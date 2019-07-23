На Ломовицкого претендуют «Рубин» и «Арсенал»

Сообщается, что полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий в ближайшее время может сменить клуб.
Футболиста до конца этого сезона хотят арендовать «Рубин» и тульский «Арсенал». В ближайшие дни 21-летний игрок примет решение о своём будущем.
«Красно-белые» готовы отпустить Ломовицкого после подписания контракта с Резиуаном Мирзовым из «Ростова».
Скоро начинается страшная квалификация ЛЕ.
Скоро начинается страшная квалификация ЛЕ.
у них уровень ФНЛ
у них уровень ФНЛ
Выбор очевиден...
Выбор очевиден...
Но даже в шутке есть только доля шутки. Просто у нас как то своим не доверяют, а покупают порой не весь кого.
А к цвету кожи, национальности и вероисповеданию я всегда с уважением отношусь, воспитание такое!
У нас тоже только с приходом Палыча молодым доверять стали и в основе теперь играют много воспитанников, причём делают игру команды!
Но даже в шутке есть только доля шутки. Просто у нас как то своим не доверяют, а покупают порой не весь кого.
А к цвету кожи, национальности и вероисповеданию я всегда с уважением отношусь, воспитание такое!
У нас тоже только с приходом Палыча молодым доверять стали и в основе теперь играют много воспитанников, причём делают игру команды!
Ты для начала прочти ещё раз и пойми о чём речь, подумай, а вот потом пиши!
Мы разве об аренде игроков речь ведём? Вообще не в тему написал.
Ты для начала прочти ещё раз и пойми о чём речь, подумай, а вот потом пиши!
Мы разве об аренде игроков речь ведём? Вообще не в тему написал.
По поводу того, что воспитанники Спартак уходят в другие клубы и там начинают играть, есть такое, но как только они возвращаются, то опять зачастую не нужны клубу.
Назови мне хоть одного игрока твёрдой основы воспитанника Спартака за последние лет 10-15, что то я не припомню таких.
Ещё меня интересует вопрос, а для чего Спартаку Ананидзе? Беспонтовый игрок аренда. Вот недавно ещё один контракт выбил Милкадзе, зачем Спартаку такие? А из тех кого ты перечислил в Спартаке толку не будут, вот увидишь и Максименко скоро сольют, а у остальных уровень не тот.
И самое главное своей школой надо гордиться когда они команде славу куют, а не с другими клубами победам радуются!!! В придачу ещё и "своих" регулярно наказывают.
Ещё хочу добавить, ещё со времён СССР у Спартак была одна из средних школ, выпускались игроки среднего уровня. С именами очень мало, Спартак всегда питался за счёт других школ!!!
За всю историю из школы Спартака вышло примерно 10 игроков высокого уровня!
По поводу того, что воспитанники Спартак уходят в другие клубы и там начинают играть, есть такое, но как только они возвращаются, то опять зачастую не нужны клубу.
Назови мне хоть одного игрока твёрдой основы воспитанника Спартака за последние лет 10-15, что то я не припомню таких.
Ещё меня интересует вопрос, а для чего Спартаку Ананидзе? Беспонтовый игрок аренда. Вот недавно ещё один контракт выбил Милкадзе, зачем Спартаку такие? А из тех кого ты перечислил в Спартаке толку не будут, вот увидишь и Максименко скоро сольют, а у остальных уровень не тот.
И самое главное своей школой надо гордиться когда они команде славу куют, а не с другими клубами победам радуются!!! В придачу ещё и "своих" регулярно наказывают.
Ещё хочу добавить, ещё со времён СССР у Спартак была одна из средних школ, выпускались игроки среднего уровня. С именами очень мало, Спартак всегда питался за счёт других школ!!!
За всю историю из школы Спартака вышло примерно 10 игроков высокого уровня!