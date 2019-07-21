Сёмин: «Быстрее бы уже ввели VAR, для всех это было бы правильнее»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Тамбовом».
Мне казалось, что во втором тайме нужен третий центральный защитник, потому что мы играли не лучшим образом и упустили инициативу. Но Хёведеса я выпустить не решился. Он не играл три месяца, ещё не совсем готов. Решился на другую замену — Смолову нужно набирать кондиции.
Почему не поменял Чорлуку, когда он получил жёлтую? Ну, нарушил и нарушил. Вышел из зоны, которую нельзя покидать. Быстрее бы уже ввели VAR, для всех это было бы правильнее – меньше было бы искажённых результатов. Менять Чорлуку было бы не очень правильно.
Аха-ах)
Аха-ах)
Москалева отстранили на Время, другие матчи менее резонансные матчи как у Локо и Зенита и там судьи дальше спокойно судят в одну калитку
Москалева отстранили на Время, другие матчи менее резонансные матчи как у Локо и Зенита и там судьи дальше спокойно судят в одну калитку
Не желаете играть с ВАР, платите и мы всё организуем и переведём стрелки на другие клубы.
Пример с Динамо вам тому подтверждение!!!
В тиши кабинетов и под шелест КУПЮР чиновники РФС полюбовно решают все свои проблемы с неправедным ОБОГАЩЕНИЕМ, согласно цены вопроса, а на клубы, тренеров и болельщиков команд им глубоко НАПЛЕВАТЬ!
Чиновники РФС, на неделе, коррупционный номер ПРОВЕРНУЛИ.
Вместо матча Ростова со Спартаком, систему ВАР перенесли на матч Динамо с Рубином.
О чём это говорит???
А это говорит о том, что у федуновских в РФС всё СХВАЧЕНО, за всё ПРОПЛАЧЕНО на весь сезон вперёд!
Все прошлые сезоны Спартак ВЫЕЗЖАЛ только при помощи СКАНДАЛОВ, согласно ЦЕНЫ вопроса.
Первые восемь туров каждого сезона, судьи РАБОТАЮТ на Спартак.
И это уже девятый сезон ПОДРЯД действует эта коррупционная схема Федуна.
Левников продолжил скандальное судейство Москалёва, в пользу Спартака, как я и предупреждал перед игрой с Ростовом!
Уж очень СКОЛЬЗКИЙ судья и податливый на денежные уговоры.
В последнее время он через раз ЧУДИТ и СКАНДАЛИТ!
В этот раз Левников превзошел Москалёва!
Левников подсвистывал Спартаку на протяжении всего матча.
Спартак прощает, Ростов наказывает, согласно цены вопроса.
Два матча Спартака с участием Сочи и Ростова, вам тому ПРИМЕР криминальных судейских махинаций федуновских.
А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Не желаете играть с ВАР, платите и мы всё организуем и переведём стрелки на другие клубы.
Пример с Динамо вам тому подтверждение!!!
В тиши кабинетов и под шелест КУПЮР чиновники РФС полюбовно решают все свои проблемы с неправедным ОБОГАЩЕНИЕМ, согласно цены вопроса, а на клубы, тренеров и болельщиков команд им глубоко НАПЛЕВАТЬ!
Чиновники РФС, на неделе, коррупционный номер ПРОВЕРНУЛИ.
Вместо матча Ростова со Спартаком, систему ВАР перенесли на матч Динамо с Рубином.
О чём это говорит???
А это говорит о том, что у федуновских в РФС всё СХВАЧЕНО, за всё ПРОПЛАЧЕНО на весь сезон вперёд!
Все прошлые сезоны Спартак ВЫЕЗЖАЛ только при помощи СКАНДАЛОВ, согласно ЦЕНЫ вопроса.
Первые восемь туров каждого сезона, судьи РАБОТАЮТ на Спартак.
И это уже девятый сезон ПОДРЯД действует эта коррупционная схема Федуна.
Левников продолжил скандальное судейство Москалёва, в пользу Спартака, как я и предупреждал перед игрой с Ростовом!
Уж очень СКОЛЬЗКИЙ судья и податливый на денежные уговоры.
В последнее время он через раз ЧУДИТ и СКАНДАЛИТ!
В этот раз Левников превзошел Москалёва!
Левников подсвистывал Спартаку на протяжении всего матча.
Спартак прощает, Ростов наказывает, согласно цены вопроса.
Два матча Спартака с участием Сочи и Ростова, вам тому ПРИМЕР криминальных судейских махинаций федуновских.
А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!