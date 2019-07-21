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Невеш хочет выиграть с «волками» трофей

сегодня, 10:41

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш заявил, что его команда и в новом сезоне навяжет борьбу клубам топ-6 Премьер-Лиги.

В своем дебютном сезоне в Премьер-Лиге «волки» отобрали очки у всех представителей топ-6, не считая «Ливерпуля», что позволило им уверенно закрепиться на 7-й строчке в таблице.

Когда мы с Моутиньо пришли сюда, нас постоянно спрашивали, почему. Нашей целью было помочь клубу выйти в Премьер-Лигу — думаю, тогда мы приняли правильное решение. Я горд, что помог «Вулверхэмптону» творить историю.

Мы провели замечательный сезон. Теперь мы хотим становиться лучше и развивать свой успех. Теперь мы должны выиграть трофей. Лига Европы — прекрасное достижение, но мы намерены забраться еще выше.

Ранее «Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» в финале предсезонного турнира. 

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   315 / 788
сегодня в 11:20
повторить Лестер уже не получится. МС Ливерпуль на ходу ,максимум это попасть в бигфо, пока Челси,МЮ и Арсенал будут соображать свои стратегии. Шпоры в бигфо обязаны попадать,как раз будут третьими.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   82 / 788
сегодня в 10:53
На дистанции бороться с монстрами типа МС нереально, а вот какой-нибудь из кубков волки вполне могут откусить.
STVA 1
STVA 1
   75 / 788
сегодня в 10:49
Волки в том сезоне хороши были..
Wolverhampton
Wolverhampton
   672 / 788
сегодня в 10:48
Поставлю 1000р на то, что Вулверхэмптон возьмёт Английскую Примьер-лигу!
dzvinka
dzvinka
   77 / 788
сегодня в 10:45
круто, будет интересно наблюдать за этой командой вне всякого сомнения
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