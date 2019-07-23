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Б. Игнатьев: «„Урал“ не хочется хвалить, чтобы не испортить ребят»

23 июля 2019, 09:15
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел итоги матча 2-го тура РПЛ между «Уралом» и «Ахматом» (3:0). Пока екатеринбуржцы очков не теряют.

«Урал» не хочется хвалить, чтобы не испортить ребят. На данный момент команда не сделала ничего особенного, просто хорошо стартовала, но это только начало. Клуб явно хорошо провел сборы и подготовился к сезону. У команды неплохой подбор игроков, с которыми, конечно, будет сложно бороться за лидирующие места, но вполне можно показать средний стабильный уровень. После этого этапа «Урал» можно поздравить, но самое сложное впереди.

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Все комментарии
ALIEV AA
ALIEV AA
   710 / 808
23 июля в 14:16
Урал и Ахмат две команды которые начинают за здравие, а концовку чемпионата сливают
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
23 июля в 09:19
Уж лучше похвалить, а то потом может и не придется.
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