«Краснодару» во время жеребьевки ЛЧ сначала досталось киевское «Динамо»

«Краснодар» изначально получил в соперники «Динамо Киев» во время жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов.
Из-за конфликтных отношений между Россией и Украиной пару аннулировали. «Краснодару» досталось «Порту», а «Динамо» - «Брюгге».
«Краснодар» изначально получил в соперники «Динамо Киев» во время жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов.
Из-за конфликтных отношений между Россией и Украиной пару аннулировали. «Краснодару» досталось «Порту», а «Динамо» - «Брюгге».
Удачи Краснодару!!!
Удачи Краснодару!!!