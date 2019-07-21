Невеш хочет выиграть с «волками» трофей

Полузащитник «Вулверхэмптона» заявил, что его команда и в новом сезоне навяжет борьбу клубам топ-6 Премьер-Лиги.

В своем дебютном сезоне в Премьер-Лиге «волки» отобрали очки у всех представителей топ-6, не считая «Ливерпуля», что позволило им уверенно закрепиться на 7-й строчке в таблице.

Когда мы с Моутиньо пришли сюда, нас постоянно спрашивали, почему. Нашей целью было помочь клубу выйти в Премьер-Лигу — думаю, тогда мы приняли правильное решение. Я горд, что помог «Вулверхэмптону» творить историю.

Мы провели замечательный сезон. Теперь мы хотим становиться лучше и развивать свой успех. Теперь мы должны выиграть трофей. Лига Европы — прекрасное достижение, но мы намерены забраться еще выше.