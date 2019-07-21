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Попов: «В матче со „Спартаком“ нам бы мог помочь VAR»

сегодня, 19:36
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал ничью со «Спартаком».

В первом тайме мы должны были забивать два-три гола. Итоговый счёт мог быть 2:1 или даже 3:1 в нашу пользу. Однако во втором тайме пропустили со стандарта. В конце мы додавили соперника, но счёт мог быть и побольше.

О судьях будут говорить руководство и тренеры. Но нам на поле хорошо видно, что были моменты, которые можно было трактовать в нашу пользу. Думаю, VAR помог бы. Это хорошая штука, которая нужна всегда.

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Все комментарии
halfbeek
halfbeek
   305 / 793
сегодня в 21:37
Попов намекает на что? Пенальти на Бакаеве нет, а за падение Нормана поставить? Помню реакцию руководства Ростова и его болельщиков на два не поставленных пенальти в прошедшем сезоне в их ворота. Отмалчивались. И эти ситуации были намного реальнее тех слабеньких о которых сегодня столько разговоров. Уймитесь и будете выглядеть приличными.
kastites
kastites
   134 / 793
сегодня в 21:26
Тогда бы у свинят было бы в турнирной таблице НОЛЬ
Аксинья
Аксинья ответил Крутой камерунец
   53 / 793
сегодня в 21:16
ты сам горячку не пори.не было у меня и в мыслях что то плохое говорить.а посмотри на холодную голову все моменты а потому уже эмоции включай
Ты за базлан свой ответь, когда это ростовчане выслуживались перд питерскими? Питерские наоборот почему-то считают. И нечего теперь стрелки на игру переводить
Аксинья
Аксинья
   53 / 793
сегодня в 21:11
Да хватит с этим VARом нянчиться как с малым детем - он для чего изначально придуман в помощь честному судье определиться в спорном решении...Ну а если судья изночально заряжен, то никакой VAR не поможет, всегда можно найти ракурс для принятия нужного решения...
Бутсы
Бутсы
   35 / 793
сегодня в 21:10
Вы оба тут юхню порете. У меня (как и всех кб) очень хорошие отношения с ростовчанами, и я не хотел бы их портить из-за какого-то судейского бреда. Но эта апелляция ни к чему хорошему не приведет.
cska1948
cska1948
   56 / 793
сегодня в 21:10
"...Думаю, VAR помог бы..."
--------------------
В РФПЛ нет ни одной команды, которой в игре со СпаМом не помог бы ВАР!
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Аксинья
   26 / 793
сегодня в 21:07
Это руководство клуба стелится под Дюкова, а лично мне по барабану что СпаМ что Зеня, сам прекрасно знаешь кого больше троллю и пишешь такую хе"ню в мой адрес...Совсем как Степка стал...
ты сам горячку не пори.не было у меня и в мыслях что то плохое говорить.а посмотри на холодную голову все моменты а потому уже эмоции включай
Аксинья
Аксинья ответил Крутой камерунец
   53 / 793
сегодня в 21:04
ты че мужик,обиделся?мужики же вроде не плачут?
Это руководство клуба стелится под Дюкова, а лично мне по барабану что СпаМ что Зеня, сам прекрасно знаешь кого больше троллю и пишешь такую хе"ню в мой адрес...Совсем как Степка стал...
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Аксинья
   26 / 793
сегодня в 21:01
Негры в трюм...Между СпаМом и Зеней разница лишь в том что одних судьи тащат за пятак, а других за клюв...А больше никакой разницы между этими двумя клупешками не наблюдаю...
ты че мужик,обиделся?мужики же вроде не плачут?
Аксинья
Аксинья ответил Крутой камерунец
   53 / 793
сегодня в 20:56
как там обращение к дюкову?)))даже газзаев по сравнению с обращением к володе отдыхает))) мужики))))) и тот же левников засчитал последний гол из офса)) но мужикам,лишь бы,выслужиться перед бомжами))) когда бомжы творили беспредел никто ничего не говорил)))
Негры в трюм...Между СпаМом и Зеней разница лишь в том что одних судьи тащат за пятак, а других за клюв...А больше никакой разницы между этими двумя клупешками не наблюдаю...
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   26 / 793
сегодня в 20:37
Криминальная кормушка.
Футбольная МАФИЯ рулит и набивает карманы миллионами евро!!!
Федун ОТКУПИЛСЯ и вместо спартака с Ростовом ВАР будет работать на другом матче!
У чиновников появился новый вид криминального дохода.
Не желаете играть с ВАР, платите и мы всё организуем и переведём стрелки на другие клубы.
Пример с Динамо вам тому подтверждение!!!
Сразу скандал в нашем чемпионате в первом же туре с участием спартака.
А если бы стояла система ВАР, то скандала удалось бы избежать!
-------------


ты знаешь кто такие петтай,лапочкин?это те,благодаря кому лошади брали "чемпионство" в 2006 и 2016,когда чемпионом должен был стать кстат, ростов?.ты знаешь кто такие галимов,карасев,иванов?это ручные судейки гинера.под ними ты имеешь в виду футбольную мафию?
161регион
161регион
   188 / 793
сегодня в 20:35
Не в обиду Спартачам,но судьишка подсвистывал постоянно в пользу вас....игрочишки постоянно падали и крутились как ужаленные при этом тянув время....пиджак не ваш тренер....
viv
viv
   488 / 793
сегодня в 20:31
Криминальная кормушка.
Футбольная МАФИЯ рулит и набивает карманы миллионами евро!!!
Федун ОТКУПИЛСЯ и вместо спартака с Ростовом ВАР будет работать на другом матче!
У чиновников появился новый вид криминального дохода.
Не желаете играть с ВАР, платите и мы всё организуем и переведём стрелки на другие клубы.
Пример с Динамо вам тому подтверждение!!!
Сразу скандал в нашем чемпионате в первом же туре с участием спартака.
А если бы стояла система ВАР, то скандала удалось бы избежать!
ABir
ABir
   138 / 793
сегодня в 20:31
При такой реализации моментов вар не поможет. У Спартака тоже было много моментов, но не реализовали, а счёт мог быть гораздо больше и в пользу Спартака
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Бутсы
   26 / 793
сегодня в 20:28
Всё это похоже на кампанию. Пока Спартак не проиграет, везде будут вешать все косяки на судью, очевидный, проплаченный ход. В таком случае пусть отсылают на разбор какому-нибудь авторитетному судье из Европы. Ибо только конч не увидит пенальти на Бакаеве.
в любом матче таких моментов - вагон и маленькая тележка,но обиженки почему то рассматривают под лупой только этот матч
Бутсы
Бутсы
   35 / 793
сегодня в 20:24
Всё это похоже на кампанию. Пока Спартак не проиграет, везде будут вешать все косяки на судью, очевидный, проплаченный ход. В таком случае пусть отсылают на разбор какому-нибудь авторитетному судье из Европы. Ибо только конч не увидит пенальти на Бакаеве.
Бутсы
Бутсы ответил Крутой камерунец
   35 / 793
сегодня в 20:22
как там обращение к дюкову?)))даже газзаев по сравнению с обращением к володе отдыхает))) мужики))))) и тот же левников засчитал последний гол из офса)) но мужикам,лишь бы,выслужиться перед бомжами))) когда бомжы творили беспредел никто ничего не говорил)))
Это как видео есть старое, братки на стрелке:

-Мужики, это наша земля!
-Кто мужики? Мужики в колхозе, а мы из Солнцево.
Comdiv
Comdiv
   86 / 793
сегодня в 20:19
В матче со свинями свиням как могли помогали болельщики ростова, чего теперь ныть, болельщиков нужно заводить нормальных, а не ксюш.
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Аксинья
   26 / 793
сегодня в 20:18
О чем ты Ивелин...Ну посмотрел бы Левников VAR и принял бы спорное решение в пользу Спартака...Деньги запах не имеют...
как там обращение к дюкову?)))даже газзаев по сравнению с обращением к володе отдыхает))) мужики)))))

и тот же левников засчитал последний гол из офса)) но мужикам,лишь бы,выслужиться перед бомжами))) когда бомжы творили беспредел никто ничего не говорил)))
Аксинья
Аксинья
   53 / 793
сегодня в 20:09
О чем ты Ивелин...Ну посмотрел бы Левников VAR и принял бы спорное решение в пользу Спартака...Деньги запах не имеют...
FROLL 001
FROLL 001
   4 / 793
сегодня в 20:07
VAR введут после того, когда свиньи отыграют со всеми клубами,которые по классу их сильнее. А это все клубы. Гыгыгы
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Sysanin101
   26 / 793
сегодня в 20:01
Помог бы VAR? Однозначно, ПОМОГ БЫ!!! Вопрос в другом. Почему ВАР не поставили на игру Ростова со Спартаком, а поставили на другую игру??? Чиновники РФС тут, на неделе, коррупционный номер ПРОВЕРНУЛИ. Вместо матча Ростова со Спартаком, систему ВАР перенесли на матч Динамо с Рубином. О чём это говорит??? А это говорит о том, что у федуновских в РФС всё СХВАЧЕНО, за всё ПРОПЛАЧЕНО на весь сезон вперёд! Все прошлые сезоны Спартак ВЫЕЗЖАЛ только при помощи СКАНДАЛОВ, согласно ЦЕНЫ вопроса. Первые восемь туров каждого сезона, судьи РАБОТАЮТ на Спартак. И это уже девятый сезон ПОДРЯД действует эта коррупционная схема Федуна. Два матча Спартака с участием Сочи и Ростова, вам тому ПРИМЕР криминальных судейских махинаций федуновских. У чиновников РФС появился новый вид криминального дохода. Не желаете играть с ВАР, платите и мы всё организуем и переведём стрелки на другие клубы. Пример с Динамо вам тому подтверждение!!! В тиши кабинетов и под шелест КУПЮР чиновники РФС полюбовно решают все свои проблемы с неправедным ОБОГАЩЕНИЕМ, согласно цены вопроса, а на клубы, тренеров и болельщиков команд им глубоко НАПЛЕВАТЬ! Судейская МАФИЯ в РФС рулит и набивает карманы деньгами!!! Так скандально судить могут только те, кто чувствует свою БЕЗНАКАЗАННОСТЬ! За одно такое скандальное судейство Левников получил больше, чем за весь предстоящий сезон работы на матчах. Левников делится с нужными чиновниками РФС и они его ОТМАЗЫВАЮТ! Это КРИМИНАЛЬНАЯ порука в РФС!!! Если бы стояла система ВАР, то "Спартак" ПРОИГРАЛ БЫ оба матча - без набраных очков, и тусовался бы в подвале турнирной таблицы!!! Болельщики "Спартака" РАЗНЕСЛИ бы команду Кононова в ПУХ и ПРАХ! Левникова надо ОТСТРАГНЯТЬ пожизненно за такое СКАНДАЛЬНОЕ судейство, тогда другие судьи задумаются, а стоит ли разменивать карьеру судьи на денежные посулы криминальных воротил от футбола!!!
что то ты после матча зенит-урал,зенит-тула,зенит-тамбов так не кричал.где ты был?
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Footbolista
   26 / 793
сегодня в 20:00
VAR и Спартаку мог бы помочь...были моменты...
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответил African spartak
       26 / 793
    сегодня в 19:59
    Позор тарасовке. Все уже открыто говорят после каждого матча, что пищевик тащат судьи, но в продажной лиге ничего не меняется.
    это точно,был бомж мутко, теперь бомж дюков))) кстати,бомж.что о пенальти то с тамбовом везде замалчивалось?
    African spartak
    African spartak
       19 / 793
    сегодня в 19:56
      cska plus
      cska plus
         10 / 793
      сегодня в 19:55
      Эту команду надо расформировать, ВАР не поможет.
      Sysanin101
      Sysanin101
         139 / 793
      сегодня в 19:49
      Помог бы VAR?
      Однозначно, ПОМОГ БЫ!!!
      Вопрос в другом.
      Почему ВАР не поставили на игру Ростова со Спартаком, а поставили на другую игру???
      Чиновники РФС тут, на неделе, коррупционный номер ПРОВЕРНУЛИ.
      Вместо матча Ростова со Спартаком, систему ВАР перенесли на матч Динамо с Рубином.

      О чём это говорит???
      А это говорит о том, что у федуновских в РФС всё СХВАЧЕНО, за всё ПРОПЛАЧЕНО на весь сезон вперёд!

      Все прошлые сезоны Спартак ВЫЕЗЖАЛ только при помощи СКАНДАЛОВ, согласно ЦЕНЫ вопроса.
      Первые восемь туров каждого сезона, судьи РАБОТАЮТ на Спартак.
      И это уже девятый сезон ПОДРЯД действует эта коррупционная схема Федуна.
      Два матча Спартака с участием Сочи и Ростова, вам тому ПРИМЕР криминальных судейских махинаций федуновских.

      У чиновников РФС появился новый вид криминального дохода.
      Не желаете играть с ВАР, платите и мы всё организуем и переведём стрелки на другие клубы.
      Пример с Динамо вам тому подтверждение!!!
      В тиши кабинетов и под шелест КУПЮР чиновники РФС полюбовно решают все свои проблемы с неправедным ОБОГАЩЕНИЕМ, согласно цены вопроса, а на клубы, тренеров и болельщиков команд им глубоко НАПЛЕВАТЬ!

      Судейская МАФИЯ в РФС рулит и набивает карманы деньгами!!!
      Так скандально судить могут только те, кто чувствует свою БЕЗНАКАЗАННОСТЬ!
      За одно такое скандальное судейство Левников получил больше, чем за весь предстоящий сезон работы на матчах.
      Левников делится с нужными чиновниками РФС и они его ОТМАЗЫВАЮТ!
      Это КРИМИНАЛЬНАЯ порука в РФС!!!

      Если бы стояла система ВАР, то "Спартак" ПРОИГРАЛ БЫ оба матча - без набраных очков, и тусовался бы в подвале турнирной таблицы!!!
      Болельщики "Спартака" РАЗНЕСЛИ бы команду Кононова в ПУХ и ПРАХ!

      Левникова надо ОТСТРАГНЯТЬ пожизненно за такое СКАНДАЛЬНОЕ судейство, тогда другие судьи задумаются, а стоит ли разменивать карьеру судьи на денежные посулы криминальных воротил от футбола!!!
      Footbolista
      Footbolista
         5 / 793
      сегодня в 19:44
      VAR и Спартаку мог бы помочь...были моменты...
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         3 / 793
      сегодня в 19:38
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