Б. Игнатьев: «„Урал“ не хочется хвалить, чтобы не испортить ребят»

Бывший главный тренер сборной России подвел итоги матча 2-го тура РПЛ между «Уралом» и «Ахматом» (3:0). Пока екатеринбуржцы очков не теряют.

«Урал» не хочется хвалить, чтобы не испортить ребят. На данный момент команда не сделала ничего особенного, просто хорошо стартовала, но это только начало. Клуб явно хорошо провел сборы и подготовился к сезону. У команды неплохой подбор игроков, с которыми, конечно, будет сложно бороться за лидирующие места, но вполне можно показать средний стабильный уровень. После этого этапа «Урал» можно поздравить, но самое сложное впереди.