Мурило: «Чемпионат России полон талантливых футболистов»

Защитник «Локомотива» Мурило прокомментировал победу над «Тамбовом».

Были сложности, но это естественно. Мы ответили двумя голами и выиграли. Чемпионат России полон талантливых футболистов. Думаю, болельщикам нравится смотреть РПЛ .

Каково было сразу стать основным футболистом и выиграть титул в первом же матче? Я не ожидал такого, но спасибо Всевышнему. Хочу продолжать прогрессировать. Важнее всего не расслабляться. Спасибо Гильерме и Эдеру за поддержку. Да и всему клубу. Непросто обживаться в новой команде и стране. Со мной общаются и шутят, даже те, с кем я говорю на разных языках. Я буду учить русский и английский тоже.