Фабрегас: «Азар больше подходит „Реалу“, нежели „Барсе“»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас считает, что Эден Азар по манере игры больше подходит «Реалу», нежели «Барселоне».
Азар — невероятный игрок, который делает результат. Он словно создан для игры в «Реале», где у него будет достаточно пространства для маневра. Ему нравится много двигаться по полю. Его нельзя просто остановить и сказать, чтобы он стоял в одной точке.
В «Барселоне» более строгая система позиций, там все должны быть на своем месте. Но Азару нравится владеть мячом, поэтому «Реал» даст ему гораздо больше, чем могла бы «Барселона».
Ранее Азар заявил, что планирует выиграть Лигу Чемпионов с «Реалом».