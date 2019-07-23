Балахнин: «С „Ростовом“ „Спартак“ показал больше, чем от него ожидали»

Бывший главный тренер «Ростова» поделился впечатлениями от игры «Спартака» в матче с дончанами (2:2) во 2-м туре РПЛ .

После не самой уверенной игры в первом туре, в матче с «Ростовом» «Спартак» показал больше, чем от него ожидали. Понятно, что «красно-белые» ещё не показывают то качество игры, которого ждут тренер и болельщики. Безусловно, обидно упускать победу на последних минутах, но всё-таки ничья – заслуженный результат для обеих команд.