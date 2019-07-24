Нето: «Тер Штеген мне очень помогает»

Голкипер «Барселоны» Нето рассказал, как относится к конкуренции с основным вратарем команды .

У меня очень хорошие отношение с тер Штегеном, он большой профессионал и очень мне помогает. Хоть я и недавно пришел в команду, чувствую, что уже адаптировался. Мне комфортно работать в этой команде.

Не только на воротах, но и на всех других позициях присутствует конкуренция. В этом нет ничего необычного. Я хочу написать свою собственную историю.