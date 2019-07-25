Б. Игнатьев: «В целом российский футбол сильнее азербайджанского»

Бывший тренер сборной России рассуждает о предстоящем дебюте тульского «Арсенала» в Лиге Европы.

Будем надеяться, что «Арсенал» не зря так ярко выступил в прошлом сезоне и проявит себя в еврокубках. Первая игра для туляков домашняя, и по законам футбола ее надо выигрывать. В целом российский футбол сильнее азербайджанского, но тут играют отдельные команды. Насколько мне известно, «Нефтчи» имеет хороших инвесторов, они ставят перед собой высокие задачи, и у них уже есть опыт игры на международном уровне. Так что просто тулякам точно не будет.