Audi просит игроков «Барселоны» вернуть подарочные машины

сегодня, 09:19

Audi просит вернуть игроков «Барселоны» полагающиеся по контракту машины.

Соглашение между «Барселоной» и Audi истекло 30 июня, после чего немецкая компания вынуждена будет забрать машины, которые ранее бесплатно выдали футболистам.

Каталонцы должны сдать транспорт сразу после возвращения из предсезонного тура в Азии. Сообщается, что в Audi были недовольны тем, что футболисты «сине-гранатовых» часто ездили на машинах конкурентов.