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На Ломовицкого претендуют «Рубин» и «Арсенал»

23 июля 2019, 14:27

Сообщается, что полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий в ближайшее время может сменить клуб.

Футболиста до конца этого сезона хотят арендовать «Рубин» и тульский «Арсенал». В ближайшие дни 21-летний игрок примет решение о своём будущем. 

«Красно-белые» готовы отпустить Ломовицкого после подписания контракта с Резиуаном Мирзовым из «Ростова».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   75 / 808
24 июля в 16:13
Если есть шанс то надо рвать когти из тарасовки.
Скоро начинается страшная квалификация ЛЕ.
ZaZizu
ZaZizu
   299 / 808
24 июля в 09:32
может лучше в аренду -пусть набирается практики и опыта,зачем продавать?
Гордецкий
Гордецкий
   761 / 808
24 июля в 09:13
Серьезные клубы для сбора свиного шлака.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   514 / 808
23 июля в 21:28
Надеюсь раскроется в другом клубе, видно что парень талантливый, просто не везёт с реализацией, сколько штанг уже собрал. Спартак очередного своего воспитанника не может закреть в основной команде.
RamonCSKA
RamonCSKA
   46 / 808
23 июля в 21:11
Да Ломовичкий и Рассказов ну никакущим, ну уровень низкий, а там ещё и командной игры нет в спаме
у них уровень ФНЛ
Denkuz
Denkuz
   20 / 808
23 июля в 19:07
От Ломовицкого ни рубин, ни Арсенал не усилятся.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил d_fincher
   9 / 808
23 июля в 18:50
Оставь его, Ломовицкий втащил его локо банку, вот и ноет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 808
23 июля в 18:48
С Тулой возможно в ЛЕ поиграет, в Рубине в защитника переучиваться.
Выбор очевиден...
Байкал-38
Байкал-38 ответил Владимир_Спартак
   12 / 808
23 июля в 18:23
Ну для чего Спартаку Ананидзе, Мелкадзе это уже совсем другая тема. Факт они пока в основной обойме (я имею ввиду и выходы на замну). Не Месси но свои. А у кого из Лиги больше воспитанников назови? Я к тому, что ты о зулусах, Спартак только с ними. Ну если бы это писал какой либо юнец, дело одно. (там все одно у них баньки, зулусы, пупсики) на больше в голове нет. Но ты то в футболе вроде разбираешься, взрослый человек и туда же. Я привел пример, что и школа работает, ну а купи - продай это уже не наше так сейчас всеклубы работают. Даже в зенит залетают темненькие. Да и причем тут цвет кожи.? Люди приезжают к нам играют. У кого то это хорошо получается, ну а есть кто балду гоняет. Вот у нас такой Луис. Так что не один Спартак покупает темнокожих. Вот что я хотел тебе донести.
Да про зулусов это так, хохмы ради! Да и у нас они всегда были и пользы приносили не мало.
Но даже в шутке есть только доля шутки. Просто у нас как то своим не доверяют, а покупают порой не весь кого.
А к цвету кожи, национальности и вероисповеданию я всегда с уважением отношусь, воспитание такое!
У нас тоже только с приходом Палыча молодым доверять стали и в основе теперь играют много воспитанников, причём делают игру команды!
112910415
112910415
   81 / 808
23 июля в 18:09
расстанемся без печали
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
23 июля в 17:53
Прям очередь за молодым дарованием выстроилась!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Байкал-38
   72 / 808
23 июля в 17:48
Ну для чего Спартаку Ананидзе, Мелкадзе это уже совсем другая тема. Факт они пока в основной обойме (я имею ввиду и выходы на замну). Не Месси но свои. А у кого из Лиги больше воспитанников назови? Я к тому, что ты о зулусах, Спартак только с ними. Ну если бы это писал какой либо юнец, дело одно. (там все одно у них баньки, зулусы, пупсики) на больше в голове нет. Но ты то в футболе вроде разбираешься, взрослый человек и туда же. Я привел пример, что и школа работает, ну а купи - продай это уже не наше так сейчас всеклубы работают. Даже в зенит залетают темненькие. Да и причем тут цвет кожи.? Люди приезжают к нам играют. У кого то это хорошо получается, ну а есть кто балду гоняет. Вот у нас такой Луис. Так что не один Спартак покупает темнокожих. Вот что я хотел тебе донести.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   213 / 808
23 июля в 17:44
за спартак играть - себя не уважать
Санчо Панса
Санчо Панса
   138 / 808
23 июля в 17:44
Действительно, нафиг он им нужен! Они же и без него пройдут Тун на классе:) Ломовицкому стоит бежать из хлева, что есть мочи. А то после матчей с Туном он будет ходить с опущенными глазами:(
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
   5 / 808
23 июля в 17:31
и действительно..."шути" дальше....
Байкал-38.
Байкал-38. ответил d_fincher
   726 / 808
23 июля в 17:14
Я знаю, что ты с трех фейков ставишь минусы любому, кто тебе возразит, дорогой болельщик Локомотива, но скажи, разве ты не слышал, чтобы другие клубы - как в России, так и в Европе - отдавали молодых игроков в аренду? Они тоже не развивают футбол? Это риторический вопрос, намекающий на то, что перед комментированием надо сперва подумать.
Я вот прочитал, что ты написал и хочу спросить, а ты сам то подумал?
Ты для начала прочти ещё раз и пойми о чём речь, подумай, а вот потом пиши!
Мы разве об аренде игроков речь ведём? Вообще не в тему написал.
d_fincher
d_fincher ответил Байкал-38
   77 / 808
23 июля в 17:07
Ещё одного своего воспитанника под зад коленом, кто следующий? Спартаку своя школа не нужна, для них милей зулусов нет никого на свете!!!
Я знаю, что ты с трех фейков ставишь минусы любому, кто тебе возразит, дорогой болельщик Локомотива, но скажи, разве ты не слышал, чтобы другие клубы - как в России, так и в Европе - отдавали молодых игроков в аренду? Они тоже не развивают футбол? Это риторический вопрос, намекающий на то, что перед комментированием надо сперва подумать.
Расул Манаев
Расул Манаев ответил FROLL 001
   246 / 808
23 июля в 16:59
Это ты про дзюбиньо в точку
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
   5 / 808
23 июля в 16:48
03.12.2018 Арсенал Тула - зенит 4:2...и вообще 2 раза на своем стадио влетали Арсеналу...
Томик
Томик ответил Байкал-38
   367 / 808
23 июля в 16:47
Приветствую! Ну для начала Кутепов не воспитанник Спартака и никогда им не являлся. По поводу того, что воспитанники Спартак уходят в другие клубы и там начинают играть, есть такое, но как только они возвращаются, то опять зачастую не нужны клубу. Назови мне хоть одного игрока твёрдой основы воспитанника Спартака за последние лет 10-15, что то я не припомню таких. Ещё меня интересует вопрос, а для чего Спартаку Ананидзе? Беспонтовый игрок аренда. Вот недавно ещё один контракт выбил Милкадзе, зачем Спартаку такие? А из тех кого ты перечислил в Спартаке толку не будут, вот увидишь и Максименко скоро сольют, а у остальных уровень не тот. И самое главное своей школой надо гордиться когда они команде славу куют, а не с другими клубами победам радуются!!! В придачу ещё и "своих" регулярно наказывают. Ещё хочу добавить, ещё со времён СССР у Спартак была одна из средних школ, выпускались игроки среднего уровня. С именами очень мало, Спартак всегда питался за счёт других школ!!! За всю историю из школы Спартака вышло примерно 10 игроков высокого уровня!
Зачем Жано и Мелкадзе? Да кто об этом осведомлён - не знаю. Жано - вообще больная тема. Бесполезный. Может собраться минут на десять - не больше.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Владимир_Спартак
   12 / 808
23 июля в 16:38
Да и в Спартаке сейчас играют Максименко, Рассказов, Бакаев, Гулив, Кутепов, Жано. Ни в одной команде лиги ни у кого столько нет в основе своих воспитанников. А зулусы как вы их называете вездк играют. Уж в Локо точно 😂 Эдер и компания чего толька стоят.
Приветствую! Ну для начала Кутепов не воспитанник Спартака и никогда им не являлся.
По поводу того, что воспитанники Спартак уходят в другие клубы и там начинают играть, есть такое, но как только они возвращаются, то опять зачастую не нужны клубу.
Назови мне хоть одного игрока твёрдой основы воспитанника Спартака за последние лет 10-15, что то я не припомню таких.
Ещё меня интересует вопрос, а для чего Спартаку Ананидзе? Беспонтовый игрок аренда. Вот недавно ещё один контракт выбил Милкадзе, зачем Спартаку такие? А из тех кого ты перечислил в Спартаке толку не будут, вот увидишь и Максименко скоро сольют, а у остальных уровень не тот.
И самое главное своей школой надо гордиться когда они команде славу куют, а не с другими клубами победам радуются!!! В придачу ещё и "своих" регулярно наказывают.
Ещё хочу добавить, ещё со времён СССР у Спартак была одна из средних школ, выпускались игроки среднего уровня. С именами очень мало, Спартак всегда питался за счёт других школ!!!
За всю историю из школы Спартака вышло примерно 10 игроков высокого уровня!
jilbar
jilbar
   105 / 808
23 июля в 16:34
Надежды на судей всё больше растут.
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 июля в 16:28
Наверное парень каждые два часа ходит в церковь и молится, чтобы быстрее тикануть.
drug01
drug01
   89 / 808
23 июля в 16:18
Все бегут из Спартака...
itujan
itujan
   66 / 808
23 июля в 16:00
    Правдин Семён
    Правдин Семён ответил Владимир_Спартак
       113 / 808
    23 июля в 15:58
    Жано забыл.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       113 / 808
    23 июля в 15:58
    Хорошо бы. Чтоб ума набрался.
    Comdiv
    Comdiv
       21 / 808
    23 июля в 15:55
    Ломовицкий решил не идти в пердив со свинями.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       279 / 808
    23 июля в 15:42
    Арсеналу он врятли принесёт пользу.
    Бабка в кедах
    Бабка в кедах
       39 / 808
    23 июля в 15:40
    Испортил только карьеру. Теперь заново начинать учиться футболу.🤣
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