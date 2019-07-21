Эмери рассказал о будущем Нкетиа в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» рассказал о прогрессе нападающего .

Я действительно счастлив, что в прошлом сезоне, когда мы давали ему шансы проявить себя, он отлично справлялся. Его прогресс очевиден.

У него очень хорошее отношение к футболу, но ему нужна практика, опыт и уверенность. Молодая энергия очень важна. В прошлом году мы думали отправить его в аренду, но решили оставить в команде. В этом сезоне мы думаем, что он останется с нами тоже.