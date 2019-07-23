ГлавнаяНовости

Газизов: «Тяжело что-то говорить после таких поражений»

23 июля 2019, 02:43
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвёл итоги домашнего матча с «Краснодаром» во 2-м туре РПЛ. Уфимцы вели со счётом 2:0, но в итоге проиграли гостям 2:3.

Ничего хорошего сказать не могу о прошедшем матче. Тяжело что-то говорить после таких поражений. Команда сначала дала болельщикам надежду, а потом сама же её забрала. Произошёл сбой, будем работать. Приобрели бесценный опыт, который стоил нам трёх очков.

Если говорить об изменениях в нашей игре, то Вадим Валентинович Евсеев работает над этим, меняет психологию команды. Это приносит свои плоды: немало забиваем, но и пропускаем довольно много.

В целом первые два тура показали, что большинство клубов стало играть более динамично. Болельщикам должен нравиться такой интенсивный и агрессивный футбол. Мне кажется, за это можно любить российский футбол и РПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аюпов: «Конечно, неприятно слышать разговоры про 6 очков для „Зенита“»
Сегодня, 03:54 Комментарии3
Паршивлюк: «Должны кровь из носу взять три очка с „Уралом“»
Сегодня, 03:41 Комментарии3
Игрок «Тамбова»: «Трудно начинать сезон матчами против лидеров»
Сегодня, 03:30 Комментарии2
Лесовой: «Я не понимаю, почему мы проиграли „Нефтчи“»
Сегодня, 03:20 Комментарии2
Аршавин: «„Нефтчи“ мог бы рассчитывать на любое место в РПЛ с 6-го по 16-е»
Сегодня, 03:12 Комментарии2
Левашов: «Я настроен остаться в „Арсенале“»
Сегодня, 02:49 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
23 июля в 07:58
Рано расслабились и печальный итог.
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 июля в 07:21
Лучше молчать.
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
23 июля в 07:00
Выиграный матч отдали.
STVA 1
STVA 1
   67 / 808
23 июля в 06:36
Тяжелое поражение .
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 808
23 июля в 06:35
Бывает .
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
23 июля в 05:58
Играют неплохо, так что очки рано или поздно придут. Главное чтоб не слишком поздно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100