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Счастливого жребия! Российские клубы в ожидании соперников

сегодня, 12:30

«Краснодар» и «Спартак» сегодня узнают, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. У «Арсенала» тоже есть интерес. «Соккер.ру» - о важном.

Кто из российских клубов участвует в жеребьевке?

- «Краснодар» ждет соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. У «быков» не так много вариантов, среди которых есть два предпочтительных и один нежелательный.

- «Спартак» узнает команду или пару команд, еще не выяснивших отношения во втором квалификационном раунде Лиги Европы, с кем ему предстоит столкнуться в третьем сите отбора второго по значимости клубного турнира Европы.

- Ближайший турнирный путь тульского «Арсенала» в Лиге Европы тоже будет размечен, впрочем, «оружейникам» пока не приходится загадывать далеко вперед, ведь они стартуют в ЛЕ со второго отборочного раунда уже на этой неделе. Следовательно, в третий раунд только предстоит выйти.

Что необычного в этой жеребьевке?

УЕФА проводит жеребьевку третьих квалификационных раундов до того, как известны победители вторых раундов, следовательно, участие принимают не только конкретные клубы, но и пары соперников, которым только предстоит выявить сильнейшего. Например, «Краснодар» может получить в соперники «Олимпиакос» или «Викторию Пльзень» - в зависимости от того, кто из них окажется сильнее в очной схватке.

«Зенит», «Локомотив», ЦСКА

Три российских клуба начнут выступления в еврокубках с групповой стадии, ближайшая жеребьевка, которая затронет их интересы, состоится более чем через месяц – в конце августа. На групповой стадии Лиги чемпионов выступят 32 клуба, 26 из которых уже известны. В это число входят чемпион России «Зенит» и вице-чемпион «Локомотив» - благодаря шестому месту РПЛ в рейтинге национальных лиг УЕФА, у нас две прямых путевки в основную сетку Лиги чемпионов.

Так как победителем Кубка России стал «Локомотив», завоевавший прямую путевку в Лигу чемпионов по итогам РПЛ, пропуск в групповую стадию Лиги Европы перешел к команде, занявшей четвертое место в чемпионате России. Счастливчиками стали футболисты ЦСКА, в последнем туре прошлого сезона опередившие «Спартак». В Лиге Европы примут участие 48 команд, 17 из которых уже известных. Один из этих «известных» - армейский клуб из Москвы. В общем, болельщики ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива» могут расслабиться до осени, когда их любимые клубы возьмут старт в еврокубках.

«Краснодар»

«Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов в третьем квалификационном раунде турнира как бронзовый призер чемпионата России 2018/19. «Быки» должны пройти «путь представителей лиг» для того, чтобы пробиться в групповой раунд. На этом маршруте «Краснодар» ждет жестокая конкуренция: всего лишь на две путевки в основную сетку Лиги чемпионов претендуют 10 команд.

«Путь представителей лиг» стартует со второго отборочного раунда, где сразятся «Виктория Пльзень» с «Олимпиакосом» и ПСВ с «Базелем». «Краснодар» определен в число «несеяных» в третьем квалификационном раунде, следовательно, есть риск встречи с самым сильным участником отбора – португальским «Порту» (16-е место в клубном рейтинге УЕФА). Кстати, за «драконов» с недавних пор играет Зе Луиш, который в бытность игроком «Спартака» любил забивать «Краснодару».

«Сеяные» / «несеяные» команды
«Сеяные» «Несеяные»
«Порту» «Брюгге»
«Динамо Киев» «Краснодар»
«Виктория» / «Олимпиакос» «Истанбул»
«Базель» / «ПСВ» ЛАСК

Учитывая, что УЕФА по-прежнему разводит российские и украинские клубы, у «Краснодара» остается только три опции: либо «Порту» (самый нежелательный жребий), либо победители пар «Виктория»/«Олимпиакос» или «Базель»/ПСВ. Победители третьего квалификационного раунда выходят в раунд плей-офф – последний барьер перед групповым этапом Лиги чемпионов. Проигравшие автоматически попадают в групповой турнир Лиги Европы.

«Спартак» и «Арсенал»

Участники третьего квалификационного раунда Лиги Европы разделены на шесть групп, внутри которых проведена черта между «сеяными» и «несеяными». Таким образом, потенциальное число противников «Спартака» и «Арсенала» сужено, и уже можно прикидывать варианты. Наши клубы будут в числе «сеяных», правда, тулякам для попадания в третий квалификационный раунд сначала нужно справиться с «Нефтчи» на предыдущей стадии.

Группа 2 («Спартак»)
«Сеяные» «Несеяные»
«Брага» «Тухн» 
«Алашкерт» / «Стяуа» «Лехия» / «Брондбю»
«Спартак»  «Млада Болеслав» / «Ордыбасы»
«Мольде» / «Чукарички» «Арис» / АЕЛ (Кипр)
«Страсбур» / «Маккаби»  «Локомотив» (Болгария) - «Спартак» (Словакия)

«Спартак» неоднократно вылетал из квалификации Лиги Европы – от «Легии», «Санкт-Галлена», кипрского АЕКа, так что легких соперников для москвичей быть не может. «Красно-белые» могут отправиться как в Швейцарию, так и в Казахстан, а еще есть шансы встретиться с одноклубниками из Братиславы или с Николаем Комличенко, которым интересовались летом, в составе «Млады Болеслав». По статусу «Спартак» вроде бы должен обыгрывать любого противника, но история говорит о том, что и проиграть «Спартак» может любому.

Группа 5 («Арсенал»)
«Сеяные» «Несеяные»
«Спарта» «Трабзонспор»
«Эспаньол» / «Стьярнан»  «Утрехт» / «Зриньски» 
«Домжале» / «Мальме» ЦСКА (Болгария) / «Осиек»
АЕК (Греция) «Люцерн» / «Клаксвик»
«Будучность» / «Заря»  «Бней Иегуда» 
«Арсенал» / «Нефтичи» «Гонвед» / «Университатя» 

«Арсеналу» сначала нужно пройти «Нефтчи», а потом задумываться о будущем противнике, выбор здесь богат. Пожалуй, хотелось бы избежать встречи с «Трабзонспором» на его громком стадионе, а вот победитель румынско-венгерского противостояния «Гонвед» - «Университатя» выглядит наиболее предпочтительно. А что вы думаете?

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Все комментарии
BDA8181
BDA8181 ответил Slepowron
сегодня в 13:41
Краснодар - Порту - удачи нашим!!!
Как назло самый дурной вариант.
BDA8181
BDA8181 ответил Sully
сегодня в 13:41
один раз в 10 лет со всеми бывает, Зенит, ЦСКА и Шахтер вылетали в ЛЕ, но 3 квалификации подряд, и самому первому сопернику... на такое способен только спартак, и говорить что они обязаны проходить... как-то нелогично... p.s. по факту они аутсайдеры этого розыгрыша ЛЕ, потому что вылетали последние 3 квалификации подряд.
У каждого клуба в историй бывает плохой период. Давно ли Зенит стал таким грозным соперником? И если на то посмотреть возьми любой гранд европейского футбола , там тоже найдёшь в историй ужасные результаты . И кстате мне Зенит больше нравился до прихода Газпрома. Сейчас это подобие , а не Зенит. Одно название.
Slepowron
Slepowron
   772 / 814
сегодня в 13:39
Краснодар - Порту - удачи нашим!!!
Sully
Sully ответил BDA8181
   78 / 814
сегодня в 13:36
Слушай не морочь мне голову , Зенит тоже хорошо пролетал как фанера над Парижем. Вспомни хотя бы малоизвестный Насиональ . Так просто пожилаем удачи нашим клубам ))
один раз в 10 лет со всеми бывает, Зенит, ЦСКА и Шахтер вылетали в ЛЕ, но 3 квалификации подряд, и самому первому сопернику... на такое способен только спартак, и говорить что они обязаны проходить... как-то нелогично...

p.s. по факту они аутсайдеры этого розыгрыша ЛЕ, потому что вылетали последние 3 квалификации подряд.
Питер Ман
Питер Ман
   30 / 814
сегодня в 13:36
Отлично, Порту выпало мешку как я и хотел
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 13:32
Чую, за кого-то будет стыдно.
BDA8181
BDA8181 ответил Sully
сегодня в 13:29
в каком смысле спартак обязан? последние 3 квалификации в ЛЕ спартак не прошел, АЕК, Санкт-Галлен и Легия прошли аутсайдера...
Слушай не морочь мне голову , Зенит тоже хорошо пролетал как фанера над Парижем. Вспомни хотя бы малоизвестный Насиональ . Так просто пожилаем удачи нашим клубам ))
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
сегодня в 13:22
У Краснодара на самом деле достаточно хорошие шансы на проход. 33% на Порту, с которым придется очень тяжело. Но с Базелем/Викторией могут даже считаться фаворитами.
Sully
Sully ответил BDA8181
   78 / 814
сегодня в 13:19
Краснодару желаю избежать Португальцев , Спартак ОБЯЗАН!!!! проходить дальше (а то можно сразу в любительскую лигу переходить),там без разницы с кем играть. Ну а Арсеналу чтоб турки с голландцами не попали. Вообщем УДАЧИ всем нашим клубам.
в каком смысле спартак обязан? последние 3 квалификации в ЛЕ спартак не прошел, АЕК, Санкт-Галлен и Легия прошли аутсайдера...
Ros S
Ros S
   343 / 814
сегодня в 13:18
У быков сложная ситуация, Порту, Олимпиакос, Базель и ПСВ точно дадут бой
Sully
Sully
   78 / 814
сегодня в 13:16
Брондбю, Арис и Тухн потирают руки, кому из низ попадется дворовый спартак))
Don trambon
Don trambon
   68 / 814
сегодня в 13:06
Вот и посмотрим вернёт ли футбол должок с их 4 судейскими очками Спартаку.

Удачи Краснодару и Арсеналу.
Питер Ман
Питер Ман ответил Конунг Рагнар
   30 / 814
сегодня в 13:01
Я тоже надеюсь, что питерский мешок без истории в группе ЛЧ попадет на Порту. Это будут гарантированные 6 очков для португальцев
Я тоже не против, учитывая, что Порту будет во второй корзине, значит, не будет топ клуба условного + личные встречи с Порту - 4 матча, 2 победы, 2 ничьи.
А насчет краснодарского мешка хочу просто чтобы их за ффп наказали, то что творится с этими Вильена, Намли это просто беспредел
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Питер Ман
   139 / 814
сегодня в 12:58
Да уж, судя по списку соперников, пупсики вылетят сразу, если не попадут на словацкий фарм-клуб Федуна, конечно. Ну и мешок надеюсь на Порту попадет
Я тоже надеюсь, что питерский мешок без истории в группе ЛЧ попадет на Порту. Это будут гарантированные 6 очков для португальцев
Питер Ман
Питер Ман
   30 / 814
сегодня в 12:55
Да уж, судя по списку соперников, пупсики вылетят сразу, если не попадут на словацкий фарм-клуб Федуна, конечно.
Ну и мешок надеюсь на Порту попадет
BDA8181
BDA8181
сегодня в 12:52
Краснодару желаю избежать Португальцев , Спартак ОБЯЗАН!!!! проходить дальше (а то можно сразу в любительскую лигу переходить),там без разницы с кем играть. Ну а Арсеналу чтоб турки с голландцами не попали. Вообщем УДАЧИ всем нашим клубам.
Правдин Семён
Правдин Семён
   138 / 814
сегодня в 12:51
Всем нашим клубам удачи!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   27 / 814
сегодня в 12:48
Все мечтают получить спартак в соперники, ведь в Еврокубках нет Москалёвых, а это значит что мазут-проект совсем не страшен.
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   84 / 814
сегодня в 12:45
Удачного жребия.
RomM84
RomM84
   443 / 814
сегодня в 12:44
всего лишь на две путевку в основную сетку

Так две или одну?
RomM84
RomM84
   443 / 814
сегодня в 12:43
«Быки» должны «путь представителей лиг» для того, чтобы пробиться в групповой раунд


Что именно должны?
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 814
сегодня в 12:36
Спартаку удачи
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