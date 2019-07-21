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Гильерме: «Был ли я близок к переходу в „Спартак“? Нет»

сегодня, 19:40
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Голкипер «Локомотива» Гильерме после матча с «Тамбовом» прокомментировал слухи о том, что он мог перейти в «Спартак».

У меня были долгие переговоры с «Локомотивом», но я был уверен, что в конце концов они будут успешными. Что касается слухов — я очень удивлён из-за того, что очень много из того, что писали про меня, было неправдой. Но это ваша работа, вы тоже должны делать новости, чтобы было интересно читать. Поэтому я все понимаю. Был ли близок переход в «Спартак»? Нет.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   16 / 793
сегодня в 21:19
Классически развел руководство ЖД
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 793
сегодня в 20:35
А зачем Гильерме Спартаку ??
У Спартака Максименко,судя по вчерашней игре - не хуже.....
И моложе на 12 лет.....и с более адекватными запросами в зарплате...))
112910415
112910415
   39 / 793
сегодня в 20:22
набивать цену можно разными способами
ДАША Д
ДАША Д
   128 / 793
сегодня в 20:21
Теперь уж не признается
FROLL 001
FROLL 001
   4 / 793
сегодня в 20:20
У Гили был шанс завязать с футболом. гыгыгы
Ладожский
Ладожский
   32 / 793
сегодня в 20:16
Попасть в свиной клуб, все равно что попасть в грязную пропасть.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил d_fincher
   226 / 793
сегодня в 20:15
Молодец Гильерме. Его агент запустил утку о Спартаке и тем самым выбил контракт подороже. Локо купился. Болельщики Локо уже начали его называть отработанным материалом и иудой, но в последний момент оказалось, что он продлил контракт... Спартак тем временем ни сном ни духом, чего там у них происходит. Развел ЖД)
Зарплата Гильерме в «Локо» уменьшилась на 600 тысяч евро

Как стало известно , зарплата голкипера и капитана «Локомотива» Гильерме составит 2,3 миллиона евро в год.

Сегодня 33-летний вратарь подписал новое соглашение сроком на 3 сезона.

Предыдущая зарплата Гильерме составляла 2,9 миллиона.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   226 / 793
сегодня в 20:13
Брулин
Брулин
   85 / 793
сегодня в 20:08
Просто цену себе набивал. Хотя, это нормально - навряд ли ещё контракт будет. Возраст
МКС
МКС
   92 / 793
сегодня в 19:59
71а выбирала между деньгами

И деньгами

Выбрала деньги

А теперь говорит

Я НЕ СУТОРМИНА

Я ГИЛЬЕРМА
African spartak
African spartak
   19 / 793
сегодня в 19:54
cska plus
cska plus
   10 / 793
сегодня в 19:54
Никто не верил, что Гиля хочет закончить каръеру.
d_fincher
d_fincher
   87 / 793
сегодня в 19:49
Молодец Гильерме. Его агент запустил утку о Спартаке и тем самым выбил контракт подороже. Локо купился. Болельщики Локо уже начали его называть отработанным материалом и иудой, но в последний момент оказалось, что он продлил контракт... Спартак тем временем ни сном ни духом, чего там у них происходит. Развел ЖД)
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