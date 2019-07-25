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Гершкович: «У „Краснодара“ есть определённое преимущество над „Порту“»

вчера, 02:09
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ПортуПорту06.08.2019 в 03:00 Не начался

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился ожиданиями от поединка «Краснодара» и «Порту» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

У «Краснодара» есть определённое преимущество из-за того, что наш чемпионат уже начался, а для «Порту» это будут фактически первые официальные игры сезона. Это очень хорошее подспорье, так что португальцам будет непросто. С другой стороны, за них говорит опыт и высокий уровень исполнителей. Очень хочется, чтобы «Краснодар» прошёл это непростое испытание и попал в групповой этап Лиги чемпионов.

Шансы «Краснодара» в противостоянии с «Порту» оценил главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил cska1948
   44 / 808
вчера в 16:07
Сколько Вам лет, что Вы так хорошо знаете как "делали во времена Гершковичей"?
А Я в чём то не прав? Всегда на это и ссылались(Весна-Осень),что мы начинаем весной и мы не в форме,а западные команды на ходу.Да это было даже совсем недавно,до перехода на Осень-Весна! Это даже старшеклассники помнят(и возраст тут не причём-это факт достоверный)
За адекватность
За адекватность
   97 / 808
вчера в 10:58
Возможно это бы имело какое-то значение, если бы это был "Краснодар" с тем составом и той поставленной игрой, которую он демонстрировал весной. На данный момент на фоне практически полной перестройки полузащиты никаких преимуществ у "Краснодара" нет. Сумасшедшая самоотдача, борьба на каждом участке поля и безусловно удача, на мой взгляд основные составляющие успеха. Волка бояться- в лес не ходить. ИМХО.
galem72
galem72
   216 / 808
вчера в 10:34
"...глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович..."

Что за очередной бесполезный кружок и зачем им глава? ))
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   494 / 808
вчера в 09:42
Объективное преимущество Краснодара только в том что ему нечего терять. Пройдут - будут героями, вылетят - никто грязью не польёт....
Союзник противников
Союзник противников
   193 / 808
вчера в 09:41
Если и есть какое-либо преимущество,то оно характеризуется как "неопределённое".
cska1948
cska1948 ответил cevin cigan
   47 / 808
вчера в 09:31
Такие отмазки всегда и делали в годы Гершковичей,когда все дружно "вылетали"из евроку-бков весной. Настоящим же профессионалам по барабану,когда,с кем и во сколько играть! Так что здесь никакого преимущества.В любом случаи удачи "быкам"!
Сколько Вам лет, что Вы так хорошо знаете как "делали во времена Гершковичей"?
ЮЗИК
ЮЗИК
   177 / 808
вчера в 08:22
Шансы будут по-любому, только надо использовать и меньше пропускать
RamonCSKA
RamonCSKA
   46 / 808
вчера в 06:58
также думаю, что у Краснодара это главное преимущество, по исполнителям Порту каждый год продаёт и каждый год находит что то стоящее на их места
beefs
beefs
   74 / 808
вчера в 06:31
Игра покажет!
cevin cigan
cevin cigan
   44 / 808
вчера в 06:31
Такие отмазки всегда и делали в годы Гершковичей,когда все дружно "вылетали"из евроку-бков весной. Настоящим же профессионалам по барабану,когда,с кем и во сколько играть! Так что здесь никакого преимущества.В любом случаи удачи "быкам"!
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
вчера в 05:22
"Краснодар" может набраться нахальства и пройти "Порто".
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
вчера в 05:18
Только в чемпионате Краснодар сыграл хорошо лишь один тайм.
cska plus
cska plus
   13 / 808
вчера в 04:38
Преимушестао будет в настрое и жажде победить всё остальное фигня.
Atist
Atist
   37 / 808
вчера в 03:00
Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович чего добился в тренерской карьере?
Aчиститель
Aчиститель
   203 / 808
вчера в 02:13
Хлипкое какое-то преимущество.
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