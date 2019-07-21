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Бакаев: «„Спартаку“ нельзя было садиться в оборону»

сегодня, 00:04
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Спартака» Зелимхан Бакаев​ прокомментировал ничью с «Ростовом».

Концентрация была у нас на высшем уровне. В такой игре надо забивать три-четыре гола. Мы на это способны. Сделаем выводы и будем забивать больше, я обещаю. Второй тайм отличается? Трудно объяснить, пошла тяжелая игра. Тренеры прекрасно подготовили команду к сезону. Я буду делать выводы, буду играть лучше. «Ростов» пропустил и сразу побежал в атаку. «Спартак» сел в оборону, что было ошибкой.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   81 / 798
сегодня в 02:33
Четыре очка как с неба свалились.
EAGinLE
EAGinLE
   33 / 798
сегодня в 01:24
Бакаеву и Мирзову лучше было бы остаться в Арсенале .
ABir
ABir
   101 / 798
сегодня в 01:00
Все знают, что Спартаку нельзя садиться в оборону в концовке, но раз от разу эта ошибка повторяется
311
311
   50 / 798
сегодня в 00:32
Сам сбежал от судьи с поля, потом вспомнил, что надо время потянуть и решил с другой стороны выйти!)
ermak6848
ermak6848
   128 / 798
сегодня в 00:28
сыграл фк Ростов на ничью - есть над чем Карпину подумать...
Павел Амурский
Павел Амурский
   75 / 798
сегодня в 00:24
Худший игрок матча рассуждает о тухлой игре.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Питер Ман
   767 / 798
сегодня в 00:18
Праздник по случаю победы в переходных матчах, Тарасовка, Май 2020: https://www.youtube.com/watch?v=PzkoCpDb4aM
Это питерский праздник по поводу дырки в кокориной чашке.
Питер Ман
Питер Ман
   31 / 798
сегодня в 00:13
Праздник по случаю победы в переходных матчах, Тарасовка, Май 2020:
African spartak
African spartak
   28 / 798
сегодня в 00:08
Тебя гнать надо было с поля, но Левников наплевал на правила.
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