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Непомнящий: «В противостоянии с „Рубином“ „Динамо“ – фаворит»

сегодня, 15:22
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинЗавтра в 19:00 Не начался

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура РПЛ между «Динамо» и «Рубином». 

Как ни странно, «Рубин» уже немного отошёл от игровой модели Курбана Бердыева. Сейчас они стали играть в более активный, более атакующий футбол. Это нравится и самим футболистам. Они играют в удовольствие. В результате они совершенно не волновались, действовали уверенно и спокойно против сильного «Локомотива» в прошлом туре. Думаю, «Рубин» от этого не откажется. Мне понравилась их игра. Если они её сохранят, то, в отличие от «Тамбова» или «Сочи», не будут бороться за выживание в РПЛ, а окажутся, как минимум, в середине таблицы.

Про «Динамо» нужно сказать отдельно. В прошлом сезоне они сильно мучились и переживали, потому что было совсем плохо с реализацией. Казалось, нашли свою игру – было начало атаки, её развитие, но как только они доходили до штрафной площади соперника, всё куда-то исчезало. Сейчас команда несколько укрепилась. В первой линии и в середине появились игроки, которые могут забивать, Поэтому в противостоянии с «Рубином» «Динамо» – фаворит.

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Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил FROLL 001
   193 / 790
сегодня в 16:20
Рубин аутсайдер. Как и Спартак. Прямая дорога в Пердив обоим. Гыгыгы
Классно Рубин опозорил ваш проект без истории полгода назад
Atist
Atist
   391 / 790
сегодня в 16:13
Странно слышать это от такого опытного специалиста.
Павел Амурский
Павел Амурский
   65 / 790
сегодня в 16:07
Ожидается серый автобусный футбол.
Egorium
Egorium
   256 / 790
сегодня в 15:55
Среди этих команд нет фаворитов, а есть два пердивщика.
FROLL 001
FROLL 001
   14 / 790
сегодня в 15:55
Рубин аутсайдер. Как и Спартак. Прямая дорога в Пердив обоим. Гыгыгы
Ладожский
Ладожский
   29 / 790
сегодня в 15:48
Ничья украсит тур.
Ваня лучший
Ваня лучший
   60 / 790
сегодня в 15:35
Я думаю вряд ли
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