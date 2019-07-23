Данилу: «„Краснодар“ – крепкий соперник»

Полузащитник «Порту» Данилу поделился ожиданиями от поединка с «Краснодаром» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Краснодар» – крепкий соперник, который уже вошёл в сезон, но мы сосредоточены только на себе. Мы хорошо работаем на предсезонке и можем хорошо подготовиться к этим матчам психологически и физически.

Жребий никогда не бывает простым, и предпочтений здесь не бывает. У нас есть время, чтобы проанализировать «Краснодар». Нас ждёт непростая поездка в Россию, но мы будем готовы.

Контрольная игра с «Монако» станет своеобразным тестом перед матчем с «Краснодаром». Мы и болельщики должны объединиться и сосредоточиться на том, что из себя представляет Лига чемпионов.