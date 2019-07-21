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Килин: «В РПЛ за любую ошибку сразу наказывают»

сегодня, 19:56
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Полузащитник «Тамбова» Антон Килин прокомментировал поражение от «Локомотива».

Мы будем двигаться дальше и исправлять ошибки в следующих играх. Уже почувствовали, что такое Премьер-Лига: за любую ошибку сразу наказывают. Ошибаться нельзя, нужно всегда строго играть в обороне. У «Тамбова» были шансы отыграться, было несколько неплохих подходов.

Конечно, неправильно, что домашний матч со «Спартаком» пройдёт в Саранске. Хотелось бы сыграть в Тамбове при своих болельщиках, чтобы пришло больше людей и было легче играть. Мы знали о проблемах со стадионом в Тамбове, когда выходили в Премьер-Лигу, но в кратчайшие сроки эту проблему постараются устранить.

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Denkuz
Denkuz
   66 / 793
сегодня в 20:22
Свиньи приедут со своим судьей, своими правилами и регламентом, чтобы одолеть Тамбов. Как всегда, матч закончится скандалом и ошибкой судьи в пользу свиней.
FROLL 001
FROLL 001
   4 / 793
сегодня в 20:04
И тут свиньям поблашка со стадионом. Гыгыгы
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