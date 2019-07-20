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Обляков: «ЦСКА — такой же лидер первенства, как и другие ведущие команды»

сегодня, 11:04

Полузащитник  ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о конкурентоспособности «армейцев» в нынешнем сезоне РПЛ.

Сможем ли на равных конкурировать с другими фаворитами первенства? Я уверен, что сможем. Мы — большой клуб, в чемпионате в каждом матче будем играть только от себя. ЦСКА — такой же лидер первенства, как и другие ведущие команды страны. Наша задача — побеждать, и мы сделаем всё, чтобы радовать болельщиков. 

Невысокий средний возраст команды? Возраст ничего не значит. Если мы моложе, значит, должны выкладываться даже больше «стариков». У нас есть главное: нереализованные амбиции. Нам есть, что доказывать. И я уверен, что мы можем и должны биться за лидерство.

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал предстоящий матч 2-го тура РПЛ против «Оренбурга».

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Все комментарии
МКС
МКС
   106 / 789
сегодня в 13:32
Сопляков рассуждает о фаворитах

Но пока эти слова слышны лишь фаворитам ФНЛ
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 789
сегодня в 13:30
Как кiнь молодой - храпит, роет копытом землю, а под седло попадет - притихнет...)
mangoх12
mangoх12 ответил Omaxa
   20 / 789
сегодня в 13:30
Обляков и ему подобные довели ЦСКА до уровня Уфы.
заслуга самозванца бульбаша
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Omaxa
   170 / 789
сегодня в 13:03
Обляков и ему подобные довели ЦСКА до уровня Уфы.
За что боролись на то и напоролись ! Там ещё из УФЫ кто-то просится ! ))))))
Заполярный
Заполярный
   67 / 789
сегодня в 12:58
МНОГО БАКЛАНИШЬ ОБЛЯКОВ. У НАС ВСЕ РОВНЫ, КРОМЕ ЛАЗУРНЫХ И ДЮБЫ
Omaxa
Omaxa
   86 / 789
сегодня в 12:55
Обляков и ему подобные довели ЦСКА до уровня Уфы.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   231 / 789
сегодня в 12:43
В этом году говорливые как ни когда.
oFANATo
oFANATo
   41 / 789
сегодня в 12:22
Время покажет.
Воин666
Воин666
   311 / 789
сегодня в 12:17
Сыграли один тур, а уже все здесь про место в какой-то таблице говорят. Вы ещё медалей навешайте своим после одной игры, а ЦСКА поднимет кубок после 30 туров.
cska plus
cska plus
   11 / 789
сегодня в 12:07
Блин с***ка ещё и этого Облякова интервью нам не хватало, язык бы засунул поглубже, полный тормоз, при любом другом тренере даже в состав не попал.
Байкал-38
Байкал-38
   39 / 789
сегодня в 12:04
Громкие заявления, но рано ещё пока такие заявления делать. Зона ЛЕ вот за, что ЦСКА будет бороться, и возможно там он лидер. Надо правде в глаза смотреть, а не базарить впустую.
ermak6848
ermak6848
   131 / 789
сегодня в 11:58
Ваня высказался правильно 3 - 5 тур " определит " лидеров
Footbolista
Footbolista
   1 / 789
сегодня в 11:52
    Бабка в кедах
    Бабка в кедах
       214 / 789
    сегодня в 11:51
    После 1 тура все лидеры.
    КЭТиК
    КЭТиК
       194 / 789
    сегодня в 11:49
    Он на таблицу вообще не смотрит, а там ЦСКА в зоне вылета.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       170 / 789
    сегодня в 11:40
    Пусть меня костерят фанаты коней ,но твоё место в УФЕ ,парнишка ! Причём безвылазно !
    Живанильда
    Живанильда
       298 / 789
    сегодня в 11:35
    бляков:игарь-такой же вратарь как Буффон,Яшин,Шмейхель,Кепке.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 789
    сегодня в 11:31
    Ваня , заглохни!!! Иди стандарты тренируй.....хотя - бесполезно, целый сезон бьешь, подаешь, а прогресса ноль!!!
    Faustello
    Faustello
       10 / 789
    сегодня в 11:31
    Музыкальный привет армейцам - композиция "Кони в обляках" ))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       4 / 789
    сегодня в 11:26
      Судя по первой игре, Обляков бы и в ФНЛ не смог конкурировать, абсолютно бесполезен.
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       34 / 789
    сегодня в 11:24
    аххаах
    VIPded
    VIPded
       43 / 789
    сегодня в 11:21
    Это вы сегодня и продемонстрируйте. Удачи ЦСКА!!!
    Морозовский
    Морозовский
       2 / 789
    сегодня в 11:15
    БезоблЯчное будущее коням обеспечено!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       29 / 789
    сегодня в 11:12
    Мы 16-е, но мы мощные и лидеры ;)
    mihaluch
    mihaluch
       109 / 789
    сегодня в 11:12
    Бейтесь за лидерство,никто вам не мешает, ни судьи, ни федерация.
    Sergey Z
    Sergey Z
       277 / 789
    сегодня в 11:09
    Первый блин всегда комом! (русская народная пословица). Удачи армейцам!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 789
    сегодня в 11:07
    Эка как с 16того места разговорилса
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       14 / 789
    сегодня в 11:07
    Еще один нынешнюю таблицу перевернул и любуется....))
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