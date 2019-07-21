Фабрегас: «Азар больше подходит „Реалу“, нежели „Барсе“»

Полузащитник «Монако» считает, что по манере игры больше подходит «Реалу», нежели «Барселоне».

Азар — невероятный игрок, который делает результат. Он словно создан для игры в «Реале», где у него будет достаточно пространства для маневра. Ему нравится много двигаться по полю. Его нельзя просто остановить и сказать, чтобы он стоял в одной точке.

В «Барселоне» более строгая система позиций, там все должны быть на своем месте. Но Азару нравится владеть мячом, поэтому «Реал» даст ему гораздо больше, чем могла бы «Барселона».