Сёмин: «Быстрее бы уже ввели VAR, для всех это было бы правильнее»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Тамбовом».

Мне казалось, что во втором тайме нужен третий центральный защитник, потому что мы играли не лучшим образом и упустили инициативу. Но Хёведеса я выпустить не решился. Он не играл три месяца, ещё не совсем готов. Решился на другую замену — Смолову нужно набирать кондиции.