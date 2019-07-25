Губерниев: «Кокорин и Мамаев – преступники. Мне их не жалко»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве, которые сейчас отбывают наказание в колонии общего режима.
Кокорин и Мамаев – преступники. Сидят в тюрьме. Что будет после? Меня мало интересует. Вернутся в большой футбол, начнут забивать голы – буду освещать их матчи. Это моя работа. Но оба мне по барабану. Мне их не жалко.
Если они обратятся ко мне: «Дима, проведи наш корпоратив в Монте-Карло?» У меня есть директор, он решает такие вопросы. Это разговор в пользу бедных.
Ранее стало известно, чем Кокорин и Мамаев будут заниматься в тюрьме.
Не жалко если лопнет он,
Зштопаем его и примем лима за свого!
Не жалко если лопнет он,
Зштопаем его и примем лима за свого!
Что от сумы и тюрьмы всего один шаг! Так что ждем тебя в Сизо,грехов у тебя то же выше крыши!
Что от сумы и тюрьмы всего один шаг! Так что ждем тебя в Сизо,грехов у тебя то же выше крыши!
то что такие игроки и дальше находятся в Спартаке позорит клуб, хотя спартаку к позор не привыкать
то что такие игроки и дальше находятся в Спартаке позорит клуб, хотя спартаку к позор не привыкать