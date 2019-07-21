Гильерме: «Был ли я близок к переходу в „Спартак“? Нет»

Голкипер «Локомотива» Гильерме после матча с «Тамбовом» прокомментировал слухи о том, что он мог перейти в «Спартак».

У меня были долгие переговоры с «Локомотивом», но я был уверен, что в конце концов они будут успешными. Что касается слухов — я очень удивлён из-за того, что очень много из того, что писали про меня, было неправдой. Но это ваша работа, вы тоже должны делать новости, чтобы было интересно читать. Поэтому я все понимаю. Был ли близок переход в «Спартак»? Нет.