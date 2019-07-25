Харитонов: «„Енисей“ пока только строится»

Полузащитник «Енисея» прокомментировал поражение своей команды в Химках.

У нас сейчас, к сожалению, есть лишь подбор игроков, но нет слаженной команды. «Енисей» пока только строится. Понимаю, что это не оправдание.... Два тура подряд терпеть крупные поражения — это просто позор. Другие слова я тут подобрать даже не могу. Стоит извиниться перед нашими болельщиками. Мы очень удручены тем, что происходит, но рук не опускаем. Будем работать над ошибками, так как надо исправлять сложившуюся ситуацию в турнирной таблице.