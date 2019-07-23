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Данилу: «„Краснодар“ – крепкий соперник»

23 июля 2019, 02:02
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ПортуПорту06.08.2019 в 03:00 Не начался

Полузащитник «Порту» Данилу поделился ожиданиями от поединка с «Краснодаром» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Краснодар» – крепкий соперник, который уже вошёл в сезон, но мы сосредоточены только на себе. Мы хорошо работаем на предсезонке и можем хорошо подготовиться к этим матчам психологически и физически.

Жребий никогда не бывает простым, и предпочтений здесь не бывает. У нас есть время, чтобы проанализировать «Краснодар». Нас ждёт непростая поездка в Россию, но мы будем готовы.

Контрольная игра с «Монако» станет своеобразным тестом перед матчем с «Краснодаром». Мы и болельщики должны объединиться и сосредоточиться на том, что из себя представляет Лига чемпионов.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
23 июля в 09:08
Всё равно "Краснодар" будет более на ходу чем Порто.
beefs
beefs
   74 / 808
23 июля в 07:52
Мяч круглый...
Denkuz
Denkuz
   20 / 808
23 июля в 07:19
Скоро вас накажет.
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 июля в 06:21
Скупайте вазелин.
ДСА
ДСА
   128 / 808
23 июля в 05:48
Для Порту пожалуй проходной соперник.
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