Росгвардия прокомментировала инцидент с избиением фанатов «Спартака»

В управлении Росгвардии по Ростовской области рассказали об инциденте с избиением болельщиков «Спартака», который произошёл после окончания матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).
Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок — разжигали фаеры и бросали «хлопушки». Это было зафиксировано на видео. Наши сотрудники оказывали силовую поддержку контролерам-распорядителям.
гвардейцам только дай волю ...
гвардейцам только дай волю ...
Это Миллер и Гинер купили ОМОН!!
Это Миллер и Гинер купили ОМОН!!
сам то верит в это, или наступают времена 90-х когда на выезде болельщиков везде лупил омон
сам то верит в это, или наступают времена 90-х когда на выезде болельщиков везде лупил омон