Гильерме: «Был ли я близок к переходу в „Спартак“? Нет»

Голкипер «Локомотива» Гильерме после матча с «Тамбовом» прокомментировал слухи о том, что он мог перейти в «Спартак».
У меня были долгие переговоры с «Локомотивом», но я был уверен, что в конце концов они будут успешными. Что касается слухов — я очень удивлён из-за того, что очень много из того, что писали про меня, было неправдой. Но это ваша работа, вы тоже должны делать новости, чтобы было интересно читать. Поэтому я все понимаю. Был ли близок переход в «Спартак»? Нет.
У Спартака Максименко,судя по вчерашней игре - не хуже.....
И моложе на 12 лет.....и с более адекватными запросами в зарплате...))
У Спартака Максименко,судя по вчерашней игре - не хуже.....
И моложе на 12 лет.....и с более адекватными запросами в зарплате...))
Как стало известно , зарплата голкипера и капитана «Локомотива» Гильерме составит 2,3 миллиона евро в год.
Сегодня 33-летний вратарь подписал новое соглашение сроком на 3 сезона.
Предыдущая зарплата Гильерме составляла 2,9 миллиона.
Как стало известно , зарплата голкипера и капитана «Локомотива» Гильерме составит 2,3 миллиона евро в год.
Сегодня 33-летний вратарь подписал новое соглашение сроком на 3 сезона.
Предыдущая зарплата Гильерме составляла 2,9 миллиона.
И деньгами
Выбрала деньги
А теперь говорит
Я НЕ СУТОРМИНА
Я ГИЛЬЕРМА
И деньгами
Выбрала деньги
А теперь говорит
Я НЕ СУТОРМИНА
Я ГИЛЬЕРМА