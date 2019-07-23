Координатор «Туна»: «Хоть и не фавориты, но постараемся обыграть „Спартак“»

Спортивный координатор швейцарского «Туна» Доминик Альберт поделился ожиданиями от противостояния со «Спартаком» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.

Нам будет сложно играть против «Спартака», это клуб с большой историей и успехами в прошлом. Мы – небольшой клуб, который раз в несколько лет попадает в квалификацию Лиги Европы. Для нас эти матчи станут большим опытом. Конечно, мы попытаемся победить «Спартак», мы всегда выходим на матчи с такой целью, но мы являемся реалистами и понимаем, что не будем фаворитами в играх с российским клубом. В футболе возможно всё, так что мы мотивированы на то, чтобы преподнести сюрприз.

У нас в чемпионате самые долгие путешествия – три часа на автобусе, так что такой выезд станет для команды чем-то особенным. Но мы знаем, что нас ждёт. Так что мы должны быть готовы к этому и лучшим образом подготовиться. В любом случае, это не должно стать оправданием.

Наш клуб до этого почти никогда не играл на таких больших стадионах – у нас в Швейцарии самые большие арены, около 30 тыс. человек, у «Янг Бойз» и "Базеля. В этом году мы играли в финале Кубка Швейцарии, тогда на трибунах было около 25 тыс. болельщиков, и это стало большим опытом для наших игроков. Для нас матч на «Открытие-Арене» будет чем-то особенным, потому что у нас нет стадионов с такой вместимостью.