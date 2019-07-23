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Фекир перешёл в «Бетис»

23 июля 2019, 03:00

Полузащитник «Лиона» и сборной Франции Набиль Фекир продолжит карьеру в «Бетисе», как это и ожидалось.

Контракт 26-летнего хавбека с испанским клубом рассчитан до 2023 года.

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Все комментарии
parma_ebashit
parma_ebashit
   332 / 808
23 июля в 20:19
Хрустальная натура заставила перейти в среднячок , да ещё и за копейки, ну что же поглядим!
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил anyway
   308 / 808
23 июля в 17:50
Набиль Фекир: "У меня были предложения от двух клубов - "Ливерпуля" и "Бетиса". Как вы понимаете, выбор был очевиден."
ой, чет на самом деле в голос))))
lobsterdam
lobsterdam ответил Kirill Erokhin
   236 / 808
23 июля в 17:29
Анивей, как там трансфер гольфиста из Уэльса уже оформили с зарплатой, как у Санчеса? День только начался, а у манков уже бомбежка.
    Магомедэмин Ибрагимов 1
    Магомедэмин Ибрагимов 1
    23 июля в 15:45
    Я че то пропустил? У бетиса деньги появились? Или Фекир так сильно сдал?
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       207 / 808
    23 июля в 15:42
    Анивей, как там трансфер гольфиста из Уэльса уже оформили с зарплатой, как у Санчеса? День только начался, а у манков уже бомбежка.
    КЭТиК
    КЭТиК
       140 / 808
    23 июля в 15:02
    Там должен стать лидером.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       273 / 808
    23 июля в 14:07
    Я бы сказал инвалид,одна нога хромала,врядли топ клубы купили бы его,Бетис идеальная команда для него,в Апл сломали бы его в первой же игре,какой нибудь игрок из Бернли,а в Ла лиге травмы по меньше чемпионат слабый,может Фекир там заиграет,а в друг черес год его Барса купит,и будет играть с кумиром месси!пожелаем удачи ему.
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       226 / 808
    23 июля в 12:28
    Бетис это трамплин прыгнуть выше, и за бОльшие деньги если сложется)
    anyway
    anyway
       415 / 808
    23 июля в 12:00
      anyway
      anyway
         415 / 808
      23 июля в 11:50
      Набиль Фекир:

      "У меня были предложения от двух клубов - "Ливерпуля" и "Бетиса". Как вы понимаете, выбор был очевиден."
      Colchoneros
      Colchoneros
         109 / 808
      23 июля в 11:14
      Странный трансфер!
      cska plus
      cska plus
         13 / 808
      23 июля в 11:11
      Фекир исполнил мечту.
      Брулин
      Брулин
         68 / 808
      23 июля в 11:11
      Ну что же, самый странный трансфер, как минимум сезона!
      Шуnя771
      Шуnя771
         49 / 808
      23 июля в 10:47
      Мы так рады за переход Фекира...))
      dzvinka
      dzvinka
         42 / 808
      23 июля в 10:31
      Олла хотел продать в Ливерпуль за 65, его попросили скинуть 20-тку из-за явно слабого колена, он уперся... начал истерить... орать о других предложениях и т.д....
      через год отдает в Бетис за 20))) ахахахахахаха
      люблю такие моменты.
      Faustello
      Faustello
         1 / 808
      23 июля в 10:25
      Фекир был пьян, но трансфер всёж удался )))
      Рома Олейник
      Рома Олейник ответил barcamilan
         802 / 808
      23 июля в 09:39
      Я думаю, весь смысл в переходе в испанский чемпионат.
      Али Самаркандский
      Али Самаркандский
         279 / 808
      23 июля в 09:30
      Сенсация.
      barcamilan
      barcamilan
         527 / 808
      23 июля в 09:27
      зачем он сделал шаг назад?
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
         400 / 808
      23 июля в 09:06
      На чувака из Лев против похож )

      Лев против перехода в Бетис !)
      shlomo
      shlomo
         225 / 808
      23 июля в 09:03
      Посмотрим на него в другом чемпе....
      spartach091
      spartach091
         103 / 808
      23 июля в 08:46
      Топ клубы боятся его травматичности.
      С 70 лямов до 25 упасть в цене это жесть.

      Пожелаю Набилю здоровья, пусть бетис станет для него трамплином в гранд
      cannongun
      cannongun ответил Real Betis Balompie
         315 / 808
      23 июля в 08:41
      За сколько взяли?
      20 млн евро
      Nazi
      Nazi
         396 / 808
      23 июля в 08:34
      Жаль, очень хороший игрок и неведомый клуб...
      777dimon86
      777dimon86
         743 / 808
      23 июля в 08:34
      Непонятная история...
      cannongun
      cannongun
         315 / 808
      23 июля в 08:23
      ну значит ло Чельсо в Тоттенхэм
      shlifen
      shlifen
         90 / 808
      23 июля в 07:50
      Помоему никто не понял этого трансфера, из Лиона в Бетис это всё же на понижение... И почему действительно, условный Милан или Тоттен его не купили, ума не приложу... Может со временем узнаем в чем там подвох...
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
         425 / 808
      23 июля в 07:38
      что этот парень курил на каникулах???
      DEIVID
      DEIVID
         423 / 808
      23 июля в 07:23
      Я х... от такого поворота. С удовольствием бы хотел видеть этого парня в Милане, вместо бездарного турка.
      Вячеслав Остапенко 1
      Вячеслав Остапенко 1
         278 / 808
      23 июля в 07:01
      Желаю Фекиру удачи
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