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«Спартак» близок к покупке Перейро за 15 млн евро

23 июля 2019, 03:41

«Спартак» договорился с ПСВ о покупке атакующего полузащитника Гастона Перейро, утверждают нидерландские СМИ.

Сумма трансфера составит 15 млн евро. Однако камнем преткновения в этом переходе может стать представитель игрока Пако Касаль, имеющий репутацию требовательного агента.

Ранее уже сообщалось, что ПСВ готов продать 24-летнего уругвайца в «Спартак» за сумму от 10 до 15 млн евро. В прошлом сезоне Перейро забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 27 матчах чемпионата Нидерландов.

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Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Ген Геныч
   88 / 808
23 июля в 20:19
Про все,то не про все...
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Саня Локомотив
   40 / 808
23 июля в 20:06
Джанашия,Обиора,Лекхето,Родолфо,Асатиани,Спахич,Лима-Это тоже 1,2 года???А Фернандеша с Фарфаном,не приехав они в РПЛ,уже бы давно забыли,а многие и не знали даже...
Еще раз перечитай,что я вообще писал в самом первом посту!!!!!!!!!!!!!!!!Так про все клубы сказать можно!!!!!!И в ЦСКА и в Спартаке тоже были свои леги!!!!!!!!!Я писал про 80%!!!!!!!!
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Ген Геныч
   88 / 808
23 июля в 18:23
Джанашия,Обиора,Лекхето,Родолфо,Асатиани,Спахич,Лима-Это тоже 1,2 года???А Фернандеша с Фарфаном,не приехав они в РПЛ,уже бы давно забыли,а многие и не знали даже...
Ген Геныч
Ген Геныч ответил steelhead
   40 / 808
23 июля в 18:10
Мне кажется, что уровень лидеров подупал, и выставлять именно автобус в этих реалиях - как минимум, странно. Ничего похожего даже на эпизоды доминирования от 5-6 бессменных "лидеров РПЛ" в первых двух турах лично я не увидел.
Не туда сначало написал-теперь пишу правильно и вам!!!!!!Это первые туры,к осени и зиме а потом и весной,мы увидим привычную картину!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил mangoх12
   40 / 808
23 июля в 18:08
у нас и в Краснодаре в основном заигрывают, а в спаме и тут за редким исключением дело не в игроке, нет вот и вся разница
Про Краснодар ты тут тоже не прав!!!!!Клуб еще себя и не показал толком,там заиграли те люди.которые с нашим то футболом знакомы,а приедь туда какой нибудь по настоящему хороший игрок ,то он не будет играть на таком же уровне,что играл до перехода!Это и есть деградация!!!Там игрок привык все делать в борьбе,а у нас этого практически нет(2 тура нынешнего в расчет не берем т.к. судить по 2-м турам это вообще глупо).А у нас он может хоть в 3-4 касания мяч обрабатывать,да и бегать не надо т.к соперник .....в 10 стоит у своей штрафной!!!!!!!!!!!!!!После нашего РПЛ одна дорога-это Китай!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Стас Перов
   40 / 808
23 июля в 18:05
Агент Перейро хочет большой бонус за переход в «Спартак», сделка может сорваться.
Ну я и не сомневаюсь,что сорвется!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил mangoх12
   40 / 808
23 июля в 18:03
у нас и в Краснодаре в основном заигрывают, а в спаме и тут за редким исключением дело не в игроке, нет вот и вся разница
Дело в самой РПЛ и понимания современного футбола,где уже во всю играют совсем в другой футбол и на других скоростях,а у нас б.... еще 80-е!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Саня Локомотив
   40 / 808
23 июля в 18:02
У Нас многие легионеры заигрывают,Фернандеш а особенно Фарфан,к примеру вообще приехали к Нам карьеру по сути завершать,для себя побегать,а в итоге стали Лучшими футболистами,по итогам Чемпионского сезона!!!Иванович,Н'Дойе,Ниассе,вообще приехали к Нам никому не известными игрочишками,Умар и вовсе из низшей турецкой лиги,в итоге все трое в Англию уехали,а Ниассе,выступавший пару сезонов назад в низшей лиге Турции,за 17 млн. фунтов,и если Иванович после Локомотива играл ещё на высоком уровне,то двое следующих пропали с радаров,после отъезда из России,так как получалась у них игра только в РПЛ!!!Так что про деградацию в нашем чемпе-довольно спорный вопрос,конечно есть ,,Области",где они действительно деградируют,но в целом не так уж печально!
Хм -классно вспоминать то про 1 год или 2))))Я же про всю нашу РПЛ с ее основания!!!!!!!!После РПЛ,леги,уехавшие в топ чемпионаты теряются,а у нас они деградируют.т.к в нашем чемпионате большинство автобусов+ нет прессинга от слова совсем почти ни у кого!!!!Примеры 2-х последних туров можешь даже не приводить в пример т.к сечас лето а осенью и к зиме ближе,а потом и весной,мы увидим привычную картину!!!!!!!!По поводу Фарфана и Фернандеша,сам жешь написал,что люди приехали карьеру завершать и у нас заиграли) так у всех в топ клубах были такие игроки,но уехав в европу потерялись ,по этому после нашего чемпа-оптимальный путь-это Китай и Эмираты!!!!РПЛесть РПЛ-у нас такой же чемпионат как к примеру французский или португальский,если из французского убрать ПСЖ а из португальского Порту!!
Roger Young
Roger Young ответил Ген Геныч
   182 / 808
23 июля в 16:09
Ни в один из наших клубов нормальные игроки не поедут,только за деньгами!!!!!!!!В нормальных чемпионатах есть футбол,а у нас автобусный парк!!!!!!!!У нас априори в топ-клубах,леги в 80% деградируют т.к соперник выставляет автобус и ты больше половины игры вынужден играть позиционно,где бегать не надо,быстрые пасы отдавать не надо,думать не надо,во сновном все пасы по диагонали и в 90% случаев,все упирается в навес с фланга или прострел!!!!!!!!!
Плюсую
Стас Перов
Стас Перов
   421 / 808
23 июля в 14:50
Агент Перейро хочет большой бонус за переход в «Спартак», сделка может сорваться.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Шуnя771
   9 / 808
23 июля в 14:50
Не видел этого момендо Фернандо и Чистякова, вижу только нырок Нормана на 59той
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Ген Геныч
   88 / 808
23 июля в 14:48
У Нас многие легионеры заигрывают,Фернандеш а особенно Фарфан,к примеру вообще приехали к Нам карьеру по сути завершать,для себя побегать,а в итоге стали Лучшими футболистами,по итогам Чемпионского сезона!!!Иванович,Н'Дойе,Ниассе,вообще приехали к Нам никому не известными игрочишками,Умар и вовсе из низшей турецкой лиги,в итоге все трое в Англию уехали,а Ниассе,выступавший пару сезонов назад в низшей лиге Турции,за 17 млн. фунтов,и если Иванович после Локомотива играл ещё на высоком уровне,то двое следующих пропали с радаров,после отъезда из России,так как получалась у них игра только в РПЛ!!!Так что про деградацию в нашем чемпе-довольно спорный вопрос,конечно есть ,,Области",где они действительно деградируют,но в целом не так уж печально!
mangoх12
mangoх12 ответил Ген Геныч
   23 / 808
23 июля в 14:43
Ну и не заигрывают и в проекте и в Локо и ЦСКА и Краснодаре-максимум месяц или два ,а потом все идет на спад!!!!
у нас и в Краснодаре в основном заигрывают, а в спаме и тут за редким исключением дело не в игроке, нет вот и вся разница
Шуnя771
Шуnя771 ответил 25процентный клоун
   49 / 808
23 июля в 14:40
Это я видел, егорова не уважаю и 60 той минуты матча не видел и найти не могу. Видел нырок на 59той, но там не было Фернандо
Пусть на 59-ой...))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Шуnя771
   9 / 808
23 июля в 14:38
Это я видел, егорова не уважаю и 60 той минуты матча не видел и найти не могу. Видел нырок на 59той, но там не было Фернандо
Шуnя771
Шуnя771 ответил Ген Геныч
   49 / 808
23 июля в 14:38
Ни в один из наших клубов нормальные игроки не поедут,только за деньгами!!!!!!!!В нормальных чемпионатах есть футбол,а у нас автобусный парк!!!!!!!!У нас априори в топ-клубах,леги в 80% деградируют т.к соперник выставляет автобус и ты больше половины игры вынужден играть позиционно,где бегать не надо,быстрые пасы отдавать не надо,думать не надо,во сновном все пасы по диагонали и в 90% случаев,все упирается в навес с фланга или прострел!!!!!!!!!
ВИ ещё забыли точечное судейство...(
Шуnя771
Шуnя771 ответил 25процентный клоун
   49 / 808
23 июля в 14:36
А что было?
Александр Егоров: «Левников должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» на 60-й минуте игры c «Ростовом»...
Брулин
Брулин
   68 / 808
23 июля в 14:06
По информации Sport24, переход сорвался. «Спорт-Экспресс» сообщил, что против трансфера Перейро выступил его агент Пако Касаль, хотя «Спартак» уже согласовал условия сделки с ПСВ.
steelhead
steelhead ответил Ген Геныч
   183 / 808
23 июля в 14:03
Ни в один из наших клубов нормальные игроки не поедут,только за деньгами!!!!!!!!В нормальных чемпионатах есть футбол,а у нас автобусный парк!!!!!!!!У нас априори в топ-клубах,леги в 80% деградируют т.к соперник выставляет автобус и ты больше половины игры вынужден играть позиционно,где бегать не надо,быстрые пасы отдавать не надо,думать не надо,во сновном все пасы по диагонали и в 90% случаев,все упирается в навес с фланга или прострел!!!!!!!!!
Мне кажется, что уровень лидеров подупал, и выставлять именно автобус в этих реалиях - как минимум, странно. Ничего похожего даже на эпизоды доминирования от 5-6 бессменных "лидеров РПЛ" в первых двух турах лично я не увидел.
Юрниекс
Юрниекс
   111 / 808
23 июля в 13:51
Не пойму зачем бабки тратить. Федун нашел способ набирать очки и без футболистов. Покупка судей и дешевле и надежнее,как показало время.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jake Sully
   9 / 808
23 июля в 13:46
Ну не на лазурные же бананы ему подсаживаться
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
23 июля в 13:39
То не перейдет, то близок к переходу. Слухи задолбали!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Roger Young
   40 / 808
23 июля в 13:37
Нормальный игрок в Россию из Голландии не поедет. По крайней мере не за такие деньги. Уже понятно, кого берут. Очередное Х..нни, которое на фиг не нужно в серьезных чемпионатах.
Ни в один из наших клубов нормальные игроки не поедут,только за деньгами!!!!!!!!В нормальных чемпионатах есть футбол,а у нас автобусный парк!!!!!!!!У нас априори в топ-клубах,леги в 80% деградируют т.к соперник выставляет автобус и ты больше половины игры вынужден играть позиционно,где бегать не надо,быстрые пасы отдавать не надо,думать не надо,во сновном все пасы по диагонали и в 90% случаев,все упирается в навес с фланга или прострел!!!!!!!!!
Jake Sully
Jake Sully
   98 / 808
23 июля в 13:31
Гастон Перейро решил завязать с карьерой и подсесть мазутные доллары?
Roger Young
Roger Young
   182 / 808
23 июля в 13:31
Нормальный игрок в Россию из Голландии не поедет. По крайней мере не за такие деньги.

Уже понятно, кого берут. Очередное Х..нни, которое на фиг не нужно в серьезных чемпионатах.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил mangoх12
   40 / 808
23 июля в 13:27
есть такое ., я к тому что если игрок где то заиграл и результативен то при переходе многое от клуба зависит . В спартаке в частности не заигрывают.
Ну и не заигрывают и в проекте и в Локо и ЦСКА и Краснодаре-максимум месяц или два ,а потом все идет на спад!!!!
mangoх12
mangoх12 ответил Ген Геныч
   23 / 808
23 июля в 13:21
В проекте таких толковых было раз в 5 больше чем у Спартака и результат в разы хуже!!!!!!!!!У нас чемпионат автобусный,какой прогресс то может быть?!Раз ... в 10 лет кто нибудь блеснет и все,в остальном же полный мрак!!!!!!!!!!Это всех наших клубов касается!!!!!!
есть такое ., я к тому что если игрок где то заиграл и результативен то при переходе многое от клуба зависит . В спартаке в частности не заигрывают.
mangoх12
mangoх12 ответил RamonCSKA
   23 / 808
23 июля в 13:18
ну почему? бывают исключения , промес у них норм играл Джикиа норм индивидуально а так да у них команды нет и хоть там Месси или Роналду придут они особо не помогут, Олежа у них там ставит свою игру с какими то стеночками, видимо обычные стены из кирпича строят в тарасовки у себя
промес играл через раз а то и через два и то только поначалу ,вспомни сколько критики на него вылили. Джикия тоже самое раз на раз да и не такой уж он топовый. Смотри как зачах Зобнин как зачах после Шахтера тот же Адриано, тот же Ташаев.. Я уже не говорю про всяких Педр и Софий
spartach091
spartach091 ответил Ваня лучший
   103 / 808
23 июля в 13:08
Этот список можно продолжать до бесконечности у зенита.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 808
23 июля в 13:01
Ну, посмотрим на игрока. Сборник, не хухры- мухры..
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