Счастливого жребия! Российские клубы в ожидании соперников

сегодня, 12:30

«Краснодар» и «Спартак» сегодня узнают, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. У «Арсенала» тоже есть интерес. «Соккер.ру» - о важном.

Кто из российских клубов участвует в жеребьевке?

- «Краснодар» ждет соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. У «быков» не так много вариантов, среди которых есть два предпочтительных и один нежелательный.

- «Спартак» узнает команду или пару команд, еще не выяснивших отношения во втором квалификационном раунде Лиги Европы, с кем ему предстоит столкнуться в третьем сите отбора второго по значимости клубного турнира Европы.

- Ближайший турнирный путь тульского «Арсенала» в Лиге Европы тоже будет размечен, впрочем, «оружейникам» пока не приходится загадывать далеко вперед, ведь они стартуют в ЛЕ со второго отборочного раунда уже на этой неделе. Следовательно, в третий раунд только предстоит выйти.

Что необычного в этой жеребьевке?

УЕФА проводит жеребьевку третьих квалификационных раундов до того, как известны победители вторых раундов, следовательно, участие принимают не только конкретные клубы, но и пары соперников, которым только предстоит выявить сильнейшего. Например, «Краснодар» может получить в соперники «Олимпиакос» или «Викторию Пльзень» - в зависимости от того, кто из них окажется сильнее в очной схватке.

«Зенит», «Локомотив», ЦСКА

Три российских клуба начнут выступления в еврокубках с групповой стадии, ближайшая жеребьевка, которая затронет их интересы, состоится более чем через месяц – в конце августа. На групповой стадии Лиги чемпионов выступят 32 клуба, 26 из которых уже известны. В это число входят чемпион России «Зенит» и вице-чемпион «Локомотив» - благодаря шестому месту РПЛ в рейтинге национальных лиг УЕФА , у нас две прямых путевки в основную сетку Лиги чемпионов.

Так как победителем Кубка России стал «Локомотив», завоевавший прямую путевку в Лигу чемпионов по итогам РПЛ , пропуск в групповую стадию Лиги Европы перешел к команде, занявшей четвертое место в чемпионате России. Счастливчиками стали футболисты ЦСКА , в последнем туре прошлого сезона опередившие «Спартак». В Лиге Европы примут участие 48 команд, 17 из которых уже известных. Один из этих «известных» - армейский клуб из Москвы. В общем, болельщики ЦСКА , «Зенита» и «Локомотива» могут расслабиться до осени, когда их любимые клубы возьмут старт в еврокубках.

«Краснодар»

«Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов в третьем квалификационном раунде турнира как бронзовый призер чемпионата России 2018/19. «Быки» должны пройти «путь представителей лиг» для того, чтобы пробиться в групповой раунд. На этом маршруте «Краснодар» ждет жестокая конкуренция: всего лишь на две путевки в основную сетку Лиги чемпионов претендуют 10 команд.

«Путь представителей лиг» стартует со второго отборочного раунда, где сразятся «Виктория Пльзень» с «Олимпиакосом» и ПСВ с «Базелем». «Краснодар» определен в число «несеяных» в третьем квалификационном раунде, следовательно, есть риск встречи с самым сильным участником отбора – португальским «Порту» (16-е место в клубном рейтинге УЕФА ). Кстати, за «драконов» с недавних пор играет Зе Луиш, который в бытность игроком «Спартака» любил забивать «Краснодару».

«Сеяные» / «несеяные» команды «Сеяные» «Несеяные» «Порту» «Брюгге» «Динамо Киев» «Краснодар» «Виктория» / «Олимпиакос» «Истанбул» «Базель» / « ПСВ » ЛАСК

Учитывая, что УЕФА по-прежнему разводит российские и украинские клубы, у «Краснодара» остается только три опции: либо «Порту» (самый нежелательный жребий), либо победители пар «Виктория»/«Олимпиакос» или «Базель»/ ПСВ . Победители третьего квалификационного раунда выходят в раунд плей-офф – последний барьер перед групповым этапом Лиги чемпионов. Проигравшие автоматически попадают в групповой турнир Лиги Европы.

«Спартак» и «Арсенал»

Участники третьего квалификационного раунда Лиги Европы разделены на шесть групп, внутри которых проведена черта между «сеяными» и «несеяными». Таким образом, потенциальное число противников «Спартака» и «Арсенала» сужено, и уже можно прикидывать варианты. Наши клубы будут в числе «сеяных», правда, тулякам для попадания в третий квалификационный раунд сначала нужно справиться с «Нефтчи» на предыдущей стадии.

Группа 2 («Спартак») «Сеяные» «Несеяные» «Брага» «Тухн» «Алашкерт» / «Стяуа» «Лехия» / «Брондбю» «Спартак» «Млада Болеслав» / «Ордыбасы» «Мольде» / «Чукарички» «Арис» / АЕЛ (Кипр) «Страсбур» / «Маккаби» «Локомотив» (Болгария) - «Спартак» (Словакия)

«Спартак» неоднократно вылетал из квалификации Лиги Европы – от «Легии», «Санкт-Галлена», кипрского АЕКа, так что легких соперников для москвичей быть не может. «Красно-белые» могут отправиться как в Швейцарию, так и в Казахстан, а еще есть шансы встретиться с одноклубниками из Братиславы или с Николаем Комличенко, которым интересовались летом, в составе «Млады Болеслав». По статусу «Спартак» вроде бы должен обыгрывать любого противника, но история говорит о том, что и проиграть «Спартак» может любому.

Группа 5 («Арсенал») «Сеяные» «Несеяные» «Спарта» «Трабзонспор» «Эспаньол» / «Стьярнан» «Утрехт» / «Зриньски» «Домжале» / «Мальме» ЦСКА (Болгария) / «Осиек» АЕК (Греция) «Люцерн» / «Клаксвик» «Будучность» / «Заря» «Бней Иегуда» «Арсенал» / «Нефтичи» «Гонвед» / «Университатя»

«Арсеналу» сначала нужно пройти «Нефтчи», а потом задумываться о будущем противнике, выбор здесь богат. Пожалуй, хотелось бы избежать встречи с «Трабзонспором» на его громком стадионе, а вот победитель румынско-венгерского противостояния «Гонвед» - «Университатя» выглядит наиболее предпочтительно. А что вы думаете?