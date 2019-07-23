Газизов: «Тяжело что-то говорить после таких поражений»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвёл итоги домашнего матча с «Краснодаром» во 2-м туре РПЛ . Уфимцы вели со счётом 2:0, но в итоге проиграли гостям 2:3.

Ничего хорошего сказать не могу о прошедшем матче. Тяжело что-то говорить после таких поражений. Команда сначала дала болельщикам надежду, а потом сама же её забрала. Произошёл сбой, будем работать. Приобрели бесценный опыт, который стоил нам трёх очков.

Если говорить об изменениях в нашей игре, то Вадим Валентинович Евсеев работает над этим, меняет психологию команды. Это приносит свои плоды: немало забиваем, но и пропускаем довольно много.