Губерниев: «Матч с „Сочи“ показал, что „Спартак“ – молодец»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, каким футбольным клубам он симпатизирует, а также высказался об игре «Спартака».

Я симпатизирую спартаковцам Москвы, как и «Зениту», ЦСКА , ФК «Металлист» (Королёв), а также ФК «Металлург» (Выкса), который, к сожалению, распался. Но первый матч чемпионата показал, что «Спартак» – молодец, победил «Сочи». Конечно, у меня есть вопросы к Олегу Кононову и к клубу. Я всё жду, когда «Спартак» станет настоящим «Спартаком».

Я вообще скучаю по спартаковским кружевам. Может, это в прошлом. Но я – прогрессивный ретроград. И когда мне говорят: «Знаешь ли ты „Спартак“, а?», я начинаю перечислять: восьмой номер – Геннадий Морозов, девятый – Юрий Гаврилов, десятый – Фёдор Черенков, одиннадцатый – Сергей Родионов, старший тренер – Константин Бесков. В воротах – Ринат Дасаев. Да, я знаю «Спартак».

Могу ли назвать хотя бы троих из нынешнего состава? Прекрасный футболист Джикия, а ещё Зобнин. Третий – хороший парень Ребров.