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«Спартак» проведет переговоры с потенциальным новичком клуба

23 июля 2019, 21:04

«Спартак» планирует подписать нового футболиста. Сообщается, что генеральный директор москвичей Томас Цорн уже вылетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком команды.

Ранее появлялись слухи о том, что «красно-белые» интересовались полузащитником ПСВ Гастоном Перейро.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   128 / 808
24 июля в 09:48
Вряд ли договорятся.
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
24 июля в 04:12
Наподписывают на свою голову.
Comdiv
Comdiv
   21 / 808
24 июля в 03:08
Зулус очередной вместо лушки.
Гавроша
Гавроша
   35 / 808
24 июля в 01:48
Что за обезьяна будет? Дай угадаю - наверно из габона.
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
24 июля в 00:36
Наверняка из Зимбабвы.
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 808
24 июля в 00:26
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   23 / 808
23 июля в 22:28
Цорн отправился паспорт выкрадывать ))) Лёня в палатах Тарасовских беспокойно мечется в ночной рубахе и колпачке розовом с ушками,туда сюда, от алькова к кровати. К окну подбегает со свечкой в подсвечнике поводит кругами - не едет ли кто, и опять туда сюда туда сюда. Ждёт... А из угла проклятый сейф старой работы с чугунными ножками, глазками двух кругляшей набора кода алчно таращицца. И в глубине утробы его, где паспорта невольников хранятся доносится нетерпеливое голодное бурчание в жажде новой души )))
Федун стоял у окна неподвижно...
Он узнал об истинной сумме сделки в Катаре и сошёл с ума...
«Софья!» — закричал он в ужасе...
Он сидит в Тарасовских палатах, в семнадцатом нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, Восьмерка Цорн.. Тройка, Восьмерка, Софья»...
Федун сошёл с ума и уже никому не верит...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   197 / 808
23 июля в 21:57
Уже крестимся ,если честно ! Он в команде недавно ,но успел порядком кю ..... надоесть ,в общем !!!))
VIPded
VIPded
   41 / 808
23 июля в 21:50
Цорн за очередным цорным поехал?
Faustello
Faustello
   1 / 808
23 июля в 21:49
Цорн отправился паспорт выкрадывать )))
Лёня в палатах Тарасовских беспокойно мечется в ночной рубахе и колпачке розовом с ушками,туда сюда, от алькова к кровати. К окну подбегает со свечкой в подсвечнике поводит кругами - не едет ли кто, и опять туда сюда туда сюда.
Ждёт...
А из угла проклятый сейф старой работы с чугунными ножками, глазками двух кругляшей набора кода алчно таращицца. И в глубине утробы его, где паспорта невольников хранятся доносится нетерпеливое голодное бурчание в жажде новой души )))
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
23 июля в 21:45
Скоро спартачи только про одном упоминании Цорна будут вздрагивать и креститься!!!
FROLL 001
FROLL 001
   2 / 808
23 июля в 21:37
Цорн очередного Педру привезет. На большее этот разводила Федуна не способен. Гыгыгы
С детства за Тун
С детства за Тун
   17 / 808
23 июля в 21:27
Негра привезет, вроде Баду, за 75 тысяч евро.
ДСА
ДСА
   128 / 808
23 июля в 21:17
Пока подпишут, Еврокубок может и закончиться.
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