры. Я не заметил, чтобы он сильно ошибался. Он проходит закалку, все нормально.