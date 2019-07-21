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Сёмин: «Быстрее бы уже ввели VAR, для всех это было бы правильнее»

сегодня, 19:07
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Тамбовом».

Мне казалось, что во втором тайме нужен третий центральный защитник, потому что мы играли не лучшим образом и упустили инициативу. Но Хёведеса я выпустить не решился. Он не играл три месяца, ещё не совсем готов. Решился на другую замену — Смолову нужно набирать кондиции.

Почему не поменял Чорлуку, когда он получил жёлтую? Ну, нарушил и нарушил. Вышел из зоны, которую нельзя покидать. Быстрее бы уже ввели VAR, для всех это было бы правильнее – меньше было бы искажённых результатов. Менять Чорлуку было бы не очень правильно.

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Все комментарии
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил League1
   630 / 793
сегодня в 21:12
Меська, который на твоей авке, уже ушёл вниз, в подвал. В этом году опозорился полностью, с перевыполнением плана на позор на все 134 %. После таких показателей не стоит выходить на поле, с такими показателями нужно идти в утиль. Но меська не гордый, меська плебей. Мы с тобой ещё увидим его громящим леганесы тебе на радость.
Бесспорно, увидим плач мадридских девчат! и Оренбургских тоже!
League1
League1 ответил MESSIDGIN
   136 / 793
сегодня в 21:03
ну тебе пора завязывать, идешь по наклонной до неприличия уже с футболом)) Аха-ах)
Меська, который на твоей авке, уже ушёл вниз, в подвал. В этом году опозорился полностью, с перевыполнением плана на позор на все 134 %. После таких показателей не стоит выходить на поле, с такими показателями нужно идти в утиль. Но меська не гордый, меська плебей. Мы с тобой ещё увидим его громящим леганесы тебе на радость.
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил League1
   630 / 793
сегодня в 20:50
Это для барселоны настоящая катастрофа. А если пересмотреть все эпизоды, например со смертью симулянта алвеса в матче с Реалом и со смертью барселонских симулянтов в других лигочемпионских матчах, то барсу надо лишать всех кубков чемпионов начисто, а у меськи придётся отобрать как аминмум двадцать хетриков в матчах с осасунами.
ну тебе пора завязывать, идешь по наклонной до неприличия уже с футболом))


Аха-ах)
League1
League1 ответил Charismatic
   136 / 793
сегодня в 20:23
Тогда Зенитка не станет больше никогда чемпионом. Если конечно не купят судей как бразилы.
Это для барселоны настоящая катастрофа. А если пересмотреть все эпизоды, например со смертью симулянта алвеса в матче с Реалом и со смертью барселонских симулянтов в других лигочемпионских матчах, то барсу надо лишать всех кубков чемпионов начисто, а у меськи придётся отобрать как аминмум двадцать хетриков в матчах с осасунами.
FROLL 001
FROLL 001
   4 / 793
сегодня в 20:18
Федун всеми силами будет упираться. 2 позорных судейских тура отстояли без VAR. Чем дольше без VAR. тем свиньи дольше будут в Премьер лиге. Гыгыгы
Charismatic
Charismatic
   360 / 793
сегодня в 20:07
Тогда Зенитка не станет больше никогда чемпионом. Если конечно не купят судей как бразилы.
Karkaz
Karkaz ответил Sully
   402 / 793
сегодня в 19:47
спартачи не согласятся, так они в ФНЛ вылетят... как они будут работать с судьями?
Как? Ты же потом первый будешь рассказывать как спартачи вар покупали
MESSIDGIN
MESSIDGIN
   630 / 793
сегодня в 19:46
Это плохо для клуба не из народа под названием Зенит.
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил Sully
   288 / 793
сегодня в 19:36
спартачи не согласятся, так они в ФНЛ вылетят... как они будут работать с судьями?
К тому времени когда введут, они уже придумают как VAR подкупить))
Sully
Sully
   77 / 793
сегодня в 19:32
спартачи не согласятся, так они в ФНЛ вылетят... как они будут работать с судьями?
Atist
Atist
   141 / 793
сегодня в 19:32
Стыдиться за свиней от этого не перестанут.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Sysanin101
   44 / 793
сегодня в 19:29
доля правды есть
Москалева отстранили на Время, другие матчи менее резонансные матчи как у Локо и Зенита и там судьи дальше спокойно судят в одну калитку
Omaxa
Omaxa
   60 / 793
сегодня в 19:27
Это не выгодно свиням, в пердив придется идти с ростовом пердивным.
Sysanin101
Sysanin101
   139 / 793
сегодня в 19:24
У чиновников РФС появился новый вид криминального дохода.
Не желаете играть с ВАР, платите и мы всё организуем и переведём стрелки на другие клубы.
Пример с Динамо вам тому подтверждение!!!
В тиши кабинетов и под шелест КУПЮР чиновники РФС полюбовно решают все свои проблемы с неправедным ОБОГАЩЕНИЕМ, согласно цены вопроса, а на клубы, тренеров и болельщиков команд им глубоко НАПЛЕВАТЬ!

Чиновники РФС, на неделе, коррупционный номер ПРОВЕРНУЛИ.
Вместо матча Ростова со Спартаком, систему ВАР перенесли на матч Динамо с Рубином.
О чём это говорит???
А это говорит о том, что у федуновских в РФС всё СХВАЧЕНО, за всё ПРОПЛАЧЕНО на весь сезон вперёд!
Все прошлые сезоны Спартак ВЫЕЗЖАЛ только при помощи СКАНДАЛОВ, согласно ЦЕНЫ вопроса.
Первые восемь туров каждого сезона, судьи РАБОТАЮТ на Спартак.
И это уже девятый сезон ПОДРЯД действует эта коррупционная схема Федуна.

Левников продолжил скандальное судейство Москалёва, в пользу Спартака, как я и предупреждал перед игрой с Ростовом!
Уж очень СКОЛЬЗКИЙ судья и податливый на денежные уговоры.
В последнее время он через раз ЧУДИТ и СКАНДАЛИТ!
В этот раз Левников превзошел Москалёва!
Левников подсвистывал Спартаку на протяжении всего матча.
Спартак прощает, Ростов наказывает, согласно цены вопроса.

Два матча Спартака с участием Сочи и Ростова, вам тому ПРИМЕР криминальных судейских махинаций федуновских.


А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.

Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.

Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Аксинья
Аксинья
   53 / 793
сегодня в 19:24
СпаМ, Локо и Зеня вот три клуба которые набирают очки с помощью "судейских ошибок"...Ну а их диванные эксперты только обвиняют в этом друг друга...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   379 / 793
сегодня в 19:23
Федун не согласен
VV V
VV V
   292 / 793
сегодня в 19:18
Как введут VAR так Спартак сразу будет в пердиве.
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   99 / 793
сегодня в 19:18
Это точно, скорее бы. Перестанешь забивать левые голы, как с Рубином.
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