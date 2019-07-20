«Рубину» не придется переносить из Казани матч 3-го тура РПЛ

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что матч третьего тура РПЛ с «Ахматом» состоится на Центральном стадионе в Казани.
Ранее отмечалось о том, что встреча может пройти на стадионе «Нижний Новгород» из-за того, что руководство «Рубина» не успевает подготовить необходимые документы для оформления новой лицензии Центрального стадиона.
Все нормально, матч пройдет на Центральном стадионе. Сейчас есть некоторые рабочие моменты, которые будут решаться в плановом режиме.
Хоть в Казани, хоть на Колыме.
Хоть в Казани, хоть на Колыме.