Вильена: «Сумели перевернуть игру и победить»

Полузащитник «Краснодара» прокомментировал победу над «Уфой» в матче 2-го тура РПЛ .(3:2).

Приятно стать лучшим игроком матча. Это был нелегкий матч. Я счастлив, что мы заработали три очка. Мы проигрывали 0:2, матч был сложный. Мы собрались, постарались в перерыве перенастроиться. Сумели перевернуть игру и победить. Мои дальние удары? Я с детства много тренировал их, бил и бил. Сейчас это все на автомате происходит. Иногда ты попадаешь, иногда нет. Сегодня вы видели все сами. Красивый гол получился.