Губерниев: «Матч с „Сочи“ показал, что „Спартак“ – молодец»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, каким футбольным клубам он симпатизирует, а также высказался об игре «Спартака».
Я симпатизирую спартаковцам Москвы, как и «Зениту», ЦСКА, ФК «Металлист» (Королёв), а также ФК «Металлург» (Выкса), который, к сожалению, распался. Но первый матч чемпионата показал, что «Спартак» – молодец, победил «Сочи». Конечно, у меня есть вопросы к Олегу Кононову и к клубу. Я всё жду, когда «Спартак» станет настоящим «Спартаком».
Я вообще скучаю по спартаковским кружевам. Может, это в прошлом. Но я – прогрессивный ретроград. И когда мне говорят: «Знаешь ли ты „Спартак“, а?», я начинаю перечислять: восьмой номер – Геннадий Морозов, девятый – Юрий Гаврилов, десятый – Фёдор Черенков, одиннадцатый – Сергей Родионов, старший тренер – Константин Бесков. В воротах – Ринат Дасаев. Да, я знаю «Спартак».
Могу ли назвать хотя бы троих из нынешнего состава? Прекрасный футболист Джикия, а ещё Зобнин. Третий – хороший парень Ребров.
На память сразу приходят ассоциации -. Титов- бромантан,, 16 лет без побед, скандалы, заговоры, ОПГ "Ромашка', судейские скандалы в матчах спартака.
Ну и конечно знаменитые 0/0/1:18, 3:10, 0:7, 22 матча без побед в ЛЧ, 4 место ЛЕ с антирекордом.
На память сразу приходят ассоциации -. Титов- бромантан,, 16 лет без побед, скандалы, заговоры, ОПГ "Ромашка', судейские скандалы в матчах спартака.
Ну и конечно знаменитые 0/0/1:18, 3:10, 0:7, 22 матча без побед в ЛЧ, 4 место ЛЕ с антирекордом.
Димон разбирает я в футболе, как свинья в помойке!
Димон разбирает я в футболе, как свинья в помойке!
ты позиционируешь себя как болела Локо, а ты помнишь кто такой Заза Джанашия? откуда Игнашевич в цдк перешел? 90-ми не пахнет? нет?
ты позиционируешь себя как болела Локо, а ты помнишь кто такой Заза Джанашия? откуда Игнашевич в цдк перешел? 90-ми не пахнет? нет?
Все спартачи живут воспоминаниями из далекого прошлого, из прошлого века!!!
Все говорят у Спартака великая история, ключевое слово история, настоящее полное демо, ну тут и объяснять не надо, даже спартачам.
Все спартачи живут воспоминаниями из далекого прошлого, из прошлого века!!!
Все говорят у Спартака великая история, ключевое слово история, настоящее полное демо, ну тут и объяснять не надо, даже спартачам.