Игнашевич: «Обидно, что упустили победу»

Старший тренер «Торпедо» прокомментировал результат матча против «Мордовии» в рамках очередного тура ФНЛ .

Матч получился очень зрелищным, думаю, болельщикам он понравился. В первом тайме мы не очень грамотно сыграли: получив хорошее преимущество, мы продолжили играть в атакующий футбол. А нужно было взять мяч под контроль, чтобы оставить первый тайм за нами. Тогда во втором нам было бы полегче.

Я бы не сказал, что мы потеряли концентрацию, это футбол, бывает, и такие голы залетают. Обидно, что упустили победу, но я доволен отношением ребят, тем, как они выполняют тренерскую установку. Я вижу с их стороны старание, желание добиться цели, и со своей стороны помогу им ее достичь.