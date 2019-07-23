Кирьяков: «Результативность первых туров РПЛ - это стечение обстоятельств»

Бывший наставник «Арсенала» поделился мнением о результативном начале чемпионата России и высказался о матче 2-го тура РПЛ между тульским клубом и «Крыльями Советов» (3:2).

Думаю, пока рано говорить о том, что наш футбол кардинально изменился и у всех клубов скорректировалась модель игры. Результативность стартовых туров я бы отнес просто к стечению обстоятельств.