Гершкович: «У „Краснодара“ есть определённое преимущество над „Порту“»

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился ожиданиями от поединка «Краснодара» и «Порту» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

У «Краснодара» есть определённое преимущество из-за того, что наш чемпионат уже начался, а для «Порту» это будут фактически первые официальные игры сезона. Это очень хорошее подспорье, так что португальцам будет непросто. С другой стороны, за них говорит опыт и высокий уровень исполнителей. Очень хочется, чтобы «Краснодар» прошёл это непростое испытание и попал в групповой этап Лиги чемпионов.