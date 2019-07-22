Audi просит игроков «Барселоны» вернуть подарочные машины

Audi просит вернуть игроков «Барселоны» полагающиеся по контракту машины.
Соглашение между «Барселоной» и Audi истекло 30 июня, после чего немецкая компания вынуждена будет забрать машины, которые ранее бесплатно выдали футболистам.
Каталонцы должны сдать транспорт сразу после возвращения из предсезонного тура в Азии. Сообщается, что в Audi были недовольны тем, что футболисты «сине-гранатовых» часто ездили на машинах конкурентов.
Сегодня 14:24
Ауди для мажоров и кукареку
Необдуманное заявление, особенно если учесть, что игроки и болельщики Спартака ездят на ауди!!!
Сегодня 14:24
Ауди для мажоров и кукареку
Необдуманное заявление, особенно если учесть, что игроки и болельщики Спартака ездят на ауди!!!
И про каких конкурентов они говорят? Феррари, Ламборгини, Мазератти?!
И про каких конкурентов они говорят? Феррари, Ламборгини, Мазератти?!
гыыггы
гыыггы