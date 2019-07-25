Губерниев: «Кокорин и Мамаев – преступники. Мне их не жалко»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о футболистах и , которые сейчас отбывают наказание в колонии общего режима.

Кокорин и Мамаев – преступники. Сидят в тюрьме. Что будет после? Меня мало интересует. Вернутся в большой футбол, начнут забивать голы – буду освещать их матчи. Это моя работа. Но оба мне по барабану. Мне их не жалко.

Если они обратятся ко мне: «Дима, проведи наш корпоратив в Монте-Карло?» У меня есть директор, он решает такие вопросы. Это разговор в пользу бедных.