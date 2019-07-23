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Координатор «Туна»: «Хоть и не фавориты, но постараемся обыграть „Спартак“»

сегодня, 01:22
ТунЛоготип футбольный клуб Тун-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак08.08.2019 в 01:00 Не начался

Спортивный координатор швейцарского «Туна» Доминик Альберт поделился ожиданиями от противостояния со «Спартаком» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.

Нам будет сложно играть против «Спартака», это клуб с большой историей и успехами в прошлом. Мы – небольшой клуб, который раз в несколько лет попадает в квалификацию Лиги Европы. Для нас эти матчи станут большим опытом. Конечно, мы попытаемся победить «Спартак», мы всегда выходим на матчи с такой целью, но мы являемся реалистами и понимаем, что не будем фаворитами в играх с российским клубом. В футболе возможно всё, так что мы мотивированы на то, чтобы преподнести сюрприз. 

У нас в чемпионате самые долгие путешествия – три часа на автобусе, так что такой выезд станет для команды чем-то особенным. Но мы знаем, что нас ждёт. Так что мы должны быть готовы к этому и лучшим образом подготовиться. В любом случае, это не должно стать оправданием.

Наш клуб до этого почти никогда не играл на таких больших стадионах – у нас в Швейцарии самые большие арены, около 30 тыс. человек, у «Янг Бойз» и "Базеля. В этом году мы играли в финале Кубка Швейцарии, тогда на трибунах было около 25 тыс. болельщиков, и это стало большим опытом для наших игроков. Для нас матч на «Открытие-Арене» будет чем-то особенным, потому что у нас нет стадионов с такой вместимостью.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   20 / 823
сегодня в 02:17
Все таки Туну повезло с жеребьевкой
Colchoneros
Colchoneros
   124 / 823
сегодня в 02:02
Первый раз слышу такую команду!
Puni
Puni
сегодня в 01:54
Можете не стараться. Изи вынесете)
Jake Sully
Jake Sully
   139 / 823
сегодня в 01:54
Санкт-Галлен смог а Тун не сможет? запомните, с кем бы спартак не играл, он всегда аутсайдер пары!
STVA 1
STVA 1
   74 / 823
сегодня в 01:47
Скромничает
311
311
   53 / 823
сегодня в 01:43
У Туна десятитысячный стадион подзавязку набьется, больше чем в час пик на открывашке!)
parallels
parallels
   7 / 823
сегодня в 01:37
чего это не фавориты? смотрим в рейтинг уефа (который в тарасовке не признают):

вы выше циркачей. даже санкт-галлен со своего 203 места ухитрился четырежды забить на открывашке. с вас и трёшки хватит.
С детства за Тун
С детства за Тун
   27 / 823
сегодня в 01:30
АЕК, Санкт-Галлен вроде тоже не были фаворитами на бумаге, но на классе прошли пищевик. Победы Туну над Федуном. Вам проще, чем командам в РПЛ, Лапочкина, Москалева и Левникова не будет.
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