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Б. Игнатьев: «В целом российский футбол сильнее азербайджанского»

вчера, 08:27
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 1Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)НефтчиМатч завершен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассуждает о предстоящем дебюте тульского «Арсенала» в Лиге Европы.

Будем надеяться, что «Арсенал» не зря так ярко выступил в прошлом сезоне и проявит себя в еврокубках. Первая игра для туляков домашняя, и по законам футбола ее надо выигрывать. В целом российский футбол сильнее азербайджанского, но тут играют отдельные команды. Насколько мне известно, «Нефтчи» имеет хороших инвесторов, они ставят перед собой высокие задачи, и у них уже есть опыт игры на международном уровне. Так что просто тулякам точно не будет.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответил RIR68
   49 / 808
вчера в 21:16
кто сказал?
Мну)
RIR68
RIR68 ответил Шуnя771
   69 / 808
вчера в 19:04
Поле зеленое и квадратное....
кто сказал?
beefs
beefs
   74 / 808
вчера в 11:38
Кто бы мог подумать...
За адекватность
За адекватность
   97 / 808
вчера в 11:19
У Тулы та же проблема, что и у "Краснодара", как на мой субъективный взгляд. Те кто определял игру команды в прошлом сезоне ушли (у "Краснодара еще и травмы), просто не будет, наверное команды одного уровня, для этого этапа могло бы по жребию прилететь и что попроще. Но задачу озвучили про ГЭ ЛЕ, так что вперед к мечте, а мы дружно поболеем и порадуемся успеху или расстроимся от неудачи.
FESCO
FESCO
   290 / 808
вчера в 11:06
Пустые слова, матч покажет.
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
вчера в 10:41
Видимо, шансы примерно равны. Туле сегодня удачи и победы! Будем болеть. И, желательно, не пропустить на своём поле.
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   57 / 808
вчера в 10:39
Спартак на уровне албанского середняка.🤣
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   316 / 808
вчера в 10:31
"Сильнее азербайджанского". Стоило ли такими высказываниями городить огород уважаемому специалисту?
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 808
вчера в 10:17
Поле зеленое и квадратное....
Ravshan878
Ravshan878
   16 / 808
вчера в 10:17
Две равные команды.Но RUSSIAN футбол на вышем уровне.Интересный матч увидем.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил particular
   494 / 808
вчера в 09:40
Пропуская тираду про силу отечественного футбола, в сухом остатке, будет попытка туляков противостоять мотивированному во всех отношениях клубу...
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
       494 / 808
    вчера в 09:39
    Вместо мяча будут катать арбуз?
    КЭТиК
    КЭТиК
       140 / 808
    вчера в 09:39
    Должны легко побеждать.
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       508 / 808
    вчера в 09:36
    Во многих странах Северной Европы, Восточной и Юго-Восточной Европы, где общий уровень футбола пониже российского, есть очень много команд посильнее тульской и в этом конкретном противостоянии шансы 50 на 50.
    Indian
    Indian
       563 / 808
    вчера в 09:34
    В этом матче тулякам будет не просто
    Comdiv
    Comdiv
       21 / 808
    вчера в 09:31
    Сегодня и увидим.
    sir_Alex
    sir_Alex
       26 / 808
    вчера в 09:28
    Мяч круглый)))
    mihaluch
    mihaluch
       73 / 808
    вчера в 09:23
    В целом конечно сильнее, но в частности всё может быть.
    cska plus
    cska plus
       13 / 808
    вчера в 09:11
    Знаю одно, просто не будет тулякам.
    minai
    minai
       135 / 808
    вчера в 09:09
    А терь о погоде. В данную минуту у нас в Туле дождь стеной.
    minai
    minai
       135 / 808
    вчера в 08:52
    Стараясь быть объективным, скажу что Нефтчи сильнее наших, и вряд ли мы их пройдём.
    VIPded
    VIPded
       41 / 808
    вчера в 08:43
    И в целом, и в частном. Но это ничего не значит для конкретного противостояния.
    Удачи Арсеналу в ЛЕ!
    particular
    particular
       7 / 808
    вчера в 08:36
    Пропуская тираду про силу отечественного футбола, в сухом остатке, будет попытка туляков противостоять мотивированному во всех отношениях клубу...
    LOpp
    LOpp
       15 / 808
    вчера в 08:33
    Дюков скоро это исправит.
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