«Спартак» близок к покупке Перейро за 15 млн евро

«Спартак» договорился с ПСВ о покупке атакующего полузащитника Гастона Перейро, утверждают нидерландские СМИ.
Сумма трансфера составит 15 млн евро. Однако камнем преткновения в этом переходе может стать представитель игрока Пако Касаль, имеющий репутацию требовательного агента.
Ранее уже сообщалось, что ПСВ готов продать 24-летнего уругвайца в «Спартак» за сумму от 10 до 15 млн евро. В прошлом сезоне Перейро забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 27 матчах чемпионата Нидерландов.
Уже понятно, кого берут. Очередное Х..нни, которое на фиг не нужно в серьезных чемпионатах.
Уже понятно, кого берут. Очередное Х..нни, которое на фиг не нужно в серьезных чемпионатах.