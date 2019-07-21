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Мурило: «Чемпионат России полон талантливых футболистов»

сегодня, 19:53
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Защитник «Локомотива» Мурило прокомментировал победу над «Тамбовом».

Были сложности, но это естественно. Мы ответили двумя голами и выиграли. Чемпионат России полон талантливых футболистов. Думаю, болельщикам нравится смотреть РПЛ.

Каково было сразу стать основным футболистом и выиграть титул в первом же матче? Я не ожидал такого, но спасибо Всевышнему. Хочу продолжать прогрессировать. Важнее всего не расслабляться. Спасибо Гильерме и Эдеру за поддержку. Да и всему клубу. Непросто обживаться в новой команде и стране. Со мной общаются и шутят, даже те, с кем я говорю на разных языках. Я буду учить русский и английский тоже.

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оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   3 / 793
сегодня в 19:56
Особенно в зените,человек 60 так
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