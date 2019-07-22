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«Бавария» хочет обменять Алабу на Дембеле

сегодня, 22:21

«Бавария» предложила «Барселоне» обменяться игроками. Мюнхенский клуб готов обменять Давида Алабу на вингера каталонцев Усмана Дембеле.

Ранее сообщалось, что в услугах Алабы заинтересован лондонский «Арсенал».

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Все комментарии
Сливки общества
Сливки общества ответил 3ton
   603 / 828
сегодня в 23:34
Оперативно соккер работает ))) Ну как обычно Вчерашняя новость и Барселона отказала Баварии
Неизвестно подавала ли Бавария в принципе запрос на таких условиях. Очень маловероятно, что Алабу предлагали.
Сливки общества
Сливки общества
   603 / 828
сегодня в 23:33
Вообще бред. Уже было сказано, что никто из основного состава (Боа под вопросом) не уйдет этим летом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 828
сегодня в 23:02
Не очень патриотично по отношению к своему почти что ветерану (хотя он еще в хорошем возрасте).
dimagas1
dimagas1
   92 / 828
сегодня в 22:54
С этими ценниками даже на всяких днарей или игроков что начали сдавать в форме эти обмены будут скоро массовыми.
3ton
3ton
   543 / 828
сегодня в 22:30
Оперативно соккер работает )))
Ну как обычно
Вчерашняя новость и Барселона отказала Баварии
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