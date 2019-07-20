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«Рубину» не придется переносить из Казани матч 3-го тура РПЛ

сегодня, 10:55
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат29.07.2019 в 20:00 Не начался

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что матч третьего тура РПЛ с «Ахматом» состоится на Центральном стадионе в Казани.

Ранее отмечалось о том, что встреча может пройти на стадионе «Нижний Новгород» из-за того, что руководство «Рубина» не успевает подготовить необходимые документы для оформления новой лицензии Центрального стадиона.

Все нормально, матч пройдет на Центральном стадионе. Сейчас есть некоторые рабочие моменты, которые будут решаться в плановом режиме.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 789
сегодня в 13:33
Когда то Рубин феерил...
Glodor
Glodor
   55 / 789
сегодня в 13:02
Можно матчи рубина прямо в тарасовке проводить.
Egorium
Egorium
   286 / 789
сегодня в 12:52
Рубин даже в Казани уже за команду не считают.
Брулин
Брулин
   63 / 789
сегодня в 12:39
Очень жаль что такие принимаются решения.Построили новый современный стадион-так играйте только на нём.Зачем вам старая квартира,когда есть современная?
EAGinLE
EAGinLE
   42 / 789
сегодня в 12:02
Вот и хорошо
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   203 / 789
сегодня в 11:52
А что опять водные виды спорта в Казани преобладают над футболом?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   25 / 789
сегодня в 11:45
Жаль. Ведь в Нижнем собрали бы больше народу на трибунах чем в Казани.
Морозовский
Морозовский
   2 / 789
сегодня в 11:23
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       251 / 789
    сегодня в 10:58
    Какая разница - где Рубин будет играть, все равно зрителей не будет.
    Хоть в Казани, хоть на Колыме.
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