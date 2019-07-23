«Спартак» проведет переговоры с потенциальным новичком клуба

«Спартак» планирует подписать нового футболиста. Сообщается, что генеральный директор москвичей Томас Цорн уже вылетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком команды.
Ранее появлялись слухи о том, что «красно-белые» интересовались полузащитником ПСВ Гастоном Перейро.
Он узнал об истинной сумме сделки в Катаре и сошёл с ума...
«Софья!» — закричал он в ужасе...
Он сидит в Тарасовских палатах, в семнадцатом нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, Восьмерка Цорн.. Тройка, Восьмерка, Софья»...
Федун сошёл с ума и уже никому не верит...
Он узнал об истинной сумме сделки в Катаре и сошёл с ума...
«Софья!» — закричал он в ужасе...
Он сидит в Тарасовских палатах, в семнадцатом нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, Восьмерка Цорн.. Тройка, Восьмерка, Софья»...
Федун сошёл с ума и уже никому не верит...
Лёня в палатах Тарасовских беспокойно мечется в ночной рубахе и колпачке розовом с ушками,туда сюда, от алькова к кровати. К окну подбегает со свечкой в подсвечнике поводит кругами - не едет ли кто, и опять туда сюда туда сюда.
Ждёт...
А из угла проклятый сейф старой работы с чугунными ножками, глазками двух кругляшей набора кода алчно таращицца. И в глубине утробы его, где паспорта невольников хранятся доносится нетерпеливое голодное бурчание в жажде новой души )))
Лёня в палатах Тарасовских беспокойно мечется в ночной рубахе и колпачке розовом с ушками,туда сюда, от алькова к кровати. К окну подбегает со свечкой в подсвечнике поводит кругами - не едет ли кто, и опять туда сюда туда сюда.
Ждёт...
А из угла проклятый сейф старой работы с чугунными ножками, глазками двух кругляшей набора кода алчно таращицца. И в глубине утробы его, где паспорта невольников хранятся доносится нетерпеливое голодное бурчание в жажде новой души )))