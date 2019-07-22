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Audi просит игроков «Барселоны» вернуть подарочные машины

сегодня, 09:19

Audi просит вернуть игроков «Барселоны» полагающиеся по контракту машины.

Соглашение между «Барселоной» и Audi истекло 30 июня, после чего немецкая компания вынуждена будет забрать машины, которые ранее бесплатно выдали футболистам.

Каталонцы должны сдать транспорт сразу после возвращения из предсезонного тура в Азии. Сообщается, что в Audi были недовольны тем, что футболисты «сине-гранатовых» часто ездили на машинах конкурентов.

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Все комментарии
No problem
No problem
   356 / 814
сегодня в 11:13
Этим барбосам надо было выдать ишаков с телегой.
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 814
сегодня в 11:09
О как .
Брулин
Брулин
   67 / 814
сегодня в 10:48
Теперь Неймар не перейдёт в Барсу. На Audi не поездить.
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 814
сегодня в 10:48
25процентный клоун
Сегодня 14:24
Ауди для мажоров и кукареку

Необдуманное заявление, особенно если учесть, что игроки и болельщики Спартака ездят на ауди!!!
cska plus
cska plus
   11 / 814
сегодня в 10:47
Вот так вот, правинюльное наказание.
dimagas1
dimagas1
   94 / 814
сегодня в 10:13
Гном на маршрутках ездит)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Номер 1 на этом проэкте
   5 / 814
сегодня в 10:09
Угодал))) вторую неделю
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответил 25процентный клоун
   766 / 814
сегодня в 10:07
Ауди для мажоров и кукареку
А сам гоняешь на автобусе))
Karshyga
Karshyga
сегодня в 09:54
Не понимаю зачем дарить машины миллионерам... дарите простым гражданам, они с радостью будут разъезжать на ваших Ауди.
И про каких конкурентов они говорят? Феррари, Ламборгини, Мазератти?!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   125 / 814
сегодня в 09:35
Гном ,скоро, завизжит о коррупции в АУДИ )))
ДАША Д
ДАША Д
   137 / 814
сегодня в 09:28
Футболисты машины конкретно ушатывают, не свои же.
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 814
сегодня в 09:24
Ауди для мажоров и кукареку
Don trambon
Don trambon
   68 / 814
сегодня в 09:24
Да на каких они машинах конкурентов ездили?) Была в саус парке серия, где мистер Гаррисон изобрёл новый вид транспорта, вот он небось и есть *спонсор* каталонцев.

гыыггы
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