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«Краснодару» во время жеребьевки ЛЧ сначала досталось киевское «Динамо»

сегодня, 14:38

«Краснодар» изначально получил в соперники «Динамо Киев» во время жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов.

Из-за конфликтных отношений между Россией и Украиной пару аннулировали. «Краснодару» досталось «Порту», а «Динамо» - «Брюгге».

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4RT
4RT
   238 / 822
сегодня в 15:51
Ну и играли бы с хохлами,в Крыму)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
сегодня в 15:47
Проход Динамо однозначно бы был.
Какой проход, анатомический? Да, пожалуй!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил морозз
сегодня в 15:46
В советские времена Динамо Киев почти всегда отхватывал от Спартака плюшки, единственный клуб с которым хохлы не по детски напрягались!
Помню год 1984, когда Спартак наказал сведомых дважды в одном сезоне- 3:0 и 3:1!!!!! В 1989, в киеве, спартачи разгромили бандерлогов- 4:1!!!!! Лупили самостийных аж гай шумел!!!!!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Брулин
сегодня в 15:43
да да рвите рвети на словах а ДК бутев в групе... или на помник как в последний раз Милевський рвас вас в Москве а про Бангуру и не говорю с Еременко + русский тренер
Ну так ведь Челси показал, что оно такое киевское динамо. Общий счет 8:0 в пользу Челси!!!!! Что вам еще надо??? Или тебе напомнить, как е......и вас Юве, Реал, Бенфика!!!!!
Dinamovets1927
Dinamovets1927
сегодня в 15:28
Динамо Чемпион!!Спартак-судейский легион!!!
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   176 / 822
сегодня в 15:15
Проход Динамо однозначно бы был.
FESCO
FESCO ответил морозз
сегодня в 15:12
В советские времена Динамо Киев почти всегда отхватывал от Спартака плюшки, единственный клуб с которым хохлы не по детски напрягались!
Зачем так нагло врать, даже ДК был больше раз чемпионом СССР.
berda2003
berda2003
   270 / 822
сегодня в 15:10
с такой игрой, как в первых 2-х турах, быки и хохлов не прошли бы.
морозз
морозз
   17 / 822
сегодня в 15:07
В советские времена Динамо Киев почти всегда отхватывал от Спартака плюшки, единственный клуб с которым хохлы не по детски напрягались!
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   176 / 822
сегодня в 15:05
С удовольствием бы посмотрел эту зарубу.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   74 / 822
сегодня в 15:05
Серьезный соперник Порто, но верю в Краснодар. Удачи.
Atist
Atist ответил Брулин
   84 / 822
сегодня в 15:01
ага смотри последний раз ДК Спартак урыло что в Москве что в киеве..так бы было и сейчас
Спартак - позор нашего футбола, его имело не только ДК.
Брулин
Брулин ответил Napoleon Bonapart
   70 / 822
сегодня в 14:56
Жаль, что развели. Повезло сведомым. Быки порвали бы их на красные тряпки!!!!!
да да рвите рвети на словах а ДК бутев в групе... или на помник как в последний раз Милевський рвас вас в Москве а про Бангуру и не говорю с Еременко + русский тренер
Брулин
Брулин ответил Ладожский
   70 / 822
сегодня в 14:54
Хохлов бы Краснодар урыл без проблем.
ага смотри последний раз ДК Спартак урыло что в Москве что в киеве..так бы было и сейчас
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 14:54
Жаль, что развели. Повезло сведомым. Быки порвали бы их на красные тряпки!!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 822
сегодня в 14:53
Глупцы... Такие матчи были бы
Footbolista
Footbolista
   3 / 822
сегодня в 14:53
Мухлеж какой то...
Bладимиp
Bладимиp
   29 / 822
сегодня в 14:49
Для Динамо и Брюгге хватит сполна.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Ладожский
   219 / 822
сегодня в 14:47
Хохлов бы Краснодар урыл без проблем.
Так, как в свое время они драли твой Зенит, или еще круче ?
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 822
сегодня в 14:46
Порту - это ну очень серьезно! Порту - фаворит , но мы будем верить в быков!!!
Удачи Краснодару!!!
Антиспамм
Антиспамм ответил LOpp
   638 / 822
сегодня в 14:44
сыграли бы Краснодар-Динамо на нейтральной территории при пустых трибунах.
На территории России в Киеве был бы первый матч.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 822
сегодня в 14:42
В общем, если бы не имперские амбиции П-на, "Краснодар" мог бы вполне пройти дальше.
LOpp
LOpp
   7 / 822
сегодня в 14:40
сыграли бы Краснодар-Динамо на нейтральной территории при пустых трибунах.
Ладожский
Ладожский
   22 / 822
сегодня в 14:40
Хохлов бы Краснодар урыл без проблем.
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