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Губерниев: «Кокорин и Мамаев – преступники. Мне их не жалко»

вчера, 06:10

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве, которые сейчас отбывают наказание в колонии общего режима.

Кокорин и Мамаев – преступники. Сидят в тюрьме. Что будет после? Меня мало интересует. Вернутся в большой футбол, начнут забивать голы – буду освещать их матчи. Это моя работа. Но оба мне по барабану. Мне их не жалко.

Если они обратятся ко мне: «Дима, проведи наш корпоратив в Монте-Карло?» У меня есть директор, он решает такие вопросы. Это разговор в пользу бедных.

Ранее стало известно, чем Кокорин и Мамаев будут заниматься в тюрьме.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   100 / 808
вчера в 20:45
Губерниев не любит футбол и футболистов, а тех кто оступился тем более, но корпоратив проведет, горлопан и жополиз.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил RamonCSKA
   11 / 808
вчера в 14:11
но есть уголовное преступление и публичное
Нет тела, нет дела! У нас так.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил NbKA555
   46 / 808
вчера в 13:38
употребление у нас не наказывается, а вот хранение и распространение да
Zeychba
Zeychba
   525 / 808
вчера в 12:46
А с каких это пор этот клоун комментирует футбол?
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
вчера в 12:04
Молодец Дима: опозорил "Зенит" и дал ему леща! "Ппоект" своими "ценностями" порождает Кокориных и Гулиевыз!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   110 / 808
вчера в 11:04
Демагог со спортивного канала.
борька
борька ответил mangoх12
   122 / 808
вчера в 11:02
Еще один нищий, да к тому же цветной. Не зря этого датского скандалиста даже с биатлона погнали.
А, наши биотлонисты, чемпион мира в морду Димону харкнул!
mangoх12
mangoх12
   23 / 808
вчера в 10:44
Еще один нищий, да к тому же цветной. Не зря этого датского скандалиста даже с биатлона погнали.
nautilus163
nautilus163
   131 / 808
вчера в 10:33
Он прав!
борька
борька ответил Gunslinger
   122 / 808
вчера в 10:28
Кокорин и Мамаев: 1. Нам не жалко Губерниева 2. Мы не будем его освещать 3. Он нам по двум барабанам 4. Про корпоратив пусть даже и не мечтает
Димон, как тот резиновый г-н,
Не жалко если лопнет он,
Зштопаем его и примем лима за свого!
борька
борька ответил сулейман шлагбаум 1
   122 / 808
вчера в 10:25
Он и биатлон так же любит и разбирается в нем.
62о на экране, орет и слюни текут, хоть бы сопли вытирал,
борька
борька ответил League1
   122 / 808
вчера в 10:22
Плохой губошлёп. Не любит он футбол.
Димон, это 62о, который подглядывает в замочнуй щелку за биотлонистками!
борька
борька
   122 / 808
вчера в 10:20
Димон, обыкновенный чиновничий отморозок, одно забыл димон Губатый,
Что от сумы и тюрьмы всего один шаг! Так что ждем тебя в Сизо,грехов у тебя то же выше крыши!
minai
minai
   135 / 808
вчера в 10:15
Кажется я знаю, с чьей башкой встретится следующий стул.
NbKA555
NbKA555 ответил RamonCSKA
   165 / 808
вчера в 09:54
А еще страннее что будучи игроком ЦСКА,у Романа Еременко нашли в организме кокаин.И его просто отстранили от футбола.Будто это допинг,а не юрездикция наркоконтроля
beefs
beefs
   74 / 808
вчера в 09:38
А чего это он их вспомнил, захотел на корпоратив, так ещё рано...
Atist
Atist
   37 / 808
вчера в 09:36
Губерниеву и биатлон совсем не жалко, не заслужил биатлон таких издевательств со стороны Губерниева.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   508 / 808
вчера в 09:28
Позднее зажигание у него, многие про них уже и подзабыли.
Союзник противников
Союзник противников ответил RamonCSKA
   193 / 808
вчера в 09:26
самое странное тут, то что Гулиев нанёс более тяжкие увечия, будучи трезвым по неадекватной причине ещё и гражданину другой страны и ходит гуляет на свободе, а эти сидят
Ничего странного.Нет заявления-нет статьи.Хотя я бы за совершение данного действа в публичном месте такую статью и применил бы.Но тут Федун подогнал в СК цистерну палёного бензина.
cska plus
cska plus
   13 / 808
вчера в 09:24
Жёстко и жестоко.
Союзник противников
Союзник противников
   193 / 808
вчера в 09:22
"Забыть Герострата".
tuman960
tuman960 ответил minai
   443 / 808
вчера в 09:08
Цинично. Но если смотреть в УК, то он прав
Если смотреть УК 1937 года ,тогда все посаженные и казнённые-"преступники"!!Всё по закону!!!!!!!!
minai
minai
   135 / 808
вчера в 09:00
Цинично. Но если смотреть в УК, то он прав
Kresi frok
Kresi frok
   224 / 808
вчера в 08:43
Димон же лыжник, у него все блястяще.
Garrincha58
Garrincha58
   141 / 808
вчера в 08:39
они через три месяца будут на свободе лучше не трогай их стульев ещё много
LOpp
LOpp
   15 / 808
вчера в 08:35
За такие слова можно и вылететь из Газпром ТВ. Чтобы оставаться на канале надо глубоко лизать газовому проекту, как это делают Черданцев и Шмурнов.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил mihaluch
   173 / 808
вчера в 08:16
Не любит Губерниев футбол и не разбирается в нём. Не надо допускать его вести футбольные репортажи.
Он и биатлон так же любит и разбирается в нем.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Serg_Diamond
   46 / 808
вчера в 08:11
конечно, умышленное нанесение телесных повреждений, а возможно и тяжких, преступником его может назвать любой кто посмотрит видео с его участием, а так же низшим человеком
то что такие игроки и дальше находятся в Спартаке позорит клуб, хотя спартаку к позор не привыкать
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил RamonCSKA
   79 / 808
вчера в 08:08
но есть уголовное преступление и публичное
"Уголовное преступление" - это "масло масляное". Преступление не может быть административное или дисциплинарное. Это уголовно наказуемое деяние. И назвать преступника преступником может только суд. Это к слову.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Leha-ha50
   46 / 808
вчера в 08:02
но есть уголовное преступление и публичное
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