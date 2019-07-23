Газизов: «Тяжело что-то говорить после таких поражений»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвёл итоги домашнего матча с «Краснодаром» во 2-м туре РПЛ. Уфимцы вели со счётом 2:0, но в итоге проиграли гостям 2:3.
Ничего хорошего сказать не могу о прошедшем матче. Тяжело что-то говорить после таких поражений. Команда сначала дала болельщикам надежду, а потом сама же её забрала. Произошёл сбой, будем работать. Приобрели бесценный опыт, который стоил нам трёх очков.
Если говорить об изменениях в нашей игре, то Вадим Валентинович Евсеев работает над этим, меняет психологию команды. Это приносит свои плоды: немало забиваем, но и пропускаем довольно много.
В целом первые два тура показали, что большинство клубов стало играть более динамично. Болельщикам должен нравиться такой интенсивный и агрессивный футбол. Мне кажется, за это можно любить российский футбол и РПЛ.