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Росгвардия прокомментировала инцидент с избиением фанатов «Спартака»

сегодня, 10:29
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В управлении Росгвардии по Ростовской области рассказали об инциденте с избиением болельщиков «Спартака», который произошёл после окончания матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок — разжигали фаеры и бросали «хлопушки». Это было зафиксировано на видео. Наши сотрудники оказывали силовую поддержку контролерам-распорядителям.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   103 / 788
сегодня в 12:44
Мало, закрывать им нужно доступ на стадионы! Гнать поганой метлой да в ФНЛ сослать ))
Denkuz
Denkuz
   99 / 788
сегодня в 12:35
Вломили свиньям за судью продажного.
Palex
Palex ответил Mangur
   183 / 788
сегодня в 12:25
Успокойся, "борец за справедливость". Только не там ты ее ищешь, эту справедливость. И уж куда я не пойду точно, так эту защиту у мусоров просить.
Армейская душа
Армейская душа ответил stavr74
   115 / 788
сегодня в 12:18
на выходе со стадиона жгли фаеры и бросали хлопушки??? сам то верит в это, или наступают времена 90-х когда на выезде болельщиков везде лупил омон
Это же свиньи - от них всего ожидать можно
112910415
112910415
   40 / 788
сегодня в 12:14
порасследовать надо
гвардейцам только дай волю ...
mangoх12
mangoх12 ответил Морозовский
   15 / 788
сегодня в 12:09
Избиение лежачего человека на видео в куче полицаев вызывает отвращение, Кокоша с Мамаем как раз за это и сидят.
они наверно Путина оскорбили )))
RIR68
RIR68 ответил Palex
   129 / 788
сегодня в 12:01
А это у Росгвардии, тренировка с повышенной ответственостью. Потом будет проще женщин и детей бить.
тренировка была в 2017 году в подтрибунке Зенит-Арены на том-же спартачье. кстати, там со стороны питерского ОМОНА всё было в рамках закона или тоже безобидных лириков отмудохали?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   32 / 788
сегодня в 11:55
На параде на Красной площади 9 мая 2016 г. участвовал и парадный расчёт ОДОН им. Ф. Э. Дзержинского Росгвардии (впервые в качестве соединения Росгвардии).
Mangur
Mangur ответил Palex
   390 / 788
сегодня в 11:46
А это у Росгвардии, тренировка с повышенной ответственостью. Потом будет проще женщин и детей бить.
Когда тебя хлопушечники и фаеристы будут тебя перелить ты побежишь искать Росгвардию. Как обычно если для имбецила через глаза и ум не доходит что он не имеет права нарушать Закон то доходчиво ему объяснить правила поведения может только жесткое применение Закона.100% Мамаев и Кокорин больше не будут стульями размахивать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 788
сегодня в 11:45
Не думаю, что гвардейцы отоварят без повода. Они же ж не враги сами себе...
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   451 / 788
сегодня в 11:44
Ну не сможете вы, мясные, убедить меня, что ОМОН вас прессовал просто так, пока белые и пушистые "поросята", по своей традиции, мирно и тихо покидали чужой стадион. Особенно, после 2:2.
Это Миллер и Гинер купили ОМОН!!
Mangur
Mangur
   390 / 788
сегодня в 11:42
Мясокомбинат имени Тарасова опять отличился.Считаю действия Росгвардии обоснованными и оправданные.
Морозовский
Морозовский
   2 / 788
сегодня в 11:31
Избиение лежачего человека на видео в куче полицаев вызывает отвращение, Кокоша с Мамаем как раз за это и сидят.
Palex
Palex ответил сулейман шлагбаум 1
   183 / 788
сегодня в 11:29
    борька
    борька
       90 / 788
    сегодня в 11:22
    Эти ребята больно бьют по бокам, со свиньями поступают по свински
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1 ответил ermak6848
       228 / 788
    сегодня в 11:22
    гвардейцы должны Защищать народ
    Так может и защищали народ от быдла всякого.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       228 / 788
    сегодня в 11:20
    А вот я верю гвардейцам, почему-то !
    EAGinLE
    EAGinLE
       34 / 788
    сегодня в 11:19
    Буйных задержали .
    stavr74
    stavr74
       388 / 788
    сегодня в 11:11
    на выходе со стадиона жгли фаеры и бросали хлопушки???
    сам то верит в это, или наступают времена 90-х когда на выезде болельщиков везде лупил омон
    Aris
    Aris
       462 / 788
    сегодня в 11:08
    Это политическое преступление органов власти против народа!
    SHMEL
    SHMEL
       89 / 788
    сегодня в 11:04
    Вести себя нужно нормально и не будет инцидентов.Сначала ведут себя как свиньи, а потом хрюкают по углам,как же жестоко их обидели.
    cska plus
    cska plus
       9 / 788
    сегодня в 10:51
      Конь 666
      Конь 666
         629 / 788
      сегодня в 10:47
      Какую поддержку? Силовую поддержку по аресту или что?
      Дровосеки
      Дровосеки
         661 / 788
      сегодня в 10:45
      Гвардейцы кардинала.
      Palex
      Palex ответил Columb
         183 / 788
      сегодня в 10:44
      А это у Росгвардии, тренировка с повышенной ответственостью. Потом будет проще женщин и детей бить.
      ermak6848
      ermak6848
         123 / 788
      сегодня в 10:42
      гвардейцы должны Защищать народ
      Columb
      Columb ответил Так Себе Аналитик
         212 / 788
      сегодня в 10:40
      Лол, зачем комментировать... Все и так знают, что Росгвардию создали, чтобы избивать студентов, школьников и женщин на митингах.
      В данном случае этих категорий среди избитых не наблюдалось.
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
         143 / 788
      сегодня в 10:38
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик
           11 / 788
        сегодня в 10:38
        Лол, зачем комментировать... Все и так знают, что Росгвардию создали, чтобы избивать студентов, школьников и женщин на митингах.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
           17 / 788
        сегодня в 10:35
        В конце речи забыли добавить "Добро Пожаловать на футбол"....
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