Фекир перешёл в «Бетис»

Полузащитник «Лиона» и сборной Франции Набиль Фекир продолжит карьеру в «Бетисе», как это и ожидалось.
Контракт 26-летнего хавбека с испанским клубом рассчитан до 2023 года.
In perfect medical condition! 🏥💉✅ pic.twitter.com/tnPBhhAul2— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) July 22, 2019
"У меня были предложения от двух клубов - "Ливерпуля" и "Бетиса". Как вы понимаете, выбор был очевиден."
"У меня были предложения от двух клубов - "Ливерпуля" и "Бетиса". Как вы понимаете, выбор был очевиден."
через год отдает в Бетис за 20))) ахахахахахаха
люблю такие моменты.
через год отдает в Бетис за 20))) ахахахахахаха
люблю такие моменты.
Лев против перехода в Бетис !)
Лев против перехода в Бетис !)
С 70 лямов до 25 упасть в цене это жесть.
Пожелаю Набилю здоровья, пусть бетис станет для него трамплином в гранд
С 70 лямов до 25 упасть в цене это жесть.
Пожелаю Набилю здоровья, пусть бетис станет для него трамплином в гранд