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Игнашевич: «Обидно, что упустили победу»

вчера, 10:21
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)МордовияМатч завершен

Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал результат матча против «Мордовии» в рамках очередного тура ФНЛ.

Матч получился очень зрелищным, думаю, болельщикам он понравился. В первом тайме мы не очень грамотно сыграли: получив хорошее преимущество, мы продолжили играть в атакующий футбол. А нужно было взять мяч под контроль, чтобы оставить первый тайм за нами. Тогда во втором нам было бы полегче.

Я бы не сказал, что мы потеряли концентрацию, это футбол, бывает, и такие голы залетают. Обидно, что упустили победу, но я доволен отношением ребят, тем, как они выполняют тренерскую установку. Я вижу с их стороны старание, желание добиться цели, и со своей стороны помогу им ее достичь.

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Все комментарии
Aчиститель
Aчиститель
   203 / 808
вчера в 12:19
Торпедо пора возвращаться на исходную.
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
вчера в 10:44
Не запланированная потеря очков
cska plus
cska plus
   13 / 808
вчера в 10:42
Очень обидно Серёга но вся борьба ещё впереди, будем болеть за тебя и Торпедо!
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
вчера в 10:29
Удачи, Сергей, надеюсь сменишь Ганчаренко и заиграть в ЛЧ как в старые добрые времена, четвертые, четвертые, и потом опять четвертые
Паровозов
Паровозов
   256 / 808
вчера в 10:24
Мощный старт от Педо, Игнашевич фартовый пока.
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