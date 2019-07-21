Килин: «В РПЛ за любую ошибку сразу наказывают»

Полузащитник «Тамбова» прокомментировал поражение от «Локомотива».

Мы будем двигаться дальше и исправлять ошибки в следующих играх. Уже почувствовали, что такое Премьер-Лига: за любую ошибку сразу наказывают. Ошибаться нельзя, нужно всегда строго играть в обороне. У «Тамбова» были шансы отыграться, было несколько неплохих подходов.

Конечно, неправильно, что домашний матч со «Спартаком» пройдёт в Саранске. Хотелось бы сыграть в Тамбове при своих болельщиках, чтобы пришло больше людей и было легче играть. Мы знали о проблемах со стадионом в Тамбове, когда выходили в Премьер-Лигу, но в кратчайшие сроки эту проблему постараются устранить.