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Кирьяков: «Результативность первых туров РПЛ - это стечение обстоятельств»

23 июля 2019, 08:38
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Бывший наставник «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился мнением о результативном начале чемпионата России и высказался о матче 2-го тура РПЛ между тульским клубом и «Крыльями Советов» (3:2).

Думаю, пока рано говорить о том, что наш футбол кардинально изменился и у всех клубов скорректировалась модель игры. Результативность стартовых туров я бы отнес просто к стечению обстоятельств.

Матч «Крыльев» и «Арсенала» получился весьма интересным, обе команды показали высокую мотивацию. Что касается Соболева, то я помню его еще по выступлениям за «Томь», когда там играли одни молодые парни. Он неплохо себя проявил на старте. Александр уже несколько лет играет в РПЛ, должен был освоиться, и сейчас самое время заявить о себе.

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Все комментарии
Любимец
Любимец
   324 / 808
23 июля в 12:00
Временное явление! У всех оборона не отлажена
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
23 июля в 10:32
Не может не радовать, что сразу несколько команд сменили схемы с пятью защитниками на более атакующие. Посмотрим надолго ли хватит такого запала.
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
23 июля в 10:29
Просто защитники стали хуже играть.
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
23 июля в 10:24
Прав рыжий 🤗
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   57 / 808
23 июля в 10:11
Хорошо постреляли.😊
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
23 июля в 09:34
Любой гол - это стечение обстоятельств!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Юрий Сенатов 1
   316 / 808
23 июля в 09:31
Прекрасный мяч в ворота армейцев. Только бы не канул в Лету.
Вспоминая мяч в ворота армейцев, имел в виду Соболева, а не Кирьякова, поэтому не понятен минус одного из пользователей.
VIPded
VIPded
   41 / 808
23 июля в 09:29
это дырявость наших оборон
LOpp
LOpp
   15 / 808
23 июля в 09:27
Ещё бы, посмотрите как против газпромовского проекта играют, защита просто расступается, главное пропустить быстрее. Ни кто не хочет повторить судьбу Амкара и Анжи.
Bладимиp
Bладимиp
   29 / 808
23 июля в 09:10
У свиней судьи мало забивают.
FROLL 001
FROLL 001
   2 / 808
23 июля в 09:10
По Спартаку и не скажешь, что стечение обстоятельств. У свиней планомеренная помощь, полное содействие и лояльность судей. Гыгыгы
Zenit_84
Zenit_84
   76 / 808
23 июля в 09:03
Несвойственно для РПЛ ТБ2,5
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
23 июля в 08:58
Если бы свиньям не дарили победы, им бы еще больше настучали.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   316 / 808
23 июля в 08:55
Прекрасный мяч в ворота армейцев. Только бы не канул в Лету.
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 808
23 июля в 08:41
Арсенал сейчас хорошо играет , не то что при Кирьякове .
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