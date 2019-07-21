Бакаев: «„Спартаку“ нельзя было садиться в оборону»

Нападающий «Спартака» ​ прокомментировал ничью с «Ростовом».

Концентрация была у нас на высшем уровне. В такой игре надо забивать три-четыре гола. Мы на это способны. Сделаем выводы и будем забивать больше, я обещаю. Второй тайм отличается? Трудно объяснить, пошла тяжелая игра. Тренеры прекрасно подготовили команду к сезону. Я буду делать выводы, буду играть лучше. «Ростов» пропустил и сразу побежал в атаку. «Спартак» сел в оборону, что было ошибкой.