ГлавнаяНовости

Балахнин: «С „Ростовом“ „Спартак“ показал больше, чем от него ожидали»

23 июля 2019, 02:21
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился впечатлениями от игры «Спартака» в матче с дончанами (2:2) во 2-м туре РПЛ.

После не самой уверенной игры в первом туре, в матче с «Ростовом» «Спартак» показал больше, чем от него ожидали. Понятно, что «красно-белые» ещё не показывают то качество игры, которого ждут тренер и болельщики. Безусловно, обидно упускать победу на последних минутах, но всё-таки ничья – заслуженный результат для обеих команд.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аюпов: «Конечно, неприятно слышать разговоры про 6 очков для „Зенита“»
Сегодня, 03:54 Комментарии3
Паршивлюк: «Должны кровь из носу взять три очка с „Уралом“»
Сегодня, 03:41 Комментарии3
Игрок «Тамбова»: «Трудно начинать сезон матчами против лидеров»
Сегодня, 03:30 Комментарии2
Лесовой: «Я не понимаю, почему мы проиграли „Нефтчи“»
Сегодня, 03:20 Комментарии2
Аршавин: «„Нефтчи“ мог бы рассчитывать на любое место в РПЛ с 6-го по 16-е»
Сегодня, 03:12 Комментарии2
Левашов: «Я настроен остаться в „Арсенале“»
Сегодня, 02:49 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Sysanin101
Sysanin101
   78 / 808
23 июля в 10:45
Пора судейскому департаменту УЕФА вмешаться в ситуацию со скандальным судейством в матчах с участием Спартака в российском чемпионате и дать ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ оценку всем анти футбольным и судейским заявлениям Егорова.
Департамент судейства УЕФА - ПРОСМОТРИТЕ записи матчей и ОЦЕНИТЕ работу судей Москалёва и Левникова в матчах с участием Спартака с Сочи и с Ростовом в первых двух турах нового сезона!!!

От имени множества российских любителей футбола и болельщиков, Я призываю чиновников УЕФА разобраться с Егоровым и его скандальным заявлениям!!!

Егоров, комментируя спорный момент матча Ростов - Спартак, заявил:
- «Арбитр правильно поступил, не поставив пенальти на Норманне.
У него ножки слабенькие, часто падал».

Это на основании каких таких футбольных и судейских ПРАВИЛ ФИФА и УЕФА Егоров заявляет про слабенькие ножки игрока Динамо!!!!!!!??????
Судейский департамент УЕФА.
ОЦЕНИТЕ это анти судейское заявление Егорова.
Вдумайтесь только!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В связи с тем, что у некоторых игроков слабенькие ножки, по заявлениям Егорова, то когда их сбивают в штрафной - ПЕНАЛЬТИ не ставят!
Во как!!!!

Новое слово в анти судействе и ОТМАЗКА для скандальных судей Москалёва и Левникова, которые НАГЛО и ПОДЛО засудили Сочи и Ростов в пользу Спартака!!!!!!!!
А что Егоров у нас ДОКТОР???
Возле метро купил по дешевке КОРОЧКУ - доктора медицинских наук и теперь делает такие анти судейские заявления???
И что??? Егоров, перед игрой Ростова со Спартаком во втором туре российского чемпионата, проверял ножки у ростовчанина Нормана????
Так после этого Егорова надо ГНАТЬ из судейства и футбола ПОЖИЗНЕННО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот как Егоров ОТМАЗЫВАЕТ скандалиста Левникова!

Судейский департамент УЕФА!
Рассмотрите ситуацию со скандальным судейством в матчах с участием Спартака в российском чемпионате и дайте ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ оценку всем анти футбольным и судейским заявлениям Егорова.
Рассмотрите скандальное судейство российских судей Москалёва и Левникова в матчах московского Спартака с Сочи и Ростовом.
Пора УЕФА ВЛАСТЬ употребить и призвать скандалистов к СУРОВОМУ ответу за скандалы и нарушение судейской этики.
SHMEL
SHMEL
   80 / 808
23 июля в 07:29
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 808
    23 июля в 07:24
    Скоро невский тун будем разбирать на глазах у Семака
    cska plus
    cska plus
       13 / 808
    23 июля в 07:22
    Увидим с Туном.
    ABir
    ABir
       162 / 808
    23 июля в 06:02
    Против Спартака все играют чуть больше, чем в полную силу, всех хочется иметь в своём активе победу на Спартаком, в каком бы он не был состоянии. За победы над Спартаком, не секрет, команды получают повышенные премиальные. Хотели победить Спартак и ростовчанин с Карпиным, которому есть что доказывать руководству КБ. Но победить не удалось, более того могли и проиграть. Так что ничейный счёт справедлив
    Denkuz
    Denkuz
       20 / 808
    23 июля в 05:17
    Свиньи ничего не показали, показал Левников.
    112910415
    112910415
       81 / 808
    23 июля в 05:06
    Спартак далеко не безнадёжен
    КЭТиК
    КЭТиК
       140 / 808
    23 июля в 04:39
    В следующей игре Спартак будет выглядеть ещё лучше.
    Байкал-38
    Байкал-38
       12 / 808
    23 июля в 04:14
    Раньше так говорили наоборот, когда такие команды как Ростов встречались со Спартаком, теперь наоборот. Спартак совсем средним клубом стал, его теперь не то что не боятся, уважать перестали.
    Ладожский
    Ладожский
       18 / 808
    23 июля в 02:59
    Судья попался не такой удобный.
    mihaluch
    mihaluch
       73 / 808
    23 июля в 02:45
    Скорей всего "Ростов" не показал той игры которую ожидали.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 808
    23 июля в 02:29
    Сереге показалось!!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100