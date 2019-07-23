Балахнин: «С „Ростовом“ „Спартак“ показал больше, чем от него ожидали»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился впечатлениями от игры «Спартака» в матче с дончанами (2:2) во 2-м туре РПЛ.
После не самой уверенной игры в первом туре, в матче с «Ростовом» «Спартак» показал больше, чем от него ожидали. Понятно, что «красно-белые» ещё не показывают то качество игры, которого ждут тренер и болельщики. Безусловно, обидно упускать победу на последних минутах, но всё-таки ничья – заслуженный результат для обеих команд.
Департамент судейства УЕФА - ПРОСМОТРИТЕ записи матчей и ОЦЕНИТЕ работу судей Москалёва и Левникова в матчах с участием Спартака с Сочи и с Ростовом в первых двух турах нового сезона!!!
От имени множества российских любителей футбола и болельщиков, Я призываю чиновников УЕФА разобраться с Егоровым и его скандальным заявлениям!!!
Егоров, комментируя спорный момент матча Ростов - Спартак, заявил:
- «Арбитр правильно поступил, не поставив пенальти на Норманне.
У него ножки слабенькие, часто падал».
Это на основании каких таких футбольных и судейских ПРАВИЛ ФИФА и УЕФА Егоров заявляет про слабенькие ножки игрока Динамо!!!!!!!??????
Судейский департамент УЕФА.
ОЦЕНИТЕ это анти судейское заявление Егорова.
Вдумайтесь только!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В связи с тем, что у некоторых игроков слабенькие ножки, по заявлениям Егорова, то когда их сбивают в штрафной - ПЕНАЛЬТИ не ставят!
Во как!!!!
Новое слово в анти судействе и ОТМАЗКА для скандальных судей Москалёва и Левникова, которые НАГЛО и ПОДЛО засудили Сочи и Ростов в пользу Спартака!!!!!!!!
А что Егоров у нас ДОКТОР???
Возле метро купил по дешевке КОРОЧКУ - доктора медицинских наук и теперь делает такие анти судейские заявления???
И что??? Егоров, перед игрой Ростова со Спартаком во втором туре российского чемпионата, проверял ножки у ростовчанина Нормана????
Так после этого Егорова надо ГНАТЬ из судейства и футбола ПОЖИЗНЕННО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот как Егоров ОТМАЗЫВАЕТ скандалиста Левникова!
Судейский департамент УЕФА!
Рассмотрите ситуацию со скандальным судейством в матчах с участием Спартака в российском чемпионате и дайте ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ оценку всем анти футбольным и судейским заявлениям Егорова.
Рассмотрите скандальное судейство российских судей Москалёва и Левникова в матчах московского Спартака с Сочи и Ростовом.
Пора УЕФА ВЛАСТЬ употребить и призвать скандалистов к СУРОВОМУ ответу за скандалы и нарушение судейской этики.
Департамент судейства УЕФА - ПРОСМОТРИТЕ записи матчей и ОЦЕНИТЕ работу судей Москалёва и Левникова в матчах с участием Спартака с Сочи и с Ростовом в первых двух турах нового сезона!!!
От имени множества российских любителей футбола и болельщиков, Я призываю чиновников УЕФА разобраться с Егоровым и его скандальным заявлениям!!!
Егоров, комментируя спорный момент матча Ростов - Спартак, заявил:
- «Арбитр правильно поступил, не поставив пенальти на Норманне.
У него ножки слабенькие, часто падал».
Это на основании каких таких футбольных и судейских ПРАВИЛ ФИФА и УЕФА Егоров заявляет про слабенькие ножки игрока Динамо!!!!!!!??????
Судейский департамент УЕФА.
ОЦЕНИТЕ это анти судейское заявление Егорова.
Вдумайтесь только!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В связи с тем, что у некоторых игроков слабенькие ножки, по заявлениям Егорова, то когда их сбивают в штрафной - ПЕНАЛЬТИ не ставят!
Во как!!!!
Новое слово в анти судействе и ОТМАЗКА для скандальных судей Москалёва и Левникова, которые НАГЛО и ПОДЛО засудили Сочи и Ростов в пользу Спартака!!!!!!!!
А что Егоров у нас ДОКТОР???
Возле метро купил по дешевке КОРОЧКУ - доктора медицинских наук и теперь делает такие анти судейские заявления???
И что??? Егоров, перед игрой Ростова со Спартаком во втором туре российского чемпионата, проверял ножки у ростовчанина Нормана????
Так после этого Егорова надо ГНАТЬ из судейства и футбола ПОЖИЗНЕННО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот как Егоров ОТМАЗЫВАЕТ скандалиста Левникова!
Судейский департамент УЕФА!
Рассмотрите ситуацию со скандальным судейством в матчах с участием Спартака в российском чемпионате и дайте ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ оценку всем анти футбольным и судейским заявлениям Егорова.
Рассмотрите скандальное судейство российских судей Москалёва и Левникова в матчах московского Спартака с Сочи и Ростовом.
Пора УЕФА ВЛАСТЬ употребить и призвать скандалистов к СУРОВОМУ ответу за скандалы и нарушение судейской этики.