На Ломовицкого претендуют «Рубин» и «Арсенал»

23 июля 2019, 14:27

Сообщается, что полузащитник «Спартака» в ближайшее время может сменить клуб.

Футболиста до конца этого сезона хотят арендовать «Рубин» и тульский «Арсенал». В ближайшие дни 21-летний игрок примет решение о своём будущем.

«Красно-белые» готовы отпустить Ломовицкого после подписания контракта с Резиуаном Мирзовым из «Ростова».