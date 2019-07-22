«Бавария» хочет обменять Алабу на Дембеле

«Бавария» предложила «Барселоне» обменяться игроками. Мюнхенский клуб готов обменять Давида Алабу на вингера каталонцев Усмана Дембеле.
Ранее сообщалось, что в услугах Алабы заинтересован лондонский «Арсенал».
«Бавария» предложила «Барселоне» обменяться игроками. Мюнхенский клуб готов обменять Давида Алабу на вингера каталонцев Усмана Дембеле.
Ранее сообщалось, что в услугах Алабы заинтересован лондонский «Арсенал».
Ну как обычно
Вчерашняя новость и Барселона отказала Баварии
Ну как обычно
Вчерашняя новость и Барселона отказала Баварии