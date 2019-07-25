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Губерниев: «Матч с „Сочи“ показал, что „Спартак“ – молодец»

вчера, 07:01

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, каким футбольным клубам он симпатизирует, а также высказался об игре «Спартака».

Я симпатизирую спартаковцам Москвы, как и «Зениту», ЦСКА, ФК «Металлист» (Королёв), а также ФК «Металлург» (Выкса), который, к сожалению, распался. Но первый матч чемпионата показал, что «Спартак» – молодец, победил «Сочи». Конечно, у меня есть вопросы к Олегу Кононову и к клубу. Я всё жду, когда «Спартак» станет настоящим «Спартаком». 

Я вообще скучаю по спартаковским кружевам. Может, это в прошлом. Но я – прогрессивный ретроград. И когда мне говорят: «Знаешь ли ты „Спартак“, а?», я начинаю перечислять: восьмой номер – Геннадий Морозов, девятый – Юрий Гаврилов, десятый – Фёдор Черенков, одиннадцатый – Сергей Родионов, старший тренер – Константин Бесков. В воротах – Ринат Дасаев. Да, я знаю «Спартак». 

Могу ли назвать хотя бы троих из нынешнего состава? Прекрасный футболист Джикия, а ещё Зобнин. Третий – хороший парень Ребров.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
   69 / 808
вчера в 19:04
    Tiger15
    Tiger15
    вчера в 13:17
    Кому интересно мнение этого д.... ма?урод он и в Африке урод.Но подлец большой.Когда же его и ему подобный попрут с телеканалов?Жду.
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
       347 / 808
    вчера в 12:24
    губерня-пес (есть даже фото и одноименный банер,растянутый в финке где это... комментировало биатлон..)
    STVA 1
    STVA 1 ответил beefs
       67 / 808
    вчера в 12:23
    Я не знаю , да мне как то фиолетово . Просто смешно с этих пустобрехов типа Губерниева.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Красно Синий воин
       197 / 808
    вчера в 12:18
    Когда меня начинают спрашивать а ты знаешь спартак, а? На память сразу приходят ассоциации -. Титов- бромантан,, 16 лет без побед, скандалы, заговоры, ОПГ "Ромашка', судейские скандалы в матчах спартака. Ну и конечно знаменитые 0/0/1:18, 3:10, 0:7, 22 матча без побед в ЛЧ, 4 место ЛЕ с антирекордом.
    Во всяком случае у нас хоть весело и жизнь бьёт ключом ! Можно энциклопедию целую составить из нескольких томов ! А вы поросли паутиной и всё ,что написно про вас ,уместится на пол страницы ! Скучно и не интересно ! ))))))
    sir_Alex
    sir_Alex ответил Мишаня Дмитриев
       26 / 808
    вчера в 12:16
    Мы то помним как он симпатизировал Малафееву?))), уверен половина Ца проекта которые тут пишут ахинею, сейчас даже не поймут сути дела)))
    Однозначно.
    серый1925
    серый1925
       451 / 808
    вчера в 11:20
    Матч с „Сочи“ показал, как тащат свиней за уши
    alex074
    alex074
       210 / 808
    вчера в 11:07
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
         266 / 808
      вчера в 11:05
      Когда меня начинают спрашивать а ты знаешь спартак, а?

      На память сразу приходят ассоциации -. Титов- бромантан,, 16 лет без побед, скандалы, заговоры, ОПГ "Ромашка', судейские скандалы в матчах спартака.
      Ну и конечно знаменитые 0/0/1:18, 3:10, 0:7, 22 матча без побед в ЛЧ, 4 место ЛЕ с антирекордом.
      oFANATo
      oFANATo
         75 / 808
      вчера в 11:00
      Губерниев забыл добавить, что ещё молодцы судьи в первых двух турах тащившие спартак за уши.
      борька
      борька
         122 / 808
      вчера в 10:54
      Пловец перворазрядник,который тонул два раза в бассейне,стал аналитиком футбола.
      Димон разбирает я в футболе, как свинья в помойке!
      Egorium
      Egorium
         45 / 808
      вчера в 10:50
      Губерниеву Левников приглянулся, больше там не на что было смотреть.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
         197 / 808
      вчера в 10:47
      Байкал-38 . У нас хоть история есть и есть что и кого вспоминать и к чему стремиться ,в отличие от Локо ,который за всю свою долгую жизнь может похвастаться парочкой чемпионских сезонов , волосатым (до сих пор ) талисманом Лоськовым ,да истеричкой Сёминым и понтами некоторых неадекватов !!!! ))))))))
      Zenit_84
      Zenit_84
         76 / 808
      вчера в 10:40
      Торпедо-агрессор)
      13 RUS
      13 RUS
         118 / 808
      вчера в 10:20
      Чееее??? Я думал Дима адекватный человек
      Шуnя771
      Шуnя771
         49 / 808
      вчера в 10:15
      Давно этот персонаж не выступал..)
      isamsn
      isamsn
         341 / 808
      вчера в 10:00
      Смешной и громогласный...
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев ответил FESCO
         71 / 808
      вчера в 09:57
      Симпатизировать свиньям в наше время как-то даже не прилично.
      не прилично клонов штамповать и самому себе лайки ставить
      FESCO
      FESCO
         290 / 808
      вчера в 09:55
      Симпатизировать свиньям в наше время как-то даже не прилично.
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев
         71 / 808
      вчера в 09:54
      Байкал-38

      ты позиционируешь себя как болела Локо, а ты помнишь кто такой Заза Джанашия? откуда Игнашевич в цдк перешел? 90-ми не пахнет? нет?
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев ответил sir_Alex
         71 / 808
      вчера в 09:50
      Обычный глор, раз симпатизирует зениту 🤣🤣🤣
      Мы то помним как он симпатизировал Малафееву?))), уверен половина Ца проекта которые тут пишут ахинею, сейчас даже не поймут сути дела)))
      PITER_1
      PITER_1
         289 / 808
      вчера в 09:50
      губер иди веслом махай, НАРЦИС обыкновениус
      Azu-Killah37
      Azu-Killah37
         709 / 808
      вчера в 09:46
      Симпатизирую сборной России, той самой, настоящей! Знаю ли я её? Конечно! В воротах Лев Яшин, в обороне Альберт Шестернёв, Анатолий Маслёнкин...
      sir_Alex
      sir_Alex
         26 / 808
      вчера в 09:36
      Обычный глор, раз симпатизирует зениту 🤣🤣🤣
      Palex
      Palex
         153 / 808
      вчера в 09:36
      Что он может помнить? Ему лет десять было,когда играли те, кого он перечислил.
      Союзник противников
      Союзник противников
         193 / 808
      вчера в 09:35
      Прочитав список предпочтений Губерниева,вспомнил Ильфа и Петрова,когда честна компания праздновала освобождение Адама Козлевича из лап ксёндза :(не дословно)...пил наравне со всеми,но "Бога нет!" на всякий случай не кричал,ибо в этом у него не было полной уверенности.
      itujan
      itujan
         66 / 808
      вчера в 09:34
      Губернинев - спортивный клоун громкоговорящий.
      Байкал-38
      Байкал-38
         12 / 808
      вчера в 09:01
      Губерниев как был 56ом, так им и остался!
      Все спартачи живут воспоминаниями из далекого прошлого, из прошлого века!!!
      Все говорят у Спартака великая история, ключевое слово история, настоящее полное демо, ну тут и объяснять не надо, даже спартачам.
      Литейный 4
      Литейный 4
         60 / 808
      вчера в 08:52
      Матч в Сочи показал, что свиньи без судьи не могут ничего от слова вообще. Гыгыгы
      Олег Борткевич
      Олег Борткевич
         244 / 808
      вчера в 08:49
      Оттаскивают от биатлона, решил присосаться к футболу?
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