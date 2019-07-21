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Эмери рассказал о будущем Нкетиа в «Арсенале»

сегодня, 09:44

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о прогрессе нападающего Эдварда Нкетиа

Я действительно счастлив, что в прошлом сезоне, когда мы давали ему шансы проявить себя, он отлично справлялся. Его прогресс очевиден. 

У него очень хорошее отношение к футболу, но ему нужна практика, опыт и уверенность. Молодая энергия очень важна. В прошлом году мы думали отправить его в аренду, но решили оставить в команде. В этом сезоне мы думаем, что он останется с нами тоже. 

Напомним, что Нкетиа забил победный гол в ворота «Баварии» в матче Международного Кубка чемпионов.

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