«Спартак» близок к покупке Перейро за 15 млн евро

23 июля 2019, 03:41

«Спартак» договорился с ПСВ о покупке атакующего полузащитника , утверждают нидерландские СМИ .

Сумма трансфера составит 15 млн евро. Однако камнем преткновения в этом переходе может стать представитель игрока Пако Касаль, имеющий репутацию требовательного агента.