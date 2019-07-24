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Нето: «Тер Штеген мне очень помогает»

24 июля 2019, 15:08

Голкипер «Барселоны» Нето рассказал, как относится к конкуренции с основным вратарем команды Марк-Андре тер Штегеном.

У меня очень хорошие отношение с тер Штегеном, он большой профессионал и очень мне помогает. Хоть я и недавно пришел в команду, чувствую, что уже адаптировался. Мне комфортно работать в этой команде.

Не только на воротах, но и на всех других позициях присутствует конкуренция. В этом нет ничего необычного. Я хочу написать свою собственную историю.

Нето перешел в «Барселону» в июне.

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Glodor
Glodor
   63 / 808
вчера в 03:03
Отдыхать помогает.
Artuom
Artuom
   255 / 808
24 июля в 22:25
Ну конечно... напишешь свою собственную историю... на скамейке...
Пришел добровольно сидеть вторым номером, так хоть помалкивай...
Begemott
Begemott
   260 / 808
24 июля в 16:26
Возможно, но маловероятно.
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