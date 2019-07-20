ГлавнаяНовости

Вильена: «Сумели перевернуть игру и победить»

сегодня, 16:29
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена прокомментировал победу над «Уфой» в матче 2-го тура РПЛ.(3:2).

Приятно стать лучшим игроком матча. Это был нелегкий матч. Я счастлив, что мы заработали три очка. Мы проигрывали 0:2, матч был сложный. Мы собрались, постарались в перерыве перенастроиться. Сумели перевернуть игру и победить. Мои дальние удары? Я с детства много тренировал их, бил и бил. Сейчас это все на автомате происходит. Иногда ты попадаешь, иногда нет. Сегодня вы видели все сами. Красивый гол получился.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Евсеев: «Дали „Краснодару“ почувствовать игру»
Сегодня, 18:35 Комментарии0
Ловчев: «За золото в этом чемпионате „Спартак“ точно бороться не будет»
Сегодня, 18:07 Комментарии19
Газизов: «Где-то не повезло нам. Последний гол — вообще рикошет»
Сегодня, 16:51 Комментарии5
Непомнящий: «В противостоянии с „Рубином“ „Динамо“ – фаворит»
Сегодня, 15:22 Комментарии7
В РПЛ опровергли перенос матча «Рубин» — «Ахмат»
Сегодня, 11:58 Комментарии3
Обляков: «ЦСКА — такой же лидер первенства, как и другие ведущие команды»
Сегодня, 11:04 Комментарии39
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
radist_21
radist_21
   174 / 790
сегодня в 18:24
Намли и Вильена-хорошие покупки,еще даут жару!
ДСА
ДСА
   153 / 790
сегодня в 17:56
Когда дно уже было близко, Краснодар начал всплывать.
Faustello
Faustello ответил 11-и метровый
   4 / 790
сегодня в 17:12
Особенно в первом туре.
Притирка ёпта )))
11-и метровый
11-и метровый ответил Faustello
   32 / 790
сегодня в 17:09
Мастера футбола показали мастер класс решив дать фору в два мяча )))
Особенно в первом туре.
Faustello
Faustello
   4 / 790
сегодня в 16:40
Мастера футбола показали мастер класс решив дать фору в два мяча )))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100