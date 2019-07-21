Попов: «В матче со „Спартаком“ нам бы мог помочь VAR»

Полузащитник «Ростова» прокомментировал ничью со «Спартаком».

В первом тайме мы должны были забивать два-три гола. Итоговый счёт мог быть 2:1 или даже 3:1 в нашу пользу. Однако во втором тайме пропустили со стандарта. В конце мы додавили соперника, но счёт мог быть и побольше.