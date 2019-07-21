Попов: «В матче со „Спартаком“ нам бы мог помочь VAR»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал ничью со «Спартаком».
В первом тайме мы должны были забивать два-три гола. Итоговый счёт мог быть 2:1 или даже 3:1 в нашу пользу. Однако во втором тайме пропустили со стандарта. В конце мы додавили соперника, но счёт мог быть и побольше.
О судьях будут говорить руководство и тренеры. Но нам на поле хорошо видно, что были моменты, которые можно было трактовать в нашу пользу. Думаю, VAR помог бы. Это хорошая штука, которая нужна всегда.
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В РФПЛ нет ни одной команды, которой в игре со СпаМом не помог бы ВАР!
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В РФПЛ нет ни одной команды, которой в игре со СпаМом не помог бы ВАР!
Футбольная МАФИЯ рулит и набивает карманы миллионами евро!!!
Федун ОТКУПИЛСЯ и вместо спартака с Ростовом ВАР будет работать на другом матче!
У чиновников появился новый вид криминального дохода.
Не желаете играть с ВАР, платите и мы всё организуем и переведём стрелки на другие клубы.
Пример с Динамо вам тому подтверждение!!!
Сразу скандал в нашем чемпионате в первом же туре с участием спартака.
А если бы стояла система ВАР, то скандала удалось бы избежать!
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ты знаешь кто такие петтай,лапочкин?это те,благодаря кому лошади брали "чемпионство" в 2006 и 2016,когда чемпионом должен был стать кстат, ростов?.ты знаешь кто такие галимов,карасев,иванов?это ручные судейки гинера.под ними ты имеешь в виду футбольную мафию?
Футбольная МАФИЯ рулит и набивает карманы миллионами евро!!!
Федун ОТКУПИЛСЯ и вместо спартака с Ростовом ВАР будет работать на другом матче!
У чиновников появился новый вид криминального дохода.
Не желаете играть с ВАР, платите и мы всё организуем и переведём стрелки на другие клубы.
Пример с Динамо вам тому подтверждение!!!
Сразу скандал в нашем чемпионате в первом же туре с участием спартака.
А если бы стояла система ВАР, то скандала удалось бы избежать!
-------------
ты знаешь кто такие петтай,лапочкин?это те,благодаря кому лошади брали "чемпионство" в 2006 и 2016,когда чемпионом должен был стать кстат, ростов?.ты знаешь кто такие галимов,карасев,иванов?это ручные судейки гинера.под ними ты имеешь в виду футбольную мафию?
Футбольная МАФИЯ рулит и набивает карманы миллионами евро!!!
Федун ОТКУПИЛСЯ и вместо спартака с Ростовом ВАР будет работать на другом матче!
У чиновников появился новый вид криминального дохода.
Не желаете играть с ВАР, платите и мы всё организуем и переведём стрелки на другие клубы.
Пример с Динамо вам тому подтверждение!!!
Сразу скандал в нашем чемпионате в первом же туре с участием спартака.
А если бы стояла система ВАР, то скандала удалось бы избежать!
Футбольная МАФИЯ рулит и набивает карманы миллионами евро!!!
Федун ОТКУПИЛСЯ и вместо спартака с Ростовом ВАР будет работать на другом матче!
У чиновников появился новый вид криминального дохода.
Не желаете играть с ВАР, платите и мы всё организуем и переведём стрелки на другие клубы.
Пример с Динамо вам тому подтверждение!!!
Сразу скандал в нашем чемпионате в первом же туре с участием спартака.
А если бы стояла система ВАР, то скандала удалось бы избежать!
-Мужики, это наша земля!
-Кто мужики? Мужики в колхозе, а мы из Солнцево.
-Мужики, это наша земля!
-Кто мужики? Мужики в колхозе, а мы из Солнцево.
и тот же левников засчитал последний гол из офса)) но мужикам,лишь бы,выслужиться перед бомжами))) когда бомжы творили беспредел никто ничего не говорил)))
и тот же левников засчитал последний гол из офса)) но мужикам,лишь бы,выслужиться перед бомжами))) когда бомжы творили беспредел никто ничего не говорил)))
Однозначно, ПОМОГ БЫ!!!
Вопрос в другом.
Почему ВАР не поставили на игру Ростова со Спартаком, а поставили на другую игру???
Чиновники РФС тут, на неделе, коррупционный номер ПРОВЕРНУЛИ.
Вместо матча Ростова со Спартаком, систему ВАР перенесли на матч Динамо с Рубином.
О чём это говорит???
А это говорит о том, что у федуновских в РФС всё СХВАЧЕНО, за всё ПРОПЛАЧЕНО на весь сезон вперёд!
Все прошлые сезоны Спартак ВЫЕЗЖАЛ только при помощи СКАНДАЛОВ, согласно ЦЕНЫ вопроса.
Первые восемь туров каждого сезона, судьи РАБОТАЮТ на Спартак.
И это уже девятый сезон ПОДРЯД действует эта коррупционная схема Федуна.
Два матча Спартака с участием Сочи и Ростова, вам тому ПРИМЕР криминальных судейских махинаций федуновских.
У чиновников РФС появился новый вид криминального дохода.
Не желаете играть с ВАР, платите и мы всё организуем и переведём стрелки на другие клубы.
Пример с Динамо вам тому подтверждение!!!
В тиши кабинетов и под шелест КУПЮР чиновники РФС полюбовно решают все свои проблемы с неправедным ОБОГАЩЕНИЕМ, согласно цены вопроса, а на клубы, тренеров и болельщиков команд им глубоко НАПЛЕВАТЬ!
Судейская МАФИЯ в РФС рулит и набивает карманы деньгами!!!
Так скандально судить могут только те, кто чувствует свою БЕЗНАКАЗАННОСТЬ!
За одно такое скандальное судейство Левников получил больше, чем за весь предстоящий сезон работы на матчах.
Левников делится с нужными чиновниками РФС и они его ОТМАЗЫВАЮТ!
Это КРИМИНАЛЬНАЯ порука в РФС!!!
Если бы стояла система ВАР, то "Спартак" ПРОИГРАЛ БЫ оба матча - без набраных очков, и тусовался бы в подвале турнирной таблицы!!!
Болельщики "Спартака" РАЗНЕСЛИ бы команду Кононова в ПУХ и ПРАХ!
Левникова надо ОТСТРАГНЯТЬ пожизненно за такое СКАНДАЛЬНОЕ судейство, тогда другие судьи задумаются, а стоит ли разменивать карьеру судьи на денежные посулы криминальных воротил от футбола!!!
Однозначно, ПОМОГ БЫ!!!
Вопрос в другом.
Почему ВАР не поставили на игру Ростова со Спартаком, а поставили на другую игру???
Чиновники РФС тут, на неделе, коррупционный номер ПРОВЕРНУЛИ.
Вместо матча Ростова со Спартаком, систему ВАР перенесли на матч Динамо с Рубином.
О чём это говорит???
А это говорит о том, что у федуновских в РФС всё СХВАЧЕНО, за всё ПРОПЛАЧЕНО на весь сезон вперёд!
Все прошлые сезоны Спартак ВЫЕЗЖАЛ только при помощи СКАНДАЛОВ, согласно ЦЕНЫ вопроса.
Первые восемь туров каждого сезона, судьи РАБОТАЮТ на Спартак.
И это уже девятый сезон ПОДРЯД действует эта коррупционная схема Федуна.
Два матча Спартака с участием Сочи и Ростова, вам тому ПРИМЕР криминальных судейских махинаций федуновских.
У чиновников РФС появился новый вид криминального дохода.
Не желаете играть с ВАР, платите и мы всё организуем и переведём стрелки на другие клубы.
Пример с Динамо вам тому подтверждение!!!
В тиши кабинетов и под шелест КУПЮР чиновники РФС полюбовно решают все свои проблемы с неправедным ОБОГАЩЕНИЕМ, согласно цены вопроса, а на клубы, тренеров и болельщиков команд им глубоко НАПЛЕВАТЬ!
Судейская МАФИЯ в РФС рулит и набивает карманы деньгами!!!
Так скандально судить могут только те, кто чувствует свою БЕЗНАКАЗАННОСТЬ!
За одно такое скандальное судейство Левников получил больше, чем за весь предстоящий сезон работы на матчах.
Левников делится с нужными чиновниками РФС и они его ОТМАЗЫВАЮТ!
Это КРИМИНАЛЬНАЯ порука в РФС!!!
Если бы стояла система ВАР, то "Спартак" ПРОИГРАЛ БЫ оба матча - без набраных очков, и тусовался бы в подвале турнирной таблицы!!!
Болельщики "Спартака" РАЗНЕСЛИ бы команду Кононова в ПУХ и ПРАХ!
Левникова надо ОТСТРАГНЯТЬ пожизненно за такое СКАНДАЛЬНОЕ судейство, тогда другие судьи задумаются, а стоит ли разменивать карьеру судьи на денежные посулы криминальных воротил от футбола!!!