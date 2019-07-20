Обляков: «ЦСКА — такой же лидер первенства, как и другие ведущие команды»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о конкурентоспособности «армейцев» в нынешнем сезоне РПЛ.
Сможем ли на равных конкурировать с другими фаворитами первенства? Я уверен, что сможем. Мы — большой клуб, в чемпионате в каждом матче будем играть только от себя. ЦСКА — такой же лидер первенства, как и другие ведущие команды страны. Наша задача — побеждать, и мы сделаем всё, чтобы радовать болельщиков.
Невысокий средний возраст команды? Возраст ничего не значит. Если мы моложе, значит, должны выкладываться даже больше «стариков». У нас есть главное: нереализованные амбиции. Нам есть, что доказывать. И я уверен, что мы можем и должны биться за лидерство.
Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал предстоящий матч 2-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Но пока эти слова слышны лишь фаворитам ФНЛ
Но пока эти слова слышны лишь фаворитам ФНЛ
https://www.youtube.com/watch?v=B2h6jAHe3Dk