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Харитонов: «„Енисей“ пока только строится»

вчера, 09:44
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки4 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Полузащитник «Енисея» Александр Харитонов прокомментировал поражение своей команды в Химках.

У нас сейчас, к сожалению, есть лишь подбор игроков, но нет слаженной команды. «Енисей» пока только строится. Понимаю, что это не оправдание.... Два тура подряд терпеть крупные поражения — это просто позор. Другие слова я тут подобрать даже не могу. Стоит извиниться перед нашими болельщиками. Мы очень удручены тем, что происходит, но рук не опускаем. Будем работать над ошибками, так как надо исправлять сложившуюся ситуацию в турнирной таблице.

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Все комментарии
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
вчера в 10:42
Угробил Енисей Алень тарасовский.
STVA 1
STVA 1
   67 / 808
вчера в 10:13
Для ПФЛ пока он строится .
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 808
вчера в 10:11
Прораб хороший?)
Aчиститель
Aчиститель
   203 / 808
вчера в 09:47
После Аленя и егорки наркомана ремонта на десятилетие.
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